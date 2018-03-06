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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 30 сер, 2018 15:10
Где открыть валютную карту в USD без платно
Всем здравствуйте. собственно вопрос. Надо валютный счет в долларах или евро и кредитка соответственно. В ощад банке открыл без проблем и евро и доллары. выдали за 15 минут, без платно. В укрсибе и агриколь банках просят по 100-200 грн за открытие и ждать неделю. Где ещё не считая Приват-банка и ощада можно быстро оформиться без проблем?
Додано: П'ят 31 сер, 2018 12:21
Альфа
Додано: Нед 04 лис, 2018 16:22
Re: Где открыть валютную карту в USD без платно
А кроме альфы, фарсика и конкорда ещё где-то можно открыть бесплатные карты в usd и eur?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:47
Re: Где открыть валютную карту в USD без платно
Приєднуюсь до питання.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:14
Re: Где открыть валютную карту в USD без платно
В любом банке, открыв валютный депозит.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:12
Re: Где открыть валютную карту в USD без платно
До 23 ноября можно открыть WeekendCard без оплаты за годовое обслуживание в первый год.
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