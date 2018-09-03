Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 03.09.18 Итоги: Валюта 03.09.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 03 вер, 2018 13:01 Итоги: Валюта 03.09.18



По состоянию на 09.30 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $0,1, или 0,01%, и составляла $1206,6 за унцию.



Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,32%, до $14,51 за унцию.



Индекс доллара USDX к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в понедельник изменяется несущественно (уменьшается на 0,02%, до 95,12 пункта) и ему не удается оказать какого-либо значимого влияния на стоимость драгметалла.



В то же время трейдеры продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. В конце августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом готовится в сентябре ввести следующий «транш» американских пошлин на китайский импорт объемом $200 миллиардов.



Агентство Reuters напоминает, что в текущем году золото подешевело уже на 8% на фоне повышения базовой ставки в США, опасений за мировую торговлю и экономического кризиса в Турции. Все это повышало спрос на доллар, сокращая интерес инвесторов к золоту.



Доллар США утром понедельника слабо дешевеет в парах с евро и японской иеной, но демонстрирует уверенный подъем по отношению к большинству валют развивающихся стран.



Евро к 09.25 Киева стоил $1,1610 по сравнению с $1,1602 на закрытие торгов в Нью-Йорке в прошлую пятницу. В августе доллар укрепился к евро на 0,8%.



Курс доллара к японской нацвалюте снизился на 0,1% - до ¥110,94, евро стабилен на уровне ¥128,77.



Меж тем турецкая лира подешевела на 2% к доллару, южноафриканский рэнд и индонезийская рупия - на 0,5%.



Аналитики начали говорить о возможности полномасштабного финансового кризиса emerging markets, связанного с оттоком капитала из наименее устойчивых стран этой группы - Бразилии, Индии, Индонезии, Турции и ЮАР.



Курс фунта стерлингов снижается в понедельник на 0,5% к доллару, евро и иене после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения второго референдума о выходе страны из Евросоюза (Brexit). По словам Т.Мэй, Британия покинет ЕС к 29 марта 2019 года - ранее согласованной даты.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 03 сентября понизился на 30,04 коп. и составил 67,7443 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 16,30 коп., на торгах пятницы укрепился на 3,33 коп., оказавшись на уровне 28,2461 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 31-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,02 коп., составил 28,2483 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 31 августа с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар приподнялся, растянув спред своей цены до 28,27/28,35, однако, через 8 минут появившиеся предложения СКВ понизили офера до 28,27/28,31 UAH/USD.

С этого момента стартовала пошаговая коррекция безналичной пары доллар-гривня, сопровождаясь довольно продолжительными «остановками» в процессе снижения, в течение которых наблюдалось равновесие покупок и продаж «американца».



Действуя подобным образом, безналичный доллар на межбанке по состоянию на 10.49

Обосновался на отметке 28,22-23/28,27 UAH/USD, которую не покидал до 11.18.

В этот час пара доллар-гривня сделала еще один шаг вниз, оказавшись на цифре 28,21-22/28,25 UAH/USD.

Новый период стабильности и сбалансированной торговли удерживали доллар на этом уровне до 14.35 Киева, когда на опустевшем межбанке появилась новая порция оферов валюты, дав старт поэтапному снижению долларовых цен до 28,20/28,24 UAH/USD на 15.00.



Упомянутые цены оставались действующими до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2461 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,64% с 28,0672 UAH/USD до 28,2461 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 31 августа гривня overnight котировалась банками по 15,50/17,25% годовых (с 12.00 Киева - 15,50/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 31 августа, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке 31-го отсутствовали покупки СКВ импортерами, которые не стали откладывать свои операции на последний день месяца.



Во-вторых, стартовавшее 27 августа «зеленое» ралли, которое подняло средневзвешенный курс доллара с уровня 27,8532 к отметке 28,2794 UAH/USD, явно затянулось. Рынку требовалась «передышка», в процессе которой валютные спекулянты, загнавшие цену «американца» выше концептуальнозначимой цифры 28,00 UAH/USD, могли зафиксировать полученную прибыль, продав толику валюты ради гривни на текущие расходы.

Судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (с 27-го по 31 августа индикатор упал с уровня 58 578,3 млн. грн. к отметке 50 308,2 млн. грн.), экспортеры успели потратить значительную часть компенсации НДС и нуждались в нацвалюте.



В-третьих, цена наличного доллара достигла своего максимума, прекратив рост и перестав оказывать поддержку безналичному «американцу».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 августа немного понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок покинул импортеры, свернув свои покупки СКВ.



Во-вторых, экспортеры продолжали придерживать доллар, продавая лишь обязательную часть экспортной выручки в расчете на возобновление роста на следующей неделе.



В-третьих, пятничная сессия межбанка отличается «скоропостижностью», торги идут на час короче.



В-четвертых, если накануне ликвидность была поддержана нацбанковским аукционом, нынче сессия прошла без «вмешательства» регулятора.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 31 августа, как и накануне, следовал за курсовой динамикой «зеленого» безнала.



Клиенты, успокоились, увидев перерыв в девальвации безналичной гривни, и начали «сдавать валюту», выручая гривню «на тетрадки и рюкзачки» своим школярам.



Коррекция в наличной паре доллар-гривня была довольно сдержанной, как, собственно, и потери средневзвешенного курса «зеленого» безнала.

Однако, за исключением рынка Запорожья, где к исходу пятничной сессии местные дилеры зафиксировали незначительное преобладание спроса на доллар, рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов завершили последнюю сессию лета при некотором преобладании клиентского «приноса».



Итоговая ликвидность пятничной сессии наличного «неформального» рынка в целом повторила показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-7,0 коп., офера стали ниже на 4,0-9,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» потеряли 5,0 коп., офера стали ниже на 8,0-13,0 коп.



Итак, в течение пятницы наличный доллар и вместе с ним и евро показали нисходящую динамику, «первоисточниками» которой стали «зеленые медведи» на межбанке, временно сменившие там «зеленых быков», а также падение пары евродоллар на мировом рынке forex.



Нисходящая внутридневная курсовая динамика наличной пары доллар-гривня 31 августа, если верить в предсказательские способности «неформального» наличного рынка, дает надежду на повторение этого сюжета рынку «зеленого» безнала на ближайших торгах. Однако, мы должны предупредить, что 03 сентября Америка и Канада отмечают День труда, и тамошние рынки будут закрыты, обрекая наш валютный межбанк на торговлю долларом валютированием «завтра» или tom, в режиме, крайне непопулярном «в степях Украины». Обороты сделок по «завтрашнему» доллару 03-го будут очень низкими, а вторничная сессия уже по «сегодняшнему» «американцу» почти наверняка закончится ростом курса последнего из-за нехватки притока валюты из-за рубежа. Америка 03—го выходная.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 31 августа в целом отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 31 августа в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях незначительного преобладания клиентского «приноса» при относительном равновесии покупок и продаж и низкой ликвидности.



К полудню, благодаря «зеленым медведям» межбанка. клиенты «сдавали валюту» более охотно, чем приобретали. Это стимулировало дисконтирование действующих цен.



Около 12.29 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились с открытия, составив: 28,20/28,30 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», несмотря на относительное равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили нисходящий тренд из-за незначительного преобладания предложения.

К исходу сессии этот символический дисбаланс так и не удалось устранить – сессия 31-го в розничном и мелкооптовом сегменте рынка Днепра завершилась в относительном балансе спроса и оферов при некотором преобладании «приноса».



Не исключено, что этот едва заметный «перекос» не позволил вырасти итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров розницы Днепра «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 5,0 коп., офера потеряли 7,0 коп. Акцентирование коррекции в оферах – следствие попыток местных дилеров катализировать клиентские покупки СКВ и тем самым выровнять рынок в баланс.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,20/28,25 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта были вынуждены уже в первой половине дня снижать действующие цены из-за некоторого преобладания клиентского «приноса», ставшего следствием коррекции «американца» на межбанке. Кроме того, цены в оптовой паре доллар-гривня снижались в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



К обеденному перерыву на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,20/28,30 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На указанное время торговая активность низкая, оптовый рынок в относительном равновесии при символическом преобладании клиентских оферов.



После обеда оптовики Днепра продолжили снижение действующих цен, но к финишу сессии им не удалось окончательно выровнять рынок, здесь сохранилось преобладание «приноса».



Интересно отметить, что относительное равновесие оптовому сегменту наличного рынка Днепра с одной стороны обеспечила очень объемная сделка клиентской покупки, которую в течение остального времени успешно компенсировали более мелкие партии «приноса». Последнего оказалось чуть больше, и это немного «перекосило» рынок, не дав ликвидности вырасти. Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «тройку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 31 августа биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп. Более решительно снижая офера, дилеры-оптовики пытались «сподвигнуть» клиентов на более решительные покупки СКВ.



По сравнению с закрытием 30 августа позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 31 августа уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 10,0 коп., офера стали ниже на столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы пришлось заниматься нисходящей курсовой динамикой более ликвидной и популярной в Украине пары доллар-гривня, перманентно теряла в цене в соответствии с настроениями клиентов и межбанка, недостаточно успешно стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшую с 11.00 Киева на мировом рынке forex коррекцию пары евро-доллар, в конечном счете уронившую пару по состоянию на 19.30 Киева к отметке $1,1590…



Поэтому, в наличной паре евро-гривня обе позиции в течение пятницы потеряли заметно больше, чем биды и офера наличного доллара.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1679 к отметке $1,1634, констатировав внутридневное его снижение на заметные

45 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли эту потерю, понизив в течение 31-го обе позиции наличного евро на 10,0 коп.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 31 августа на азиатской сессии форекса с уровня $1,1666, пара евро-доллар до 08.00 Киева не покидала эту отметку, совершив в указанное время подскок до цифры $1,1686. Вскоре пара на европейских торгах рынка forex немного понизилась, оказавшись на уровне $1,1678, относительно которого совершала разнополярные колебания, в целом не покидая этот район до 11.00 Киева.

С этого часа стартовала динамичная коррекция пары евро-доллар, которая заметно ускорилась с 18.00 Киева, уронив евро по состоянию на 19.30 ко внутридневному минимуму $1,1590…



Последовавшее засим «нетвердое» «реабилитационное» ралли вернуло пару к цифре $1,1600, которую евро не покидал до 21.50 Киева….



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Долларовый индекс стабилен на торгах в пятницу и завершает август незначительным подъемом.

Тем временем турецкая лира укрепляется относительно американской валюты благодаря мерам, принятым властями страны.



Курс евро к доллару по состоянию на 15.40 Киева опустился до $1,1654 по сравнению с $1,1671 на закрытие предыдущей сессии.

Давление не европейскую валюту оказали статданные, указавшие на ослабление инфляции в еврозоне в этом месяце.

Согласно предварительному отчету Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 2% в годовом выражении после повышения на 2,1% месяцем ранее.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в августе увеличились на 1% в годовом выражении, тогда как в июле рост составил 1,1%.



Индекс CPI Core остается около среднего уровня за последние два года, что указывает на отсутствие сигналов усиления инфляции, отмечает главный экономист по европейским рынкам Capital Economics Джек Аллен.



«Суть в том, что после завершения программы выкупа активов в этом году ЕЦБ не будет спешить ужесточать кредитно-денежную политику. Мы полагаем, что он поднимет базовую ставку не ранее сентября следующего года», - заметил Джек Аллен.



Курс доллара к иене находится в пятницу около 15.40 Киева на уровне ¥110,75 иены против ¥110,98 накануне.



Индекс USDX, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, стабилен в ходе торгов. В августе его значение увеличилось на 0,2%.



Турецкая лира дорожает в пятницу благодаря тому, что правительство страны повысило налог на долларовые депозиты, чтобы заставить инвесторов вкладываться в активы в лирах.



Одновременно власти Турции отменили налог на счета в лирах сроками более года, ранее такой налог составлял 10%.



Сразу после объявления о принятых мерах турецкая нацвалюта подорожала на 3,9% к доллару, но затем замедлила подъем.



По данным на 15.40 Киева пара доллар-лира торговалась на уровне 6,5791 лиры за $1 по сравнению с 6,6542 лиры за $1 накануне.



Впрочем, валюты развивающихся стран на самом деле в пятницу растут. После шока четверга, в который главной новостью дня был обвал аргентинского песо на 13.4%, и повышения ставки ЦБ Аргентины сразу с 45% до 60%, в пятницу развивающиеся валюты приходят в себя и корректируют вчерашнее обновление минимумов.



Итак, в пятницу пара евро-доллар падает второй день подряд. В пятницу главная валютная пара упала до отметки $1,1590 по состоянию на 19.30 Киева, то есть показала почти полторы фигуры снижения от максимума на $1,1730.



Пара вышла из локального нисходящего тренда и продолжает отработку «медвежьей» дивергенции индикатора MACD, можно ждать достижения $1,1440 в случае полной отработки модели.



Объяснение происходящему в новостных лентах найти легко – президент США Трамп заявил, что собирается на следующей неделе реализовать давно озвучиваемую им угрозу - наложить тарифы в 25% на китайские товары на объем в $200 млрд., так как 06 сентября истекает срок общественных слушаний по этому вопросу.



Кроме того, Трамп заронил сомнения в том, что он будет воздерживаться от введения новых пошлин против ЕС (согласно достигнутой с главой Еврокомиссии Юнкером договоренности), поскольку заявил, что считает предложение ЕС о взаимном отказе на тарифы по автомобилям «недостаточно хорошим».



Трамп также в очередной раз заявил, что может вывести США из ВТО, если организация не будет относиться к США лучше. Все это, естественно, негативно сказалось на аппетитах к риску.



Можно также предположить, что трейдеры закрывают позиции и уходят в доллары перед длинными выходными, поскольку в США и Канаде в понедельник рынки будут закрыты на праздник «День труда».



Если же Трамп, в самом деле, введет тарифы против Китая на $200 млрд., на рынках всех типов активов последует новая волна распродаж.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 31 августа ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 31 августа, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «тройку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся на 10,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 августа по спросу и по предложению не изменились.



Прекращение покупок импортерами безналичного доллара на пятничных торгах украинского валютного межбанка в комплекте с пролонгацией «сжатия» гривневой ликвидности, на которое намекало снижение объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятор, стали основными причинами незначительной коррекции курса доллара.



Кроме того, представляется, затянувшееся с 27 августа «зеленое» ралли требовало перерыва, а рынок – фиксации полученной прибыли, во время которой была выручена толика нацвалюты на текущие расходы экспортерами. Динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах индицировала довольно быстрое «таяние» полученной от Казначейства компенсации НДС.



Вослед за безналичным долларом корректировался вниз и его наличный «родственник», ведомый выросшим клиентским розничным «приносом» «на тетрадки и ранцы» в связи со скорым стартом учебного сезона у школьной детворы.



Полагаю, текущий перерыв в «зеленом» ралли межбанка не затянется. Скоро стартует сезон репатриации дивидендов у нерезидентов, сопровождаемый активным спросом на СКВ со стороны «варягов», которые, к слову, не очень обращают внимание на текущие цены СКВ, послушно исполняя волю зарубежных «мам».



Кроме того, отработав в «треть накала» понедельничные, 03 сентября, торги долларом валютированием «завтра» или tom (США в понедельник не работают, отмечая День труда), рынок «зеленого» безнала во вторник столкнется с нехваткой предложения СКВ (следствие выходного дня в Америке). Подоспеют «варяги» с репатриацией дивидендов….В общем, в гривню вернемся девальвация.



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,24 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Поскольку США 03 сентября отмечают День труда, не работая в этот день, доллар на торгах межбанка торгуется с валютированием «завтра» или tom.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 50 308,2 млн. грн. к отметке 49 217,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.10 ограничились расширением спреда и обосновавшись на уровне 28,18/28,25 UAH/USD tom.



К 10.23 безналичный рынок доллара приподнял действующие цены «завтрашнего» «американца» до 28,22/28,27 UAH/USD tom. Текущая ликвидность низкая. Доллар валютированием «завтра» непопулярен в Украине, особенно на фоне нисходящего тренда на рынке гривневой ликвидности. Хотя тонкость рынка чревата всякими сюрпризами. Включая активность «нетерпеливых» нерезидентов.



По состоянию на 10.38 котировки доллара стараниями нерезидентов вырос к 28,25/28,29 UAH/USD tom. «Варяги не стали дожидаться вторника, резонно предполагая, что 04-го «сегодняшняя» СКВ подорожает при большем скоплении народа, и начали покупки доллара валютированием tom», - констатировал наш консультант.



На 11.06 Киева котировки «завтрашнего» безналичного доллара выросли к 28,30/28,34 UAH/USD tom на продолжающихся покупках нерезидентов.



К 11.25 котировки безналичного доллара выросли к 28,35/28,40 UAH/USD tom. К приобретавшим валюту «варягам» подключились банки-резиденты. Рост шел в условиях дефицита предложения доллара и отсутствия на рынке регулятора.



Дополуденное динамичное повышение курса безналичного «американца» сопровождалось признаками «сжатия» гривневой ликвидности, на что намекали выросшие с уровня 15,50/17,25% к отметке 15,75/17,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в согласии с заметным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.06 ощутимо замедлив рост, котировки доллара на межбанке консолидировались на цифре 28,36/28,41 UAH/USD tom, удерживаемые на месте сбалансированной торговлей. На моменте «варяги» остановили покупки, цена «американца» в приподнятом состоянии удерживается дефицитом предложения СКВ.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного «завтрашнего» доллара, который приподнялся на 11,0 коп., составив 28,3583 UAH/USD tom.



На фоне выросших к отметке цен безналичного «американца» (28,37/28,42 UAH/USD tom) межбанк ушел около 12.55 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром в понедельник (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 сентября с уровней: доллар – 28,05/28,35 UAH/USD, евро – 32,40/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 31 августа по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 31 августа по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1602, повысившись до $1,1608 на закрытии азиатской сессии форекса и оставшись на этой же отметке на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,25/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, офера прибавили 1,0 коп.), евро – 32,75/32,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 августа спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 03 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях незначительного преобладания клиентского спроса. Большей частью виртуального, без сделок.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,25/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, офера прибавили 1,0 коп.), евро – 32,75/32,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 августа спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 03 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки практически отсутствовали, но потенциальный клиент по телефону больше интересовался покупкой СКВ.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены на доллар и евро на фоне «зеленого» ралли валютного межбанка и укреплении евро «в миру» в условиях относительного равновесия покупок и продаж при низкой ликвидности: 28,22/28,27 UAH/USD, евро – 32,69/32,75 UAH/EUR.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении сбалансированной торговли мелкооптовыми партиями доллара (до $10,0 тыс.). На моменте в городе действуют выросшие с открытия цены: 28,25/28,35 UAH/USD, евро – 32,75/33,00 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня поднялись с открытия, составив: 28,30/28,38 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», несмотря на равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,20/28,28 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB, Киев опт 28,17/28,20 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,17/28,20 UAH/USD, евро (опт) 32,63/32,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,63/32,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,15/28,30 UAH/USD, евро – 32,40/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 28,22/28,28 UAH/USD, розница – 28,20/28,35 UAH/USD; Запорожье – 28,22/28,30 UAH/USD; евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,415 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото практически не изменятся в цене в понедельник утром на фоне стабильного доллара и отсутствия других важных факторов для рынка драгоценного металла.Доллар США утром понедельника слабо дешевеет в парах с евро и японской иеной, но демонстрирует уверенный подъем по отношению к большинству валют развивающихся стран.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,64% с 28,0672 UAH/USD до 28,2461 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 31 августа гривня overnight котировалась банками по 15,50/17,25% годовых (с 12.00 Киева - 15,50/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 31 августа, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на межбанке 31-го отсутствовали покупки СКВ импортерами, которые не стали откладывать свои операции на последний день месяца.Во-вторых, стартовавшее 27 августа «зеленое» ралли, которое подняло средневзвешенный курс доллара с уровня 27,8532 к отметке 28,2794 UAH/USD, явно затянулось. Рынку требовалась «передышка», в процессе которой валютные спекулянты, загнавшие цену «американца» выше концептуальнозначимой цифры 28,00 UAH/USD, могли зафиксировать полученную прибыль, продав толику валюты ради гривни на текущие расходы.Судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (с 27-го по 31 августа индикатор упал с уровня 58 578,3 млн. грн. к отметке 50 308,2 млн. грн.), экспортеры успели потратить значительную часть компенсации НДС и нуждались в нацвалюте.В-третьих, цена наличного доллара достигла своего максимума, прекратив рост и перестав оказывать поддержку безналичному «американцу».Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 31 августа немного понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок покинул импортеры, свернув свои покупки СКВ.Во-вторых, экспортеры продолжали придерживать доллар, продавая лишь обязательную часть экспортной выручки в расчете на возобновление роста на следующей неделе.В-третьих, пятничная сессия межбанка отличается «скоропостижностью», торги идут на час короче.В-четвертых, если накануне ликвидность была поддержана нацбанковским аукционом, нынче сессия прошла без «вмешательства» регулятора.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 31 августа, как и накануне, следовал за курсовой динамикой «зеленого» безнала.Клиенты, успокоились, увидев перерыв в девальвации безналичной гривни, и начали «сдавать валюту», выручая гривню «на тетрадки и рюкзачки» своим школярам.Коррекция в наличной паре доллар-гривня была довольно сдержанной, как, собственно, и потери средневзвешенного курса «зеленого» безнала.Однако, за исключением рынка Запорожья, где к исходу пятничной сессии местные дилеры зафиксировали незначительное преобладание спроса на доллар, рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов завершили последнюю сессию лета при некотором преобладании клиентского «приноса».Итоговая ликвидность пятничной сессии наличного «неформального» рынка в целом повторила показатели предыдущей сессии.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-7,0 коп., офера стали ниже на 4,0-9,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» потеряли 5,0 коп., офера стали ниже на 8,0-13,0 коп.Итак, в течение пятницы наличный доллар и вместе с ним и евро показали нисходящую динамику, «первоисточниками» которой стали «зеленые медведи» на межбанке, временно сменившие там «зеленых быков», а также падение пары евродоллар на мировом рынке forex.Нисходящая внутридневная курсовая динамика наличной пары доллар-гривня 31 августа, если верить в предсказательские способности «неформального» наличного рынка, дает надежду на повторение этого сюжета рынку «зеленого» безнала на ближайших торгах. Однако, мы должны предупредить, что 03 сентября Америка и Канада отмечают День труда, и тамошние рынки будут закрыты, обрекая наш валютный межбанк на торговлю долларом валютированием «завтра» или tom, в режиме, крайне непопулярном «в степях Украины». Обороты сделок по «завтрашнему» доллару 03-го будут очень низкими, а вторничная сессия уже по «сегодняшнему» «американцу» почти наверняка закончится ростом курса последнего из-за нехватки притока валюты из-за рубежа. Америка 03—го выходная.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 31 августа в целом отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 31 августа в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,20/28,25 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,415 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях незначительного преобладания клиентского «приноса» при относительном равновесии покупок и продаж и низкой ликвидности.К полудню, благодаря «зеленым медведям» межбанка. клиенты «сдавали валюту» более охотно, чем приобретали. Это стимулировало дисконтирование действующих цен.Около 12.29 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились с открытия, составив: 28,20/28,30 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «низкая», несмотря на относительное равновесие покупок и продаж.После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили нисходящий тренд из-за незначительного преобладания предложения.К исходу сессии этот символический дисбаланс так и не удалось устранить – сессия 31-го в розничном и мелкооптовом сегменте рынка Днепра завершилась в относительном балансе спроса и оферов при некотором преобладании «приноса».Не исключено, что этот едва заметный «перекос» не позволил вырасти итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров розницы Днепра «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 5,0 коп., офера потеряли 7,0 коп. Акцентирование коррекции в оферах – следствие попыток местных дилеров катализировать клиентские покупки СКВ и тем самым выровнять рынок в баланс.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,20/28,25 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта были вынуждены уже в первой половине дня снижать действующие цены из-за некоторого преобладания клиентского «приноса», ставшего следствием коррекции «американца» на межбанке. Кроме того, цены в оптовой паре доллар-гривня снижались в рамках мероприятий по выравниванию рынка.К обеденному перерыву на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,20/28,30 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На указанное время торговая активность низкая, оптовый рынок в относительном равновесии при символическом преобладании клиентских оферов.После обеда оптовики Днепра продолжили снижение действующих цен, но к финишу сессии им не удалось окончательно выровнять рынок, здесь сохранилось преобладание «приноса».Интересно отметить, что относительное равновесие оптовому сегменту наличного рынка Днепра с одной стороны обеспечила очень объемная сделка клиентской покупки, которую в течение остального времени успешно компенсировали более мелкие партии «приноса». Последнего оказалось чуть больше, и это немного «перекосило» рынок, не дав ликвидности вырасти. Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «тройку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.На протяжении 31 августа биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп. Более решительно снижая офера, дилеры-оптовики пытались «сподвигнуть» клиентов на более решительные покупки СКВ.По сравнению с закрытием 30 августа позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 31 августа уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечные потери бидов и оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 10,0 коп., офера стали ниже на столько же.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение пятницы пришлось заниматься нисходящей курсовой динамикой более ликвидной и популярной в Украине пары доллар-гривня, перманентно теряла в цене в соответствии с настроениями клиентов и межбанка, недостаточно успешно стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшую с 11.00 Киева на мировом рынке forex коррекцию пары евро-доллар, в конечном счете уронившую пару по состоянию на 19.30 Киева к отметке $1,1590…Поэтому, в наличной паре евро-гривня обе позиции в течение пятницы потеряли заметно больше, чем биды и офера наличного доллара.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,70/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 31 августа ни по спросу, ни по предложениюТорги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,415 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 31 августа, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «тройку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся на 10,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему столько же предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 31 августа по спросу и по предложению не изменились.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,24 UAH/USD tom виртуально, без сделок.Поскольку США 03 сентября отмечают День труда, не работая в этот день, доллар на торгах межбанка торгуется с валютированием «завтра» или tom.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки заметного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 50 308,2 млн. грн. к отметке 49 217,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.10 ограничились расширением спреда и обосновавшись на уровне 28,18/28,25 UAH/USD tom.К 10.23 безналичный рынок доллара приподнял действующие цены «завтрашнего» «американца» до 28,22/28,27 UAH/USD tom. Текущая ликвидность низкая. Доллар валютированием «завтра» непопулярен в Украине, особенно на фоне нисходящего тренда на рынке гривневой ликвидности. Хотя тонкость рынка чревата всякими сюрпризами. Включая активность «нетерпеливых» нерезидентов.По состоянию на 10.38 котировки доллара стараниями нерезидентов вырос к 28,25/28,29 UAH/USD tom. «Варяги не стали дожидаться вторника, резонно предполагая, что 04-го «сегодняшняя» СКВ подорожает при большем скоплении народа, и начали покупки доллара валютированием tom», - констатировал наш консультант.На 11.06 Киева котировки «завтрашнего» безналичного доллара выросли к 28,30/28,34 UAH/USD tom на продолжающихся покупках нерезидентов.К 11.25 котировки безналичного доллара выросли к 28,35/28,40 UAH/USD tom. К приобретавшим валюту «варягам» подключились банки-резиденты. Рост шел в условиях дефицита предложения доллара и отсутствия на рынке регулятора.Дополуденное динамичное повышение курса безналичного «американца» сопровождалось признаками «сжатия» гривневой ликвидности, на что намекали выросшие с уровня 15,50/17,25% к отметке 15,75/17,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в согласии с заметным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 12.06 ощутимо замедлив рост, котировки доллара на межбанке консолидировались на цифре 28,36/28,41 UAH/USD tom, удерживаемые на месте сбалансированной торговлей. На моменте «варяги» остановили покупки, цена «американца» в приподнятом состоянии удерживается дефицитом предложения СКВ.Пополудни стал известен справочный курс безналичного «завтрашнего» доллара, который приподнялся на 11,0 коп., составив 28,3583 UAH/USD tom.На фоне выросших к отметке цен безналичного «американца» (28,37/28,42 UAH/USD tom) межбанк ушел около 12.55 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром в понедельник (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 сентября с уровней: доллар – 28,05/28,35 UAH/USD, евро – 32,40/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 31 августа по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 31 августа по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1602, повысившись до $1,1608 на закрытии азиатской сессии форекса и оставшись на этой же отметке на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,25/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, офера прибавили 1,0 коп.), евро – 32,75/32,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 августа спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 03 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях незначительного преобладания клиентского спроса. Большей частью виртуального, без сделок.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,25/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, офера прибавили 1,0 коп.), евро – 32,75/32,95 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 августа спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 03 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки практически отсутствовали, но потенциальный клиент по телефону больше интересовался покупкой СКВ.На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены на доллар и евро на фоне «зеленого» ралли валютного межбанка и укреплении евро «в миру» в условиях относительного равновесия покупок и продаж при низкой ликвидности: 28,22/28,27 UAH/USD, евро – 32,69/32,75 UAH/EUR.По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении сбалансированной торговли мелкооптовыми партиями доллара (до $10,0 тыс.). На моменте в городе действуют выросшие с открытия цены: 28,25/28,35 UAH/USD, евро – 32,75/33,00 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB.Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня поднялись с открытия, составив: 28,30/28,38 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», несмотря на равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,20/28,28 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB, Киев опт 28,17/28,20 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,17/28,20 UAH/USD, евро (опт) 32,63/32,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,63/32,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,15/28,30 UAH/USD, евро – 32,40/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 28,22/28,28 UAH/USD, розница – 28,20/28,35 UAH/USD; Запорожье – 28,22/28,30 UAH/USD; евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,415 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 66640 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4179 раз. Подякували: 7667 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 07.09.18

дядя Caша » П'ят 07 вер, 2018 12:19 0 64

дядя Caша П'ят 07 вер, 2018 12:19 Итоги: Валюта 06.09.18

дядя Caша » Чет 06 вер, 2018 12:29 0 66

дядя Caша Чет 06 вер, 2018 12:29 Итоги: Валюта 05.09.18

дядя Caша » Сер 05 вер, 2018 12:20 0 106

дядя Caша Сер 05 вер, 2018 12:20