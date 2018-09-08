НОВЫЕ СЧЕТА ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ ВСТУПЯТ В СИЛУ

С 11 сентября 2018 года средства, которые будут платиться налогоплательщиками на счета по старым реквизитам, не будут зачисляться в бюджеты, а возвращаться плательщикам как невыясненные поступления.
Чем вызваны такие перемены?
С 02.07.2018 г. изменились реквизиты бюджетных счетов для уплаты налогов, сборов и платежей как в государственный, так и в местный бюджеты, открытые на балансе центрального аппарата Государственного казначейства Украины.
Как будет проходить переходный период?
С целью предупреждения возникновения у налогоплательщиков налогового долга и недопущения потерь бюджетов до 11 сентября текущего года остаются активными для зачисления налогов, сборов и других платежей бюджетные счета, открытые на балансе Главных управлений Казначейства в областях и г. Киеве.
Какие реквизиты следует указывать налогоплательщикам в новом периоде?
Налогоплательщикам для обеспечения полноты и своевременности расчетов с бюджетами при заполнении расчетных документов на уплату налогов, сборов и платежей необходимо указывать реквизиты счетов, открытые со 2 июля текущего года на балансе центрального аппарата Государственного казначейства Украины (МФО 899998).
Где найти информацию?
Информация о реквизитах новых бюджетных счетов размещена на веб-портале ГФСУ в рубрике «Бюджетные счета».