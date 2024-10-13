Купити можна але є один нюанс (я купляв $ можливо по гривневим інакше) вони ніразу не задовольнили повністю мою заявку. Завжди закривали десь 50 максимум 70%
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 15 чер, 2026 13:04
Додано: Пон 15 чер, 2026 16:28
Re: Ринок ОВДП
Це питання до мінфіну, не брокера-посередника(ощада).
Додано: Пон 15 чер, 2026 17:07
Купити можна але є один нюанс (я купляв $ можливо по гривневим інакше) вони ніразу не задовольнили повністю мою заявку. Завжди закривали десь 50 максимум 70%[/quote]Це питання до мінфіну, не брокера-посередника(ощада).[/quote]
Не знаю не знаю Укргаз завжди закривав на 100% без питань
Додано: Пон 15 чер, 2026 20:44
Что случилось с таблицой mustbe ? Открывается только за 28.05.26
Это только у меня или так у всех ?
Додано: Пон 15 чер, 2026 23:48
Додано: Вів 16 чер, 2026 00:03
Не, у меня разнообразнее работает. За 28.05.26 только Сенс. ПУМБ и УкрЭксим за 01.05.26 (по крайней мере так написано). ICU за 27.03.26. Кинто и Приват за сегодня. Или мы не про
Додано: Сер 17 чер, 2026 22:15
Хотів купити у Прихвата облігації: було в наявності близько 100к штук - я взяв, скільки було грошей, за кілька днів вирішив докупити ще - цього випуску навіть не було у списку. Я здивувався, що їх усі так швидко розкупили і купив інші, а тепер дивлюся, що перших знову овердофіга доступно. Є усі підстави сумніватися, що їх десь добрали, а схоже на те, чомусь тимчасово прибирали. Уточню, що виплат купону за ними у цей час не було. Це часто з Бегемотом таке?
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