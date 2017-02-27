цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри. а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.
який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...
так я тоді спрощено на пальцях кажу що - виїхало 4 млн працездатних. - декретних 1 млн - ще 0,5 млн тих хто за вислугою років - 1,5 млн це природнє безробіття - 2 млн домогосподарок які не працюють. і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.
tester3373 написав:цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри. а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.
який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...
так я тоді спрощено на пальцях кажу що - виїхало 4 млн працездатних. - декретних 1 млн - ще 0,5 млн тих хто за вислугою років - 1,5 млн це природнє безробіття - 2 млн домогосподарок які не працюють. і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.
й що мені з цими цифрами зі стелі робити? щось про економіку можеш сказати?
Shaman написав:який хід, яка відповідь? щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. Будівельник тобі розкладає спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...
так я тоді спрощено на пальцях кажу що - виїхало 4 млн працездатних. - декретних 1 млн - ще 0,5 млн тих хто за вислугою років - 1,5 млн це природнє безробіття - 2 млн домогосподарок які не працюють. і це ще не всі кого треба викидати з демографічної піраміди два мамкиних економіста. все в них хтось винуватий. в себе потикайте.
й що мені з цими цифрами зі стелі робити? щось про економіку можеш сказати?
щоки він тут надуває - спочатку скажи хоч щост розумне, а критикувати - це кожен дурень вміє. ти в економіці взагалі не петраєш. я тобі розкладаю спрощено, на пальцях, але ти й цього не розумієш...