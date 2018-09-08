RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Аудит та бухгалтерський облік
/
НОВЫЕ СЧЕТА ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
И СБОРОВ ВСТУПЯТ В СИЛУ

НОВЫЕ СЧЕТА ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ ВСТУПЯТ В СИЛУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фінансовий та бухгалтерський аудит в Україні. Новини в сфері аудиту, оподаткування, бухгалтерського обліку та застосування законодавства України.
Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 18:17

НОВЫЕ СЧЕТА ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ ВСТУПЯТ В СИЛУ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ! НОВЫЕ СЧЕТА ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ ВСТУПЯТ В СИЛУ УЖЕ В СЕНТЯБРЕ

С 11 сентября 2018 года средства, которые будут платиться налогоплательщиками на счета по старым реквизитам, не будут зачисляться в бюджеты, а возвращаться плательщикам как невыясненные поступления.


Чем вызваны такие перемены?
С 02.07.2018 г. изменились реквизиты бюджетных счетов для уплаты налогов, сборов и платежей как в государственный, так и в местный бюджеты, открытые на балансе центрального аппарата Государственного казначейства Украины.

Как будет проходить переходный период?
С целью предупреждения возникновения у налогоплательщиков налогового долга и недопущения потерь бюджетов до 11 сентября текущего года остаются активными для зачисления налогов, сборов и других платежей бюджетные счета, открытые на балансе Главных управлений Казначейства в областях и г. Киеве.

Какие реквизиты следует указывать налогоплательщикам в новом периоде?

Налогоплательщикам для обеспечения полноты и своевременности расчетов с бюджетами при заполнении расчетных документов на уплату налогов, сборов и платежей необходимо указывать реквизиты счетов, открытые со 2 июля текущего года на балансе центрального аппарата Государственного казначейства Украины (МФО 899998).

Где найти информацию?
Информация о реквизитах новых бюджетных счетов размещена на веб-портале ГФСУ в рубрике «Бюджетные счета».

http://tctc.org.ua/nalogoplatelshhikam- ... sentyabre/
taxukraineorg
 
Повідомлень: 141
З нами з: 11.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.