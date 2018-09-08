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фінансові ринки та послуги / Аудит та бухгалтерський облік / НОВЫЕ СЧЕТА ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

И СБОРОВ ВСТУПЯТ В СИЛУ НОВЫЕ СЧЕТА ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ ВСТУПЯТ В СИЛУ + Додати

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на тему Фінансовий та бухгалтерський аудит в Україні. Новини в сфері аудиту, оподаткування, бухгалтерського обліку та застосування законодавства України.

Додано: Пон 03 вер, 2018 18:17 НОВЫЕ СЧЕТА ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ ВСТУПЯТ В СИЛУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ! НОВЫЕ СЧЕТА ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ ВСТУПЯТ В СИЛУ УЖЕ В СЕНТЯБРЕ



С 11 сентября 2018 года средства, которые будут платиться налогоплательщиками на счета по старым реквизитам, не будут зачисляться в бюджеты, а возвращаться плательщикам как невыясненные поступления.





Чем вызваны такие перемены?

С 02.07.2018 г. изменились реквизиты бюджетных счетов для уплаты налогов, сборов и платежей как в государственный, так и в местный бюджеты, открытые на балансе центрального аппарата Государственного казначейства Украины.



Как будет проходить переходный период?

С целью предупреждения возникновения у налогоплательщиков налогового долга и недопущения потерь бюджетов до 11 сентября текущего года остаются активными для зачисления налогов, сборов и других платежей бюджетные счета, открытые на балансе Главных управлений Казначейства в областях и г. Киеве.



Какие реквизиты следует указывать налогоплательщикам в новом периоде?



Налогоплательщикам для обеспечения полноты и своевременности расчетов с бюджетами при заполнении расчетных документов на уплату налогов, сборов и платежей необходимо указывать реквизиты счетов, открытые со 2 июля текущего года на балансе центрального аппарата Государственного казначейства Украины (МФО 899998).



Где найти информацию?

Информация о реквизитах новых бюджетных счетов размещена на веб-портале ГФСУ в рубрике «Бюджетные счета».



http://tctc.org.ua/nalogoplatelshhikam- ... sentyabre/ С 11 сентября 2018 года средства, которые будут платиться налогоплательщиками на счета по старым реквизитам, не будут зачисляться в бюджеты, а возвращаться плательщикам как невыясненные поступления.С 02.07.2018 г. изменились реквизиты бюджетных счетов для уплаты налогов, сборов и платежей как в государственный, так и в местный бюджеты, открытые на балансе центрального аппарата Государственного казначейства Украины.С целью предупреждения возникновения у налогоплательщиков налогового долга и недопущения потерь бюджетов до 11 сентября текущего года остаются активными для зачисления налогов, сборов и других платежей бюджетные счета, открытые на балансе Главных управлений Казначейства в областях и г. Киеве.Налогоплательщикам для обеспечения полноты и своевременности расчетов с бюджетами при заполнении расчетных документов на уплату налогов, сборов и платежей необходимо указывать реквизиты счетов, открытые со 2 июля текущего года на балансе центрального аппарата Государственного казначейства Украины (МФО 899998).Информация о реквизитах новых бюджетных счетов размещена на веб-портале ГФСУ в рубрике «Бюджетные счета». taxukraineorg Повідомлень: 141 З нами з: 11.07.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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