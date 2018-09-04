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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 04 вер, 2018 12:39 Итоги: Валюта 04.09.18



По состоянию на 09.00 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,3, или 0,11%, до $1205,4 за унцию.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,36%, до $14,5 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 95,19 пункта.



На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий «транш» американских пошлин на китайский импорт объемом $200 миллиардов. Как добавляет Reuters, новые пошлины должны быть введены уже на этой неделе.



В пятницу Трамп также уведомил Конгресс о намерении подписать новый договор вместо соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) в течение 90 дней. Как сообщил офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Трамп подчеркнул, что США готовы заключить торговый договор с Мексикой и присутствие Канады в новой сделке не обязательно.



Эти факторы приводят к тому, что инвесторы предпочитают вкладываться в надежный актив, в качестве которого в этому году выступает доллар.



При этом рост курса доллара приводит к удешевлению золота, так как металл становится менее выгодным для покупки.



Доллар США в ходе торгов во вторник утром умеренно укрепляется в паре с евро и иеной на оптимистичных новостях из внешнеторговой сферы, стабилен к иене.



Евро подешевел к 09.10 Киева до $1,1601 против $1,1619 на закрытие сессии в понедельник.



Курс доллара составляет ¥111,31 против ¥111,07 накануне.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥129,13 по сравнению со ¥129,05 в предыдущую сессию.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос в ходе торгов во вторник на 0,06%.



Австралийский доллар тем временем поднимается на 0,2% к доллару США и на 0,3% к евро после того, как ЦБ Австралии сохранил позитивный прогноз относительно экономики страны.



Австралийская валюта получила поддержку от заявлений ЦБ, которые продемонстрировали, что руководство Центробанка по-прежнему в целом позитивно оценивает фундаментальные макроэкономические показатели.

Трейдеры вновь закупаются австралийскими долларами, довольные тем, что ЦБ не стал сгущать краски.



Курс малазийского ринггита снижается к доллару США на 0,15% и приближается к минимальной в этом году отметке 4,15 ринггита за $1.

Эксперты AmBank Research ожидают, что слабость местной валюты сохранится в ближайшей перспективе на фоне торговых проблем. Тем не менее, эффективные меры ЦБ Малайзии оказывают валюте страны определенную поддержку - с начала года ринггит упал к доллару на 2,2%, то есть значительно меньше, чем индонезийская рупия или другие валюты развивающихся стран Азии.



03 сентября в США и Канаде выходной день, активность на рынке форекс на американской сессии крайне невысока.



Курс пары евро-доллар установился вблизи отметки $1,1615. Пара фунт-доллар консолидировалась на уровне $1,2870.



Фунт снизился в понедельник, снижение против евро стало наиболее значительным за три месяца, так как растут опасения в отношении прогресса в переговорах по Brexit.



Настроение также было снижение данными по промышленности, подчеркнувшими слабость британской экономики.



Участники рынка покупали фунт на прошлой неделе после того, как главный переговорщик от EC Барнье, кажется, принял примирительную позицию. Это повысило надежды на то, что прорыв в Brexit станет неизбежным, так как Британия и ЕС пытаются договориться о соглашении по торговле после выхода из ЕС.



Однако изменения на британском политическом фронте подрывали эти ожидания, после того, как бывший министр иностранных дел в кабинете премьер-министра Мэй заявил, что ее стратегия по Brexit означает катастрофу для Британии.



Перспектива того, что правительство Мэй не может достичь соглашения, которое получит одобрение парламента, и что Британия может выйти из ЕС в марте без соглашения, тревожили финансовые рынки.



«Рынки явно неправильно поняли комментарии Барнье на прошлой неделе, и даже в свете сегодняшних шагов, инвесторы по-прежнему недооценивают риск «жесткого» Brexit»,- отмечает валютный аналитик из Commerzbank Лейхтманн.

В воскресенье Барнье в интервью немецкой газете заявил, то он сильно против последних предложений Британии.



Против доллара фунт снизился на 0,8% до $1,2855.

Пара евро-фунт выросла с £0,8974 до £0,9024, или на 0,5%.



В начале вторника фунт находится в целом во флэте.



«При том, что переговоры между Великобританией и ЕС в самом разгаре, потенциальный «обрыв» жесткого Brexit стал более явно в центре внимания», - отмечают в записке аналитики UBS.



Последние данные указывали на то, что инвесторы повысили короткие позиции по фунту, чистая короткая позиция достигла максимального уровня с начала мая 2017 г.



Экономические данные не предоставили фунту поддержки. Согласно опросу, экспортные заказы у производителей в августе снизились, что является редкостью. Индекс деловой активности в промышленности в августе снизился до 52,8 с 53,8 в июле.



Курс пары доллар-иена в 03-го стабилен вблизи 111,10.



Курс доллар США/канадский доллар вырос до отметки 1,3101, что почти на 60 пунктов выше сегодняшнего минимума. В условиях относительно невысокой активности и заявлений президента США Трампа на выходных днях, негативное влияние на курс канадского доллара оказывают рекомендации Barclays Bank покупать курс доллар США/канадский доллар и банка Morgan Stanley продавать курс канадский доллар/иена.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 04 сентября повысился на 52,94 коп. и составил 68,2737 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу относительно доллара на 3,33 коп., на торгах понедельника упал на 13,22 коп., оказавшись на уровне 28,3783 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 11,00 коп., составил 28,3583 UAH/USD tom.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 03 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,24 UAH/USD tom «виртуально», без сделок.



Поскольку в США 03 сентября выходной день (Америка отмечает День труда), безналичный доллар у нас торговался валютированием «завтра2 или tom, в режиме малопопулярном в Украине.



К 10.03, выйдя в реальную сферу, доллар растянул спред своей цены до 28,18/28,55, однако, через 15 минут появившиеся на межбанке нерезиденты, у которых начался сезон репатриации дивидендов, своими покупками дали старт «зеленому» ралли, начав с цифры 28,22/28,27 UAH/USD tom.



Как известно, «варяги» во время сезона репатриации, скупают валюту, не считаясь с ее текущими котировками, что обеспечивало в комплекте с дефицитом предложения доллара, динамичное подорожание последнего.



По состоянию на 10.37 «американец» на межбанке оказался на цифре 28,25/28,29, с которой около 11.06 сумел вырасти до 28,30/28,34 UAH/USD tom, причем на это время к «варягам» подключились банки-«резиденты», рассудив, что лучше купить «завтрашний» доллар сейчас, чем приобретать СКВ валютированием tod завтра, но уже по более высокой цене.



Общими усилиями нерезиденты и украинские игроки подняли цену «американца» до 28,35/28,40 UAH/USD tom по состоянию на 11.25.

Судя по дальнейшему заметному замедлению роста курса доллара, нерезиденты с этого часа прекратили покупки, а у наших игроков явно не хватало гривневого «горючего», чтобы пролонгировать ралли в прежнем темпе. До 12.05 пара доллар-гривня на межбанке не покидала цифру 28,35/28,40 UAH/USD tom, возобновив более сдержанный рост после полудня.



К 13.00 доллар оказался на уровне 28,37/28,42, а с 15.00 чуть выше - 28,39/28,43 UAH/USD tom.



Упомянутые цены оставались действующими до самого закрытия торгов на межбанке .



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3783 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,11% с 28,0672 UAH/USD до 28,3783 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 03 сентября гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,75/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 сентября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке 03-го в дебюте сессии наблюдались агрессивные покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов.



Во-вторых, на межбанке 03-го отсутствовало предложение доллара в достаточном объеме. Прежде всего, из-за непопулярного в Украине режима валютирования «завтра» или tom. Держатели СКВ небезосновательно рассчитывали на пролонгацию роста курса доллара на ближайшей сессии и не торопились с ней расставаться.



В-третьих, «бычий» тренд «зеленого» безнала был поддержан ростом курса наличного «американца».



Заметное замедление роста курса «завтрашнего» доллара на межбанке после 11.25 Киева поясняется уходом с рынка «варягов», у которых для покупок СКВ была дивидендная гривня. Оставшиеся на рынке резиденты не обладали достаточными гривневыми ресурсами. Последнее подтверждалось снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 308,2 млн. грн. к отметке 49 217,2 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 031 сентября понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, 03-го работался доллар валютированием «завтра», в режиме, непопулярном в Украине.



Во-вторых, рынок доллара стал «бычьим», что не лучшим образом сказывается на ликвидности.



В-третьих, пролонгация сжатия гривневого ресурса ограничила возможности покупателей СКВ.



В-четвертых, не будем забывать о «синдроме понедельника» (старт новой недели редко радует оборотами).



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 03 сентября, как и накануне, следовал за курсовой динамикой «зеленого» безнала. Однако здесь были свои «нюансы».

Если «зеленый» безнал без особых «затей» вырос в цене, ощутимо замедлив ралли после 11.25 Киева с выходом с рынка нерезидентов, оставшись в приподнятом состоянии до самого завершения торгов, наличный рынок в большинстве вышеперечисленных населенных пунктов, прикоснувшись ко внутридневному максимуму около 14.00 Киева, впоследствии немного скорректировался вниз, одновременно сужая спред.



Причиной подобного сюжета стало состоявшееся в обед выравнивание спроса и оферов, позволив дилерам сузить спреда, а в некоторых случаях и дисконтировать цены.

Большинство рынков перечисленных городов завершило сессию 03-го в балансе спроса и предложение, позволив ликвидности повторить показатели предыдущей сессии.

Исключение составил рынок Запорожья, заметно удивив тамошних дилеров итоговым преобладанием клиентского предложения валюты, чего по понедельникам здесь не наблюдалось очень давно. При этом случившийся на рынке Запорожья «перекос» в сторону клиентского «приноса» не повредили итоговую ликвидность, продемонстрировавшую заметный прогресс.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-13,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы0. Офера доллара 03-го прибавили 4,0-14,0 коп. (лидерство за собой сохранил Киев).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» выросли на 10,0-15,0 коп., позиция «предложение» прибавила 12,0-20,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова.



Полагаю, нелишне обратить внимание на существенное отличие понедельничных торгов наличным и безналичным долларами. Первый был лишен «скованности» из-а выходного дня в США, однако, полагаю, проявил более заметную сдержанность по сравнению с «легковесным» по-понедельничному и вследствие «завтрашнего» режима валютирования рынком безналичного «американца». «Тонкость» последнего позволило безналичной СКВ взлететь как пушинке, без особых усилий со стороны спекулянтов и нерезидентов. Думается, именно случившееся уже к 11.25 Киева изрядное подорожание СКВ на межбанке заставило с него уйти даже столь «нетребовательных» к цене «варягов». Наличный рынок после динамичного подорожания в первой половине сессии, после обеда был вынужден вернуться «с небес на землю» из-за очевидных проблем с текущей ликвидностью, которые дилеры-«неформалы» «лечили» дисконтной «терапией».



В контексте предсказательских способностей наличного «неформального» рынка для ближайшей сессии валютного межбанка, заметим, что, несмотря на внесенные длинными выходными днями в США, существует вероятность замедления темпов роста курса безналичного «американца» 04 сентября. Вопреки заметному падению притока экспортной выручки из-за рубежа. Полагаю, рост курса безналичного доллара все-таки состоится во вторник – ведь сезон репатриации дивидендов еще не завершен, но дневной «привес» курса безналичного доллара может оказаться менее значительным, чем во вторник. И дело даже не в вероятном появлении на рынке регулятора с интервенцией, просто в отличие от нерезидентов, у импортеров сезон закрытия контрактов завершился на прошлой неделе, снижая давление на курс доллара. Таким образом, в драйверах вторничного подорожания доллара на межбанке остались лишь спрос нерезидентов и ожидания дальнейшей девальвации гривни. Поскольку курсы наличного и безналичного долларов к 03 августа по сути выровнялись, тема перетока с межбанка на наличный рынок и наоборот, снята с повестки дня.



Однако, мы отклонились от «генеральной» линии сюжета.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 03 сентября в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 03 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,32/28,37 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях незначительного преобладания клиентского спроса при относительном равновесии покупок и продаж и низкой ликвидности.



К полудню, благодаря «зеленым быкам» межбанка, клиенты в большей степени «интересовались» долларом, стимулируя рост его курса.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня поднялись с открытия, составив: 28,30/28,38 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», несмотря на равновесие покупок и продаж.



После полудня котировки доллара и евро в розничном сегменте наличного рынка Днепра продолжали расти, достигнув около 14.10 внутридневного максимума: 28,35/28,40 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR.



После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня затормозили рост и даже отчасти понизились. На дисконтирование цен дилеры пошли из-за выросших рисков падения ликвидности. Послеобеденным сужением спреда местные дилеры удовлетворили и покупателей, и продавцов СКВ.



Кроме того, сужению спреда способствовало установление равновесия покупок и продаж. Последнее сохранилось до самого финиша торгов, обеспечив повторение оборотами показателей предыдущей сессии, заслужив «четверку с минусом».



В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 7,0 коп., офера прибавили 4,0 коп. Акцентирование роста в бидах – следствие небезуспешных попыток местных дилеров катализировать клиентские предложения СКВ и тем самым выровнять рынок в баланс.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 12,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,32/28,37 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта были вынуждены уже в первой половине дня поднимать действующие цены из-за преобладания клиентского спроса, ставшего следствием «зеленого» низколиквидного ралли на межбанке. Кроме того, цены в оптовой паре доллар-гривня росли в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



К обеденному перерыву на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,30/28,38 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На указанное время торговая активность невысокая, оптовый рынок в относительном равновесии при символическом преобладании клиентских оферов.



После обеда оптовики Днепра заморозили рост курса пар доллар-гривня евро-гривня и даже немного понизили их, идя навстречу пожеланиям клиентов.



Ценовые ревизии сберегли равновесие покупок и продаж, что, полагаю, позволило оптовикам Днепра сохранить итоговую ликвидность на уровне предыдущей сессии. Заслужив «тройку с плюсом».



На протяжении 03 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 7,0 коп., офера стали выше на 4,0 коп. Более решительно поднимая биды, дилеры-оптовики небезуспешно пытались заставить клиентов более активнее «сдавать валюту».



По сравнению с закрытием 31 августа обе позиции оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 12,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 03 сентября уровнями 32,80/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечный рост бидов на фоне такой же потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 10,0 коп., офера не изменились.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение понедельника пришлось заниматься восходящей курсовой динамикой более ликвидной и популярной в Украине пары доллар-гривня, перманентно теряла в цене в соответствии с настроениями клиентов и межбанка, достаточно успешно стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее с 09.00 Киева на мировом рынке forex ралли пары евро-доллар, проходившее в рамках «технологии» «курсовой пилы» и, несмотря на многочисленные провалы и отскоки, в конечном счете поднявшее пару по состоянию на 18.00 Киева к отметке $1,1626…



Поэтому, в наличной паре евро-гривня более значимая позиции «спрос» в течение понедельника выросла на 5,0 коп.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1606 к отметке $1,1626, констатировав внутридневное его повышение на скромные 20 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли этот «привес», подняв в течение 03-го биды и немного опустив менее значимые офера наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 03 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1602, пара евро-доллар до 07.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой отметки, инициировав с этого часа ралли, затянувшееся до 18.00 Киева. В дальнейшем, ввиду выходного дня в США, рост пары евродоллар прекратился, а пара обосновалась на отметке $1,1618, не покидая ее до 21.50 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США на европейской сессии рынка forex умеренно снижается в паре к евро и поднимается к иене, при этом валюты многих развивающихся стран демонстрируют активное падение в начале недели.



Евро подорожал к 15.20 Киева до $1,1608 против $1,1602 на закрытие сессии в прошлую пятницу.



Курс доллара составляет ¥111,15 против ¥111,03 накануне.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥129,03 по сравнению со ¥128,81 в предыдущую сессию.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос в ходе торгов в понедельник на 0,15%.



Тем временем аналитики начали говорить о возможности полномасштабного финансового кризиса emerging markets, связанного с оттоком капитала из наименее устойчивых стран этой группы - Бразилии, Индии, Индонезии, Турции и ЮАР.



Курс турецкой лиры к доллару США падает на 1,4% после заявления ЦБ Турции о возможности изменения курса ДКП после очередного повышения инфляции.

Южноафриканский рэнд дешевеет на 1,3%, индийская рупия - на 0,3%, индонезийская - на 0,7%, причем валюта Индонезии ранее обновляла минимум с азиатского финансового кризиса 1988 года.

Бразильский реал падает на 1,6%.



Курс фунта стерлингов снижается в понедельник на 0,7% к доллару и на 0,8% к евро после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения второго референдума о выходе страны из Евросоюза (Brexit). По словам Т.Мэй, Британия покинет ЕС к 29 марта 2019 года - ранее согласованной дате выхода.



Напомним, что в понедельник в США праздник, поэтому пара евро-доллар торгуется примерно на уровнях закрытия пятницы.

31-го пара евро-доллар прорвала отметку $1.1620 и опускалась до $1,1585, затем отскочила к $1,16.



Видимых драйверов для сильного движения пары на ближайшие дни пока не видно (только в пятницу будут ежемесячные данные по рынку труда в США, но рынок в последние годы не показывает на них сильной реакции).

Однако обычно крупные движения происходят без видимого повода, в частности, падение пары евро-доллар во второй половине апреля-мае с отметки $1,24 до $1,15 прошло без каких-либо громких новостей.



Мы полагаем, что в ближайшее время пара евро-доллар продолжит снижение, отыгрывая предстоящее 26 сентября повышение ставки ФРС. Кроме того, с октября ФРС начнет сворачивать баланс со скоростью $50 млрд. в месяц, плюс Казначейство США собирается привлечь в IV-ом квартале с рынка $440 млрд.



Все это должно вызывать дефицит долларов на рынке.



В понедельник валюты стран БРИКС, кроме китайского юаня, возобновили падение.



Предыдущий цикл сворачивания аппетитов к риску начался во второй половины 2014 года и продолжался до конца 2015 года. Пара евро-доллар упала с отметки $1,39 в мае 2014-ого до $1,05 в марте 2015-ого. Общий рост доллара в тот период можно объяснить крайне запоздалой реакцией рынка на сворачивание QE3 от ФРС, которое началось еще по итогам заседания ФРС в декабре 2013 года (и было анонсировано за несколько месяцев до этого). Однако когда реакция началась, она привела к почти 35-фигурному падению пары евро-доллар.



В этот же раз рынок полтора года не реагировал на ужесточение монетарной политики ФРС, и пара евро-доллар даже демонстрировала рост вопреки повышению ставок в США. Но вот в конце апреля 2018 года доллар начал расти. Возможно, как и в прошлый раз, это все-таки запоздалая реакция на ужесточение монетарной политики ФРС, и, как и в прошлый раз, она может быть очень существенной.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,80/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную прибавку бидов на фоне такой же потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив 30 пунктов в течение 03 сентября по спросу и не изменившись по предложению



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,408/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 03 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по повысившемуся на 10,0 коп. с закрытия пятницы спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 сентября по спросу выросли на 30 пунктов, не изменившись по предложению.



Понедельничная сессия в «зеленой» секции межбанка прошла в условиях дефицита предложения доллара и старта сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Последним наверняка было дано указание от зарубежных «мам» не откладывать на вторник приобретение валюты на гривню дивидендов. Логика решения понятна: откладывать на 04-е покупки СКВ не было никакого резона, поскольку из-за выходного дня в США «бычий» тренд поступлений доллара на счета экспортеров следовало ожидать лишь среду.



Таким образом, «варяги» перечисляя дивидендную гривню сегодня, 03 сентября, могли рассчитывать на СКВ во вторник. Когда, высоковероятно, ее цена окажется выше понедельничных текущих котировок.



Натурально, некоторые оптимисты могли надеяться на благосклонность регулятора, который вполне вероятно появится на межбанке во вторник с интервенцией для «сглаживания» курсовой динамики либо в рамках валютного аукциона, либо с платформы Matching, однако большинство нерезидентов, дисциплинированно выполняя наказ «родителей», не стали рассчитывать на «лотерею» от Институтской и не считаясь с текущей ценой доллара.



По примеру «варягов», на рынке появились с некоторым опозданием и наши банки, совместными усилиями и при «попустительстве» регулятора, заметно подняв цену «завтрашнего» доллара.



Заметная курсовая динамика безналичной СКВ сопровождалась низкими оборотами сделок. Несмотря на вышеприведенную «обоснованность» вхождения в доллар завтрашним валютированием, популярность этого режима торгов в Украине остается низкой. Кроме того, «жесткий» вариант «бычьего» тренда, как известно, не сопровождается высокими оборотами.



Во-вторых, если у нерезидентов для покупки СКВ была дивидендная гривня, остальные участники торгов, согласно сводке о состоянии транзитных и коррсчетов НБУ, подобными широкими ресурсами в нацвалюте не располагали.



Не знакомые со всеми нюансами понедельничной торговли безналичным долларом валютированием tom участники наличного рынка поспешили нарастить свои покупки СКВ, автоматически подняв цену здешнего доллара.



В силу вышеупомянутого дефицита предложения экспортной СКВ из-за выходного дня в США 03 сентября, «зеленые быки» не покинут валютный межбанк во вторник, сохранив пролонгацию «зеленого» ралли по причине «технического» преобладания спроса.



Аналогичный сюжет вероятнее всего будет реализован и на наличном рынке.

Ситуация должна «смягчиться» на торгах среды, когда межбанк получит двойную порцию оферов экспортной выручки. Мы не исключаем установление на рынке безналичного доллара 05 сентября ситуативной стабилизации.



А пока придется «смириться» с вынужденной текущей обострившейся девальвацией гривни. В значительной степени, по «календарным» и «техническим» причинам.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,39/28,43 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева повысились и обосновались на уровне 28,46/28,52 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки едва заметного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 49 217,2 млн. грн. к отметке 49 007,6млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.14 безналичный рынок доллара немного понизил действующие цены «американца», сделав их менее «страшными»: 28,45/28,50 UAH/USD.

Текущая ликвидность низкая.



По состоянию на 10.30 цена доллара на межбанке оказалась на отметке

28,47/28,52 UAH/USD. Регулятор на этом фоне анонсировал прогнозированный ранее аукцион, объемом $100,0 млн. Три конкурентные заявки на участие надо успеть подать до 12.30 Киева.



К 11.03 текущие котировки доллара на межбанке не показали радикальной реакции на нацбанковский анонс аукциона, ограничившись сужением спреда до 28,49/28,51 UAH/USD. Более заметное подорожание бидов свидетельствовало о серьезной нехватке СКВ.



Около 11.26 котировки безналичного доллара понизились к 28,48/28,50 UAH/USD, индицируя «миграцию» покупателей СКВ на валютный аукциона.



Дополуденное динамичное повышение курса безналичного «американца» сопровождалось признаками терминации «сжатия» гривневой ликвидности, на что намекали не изменившиеся с уровня 15,75/17,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта застывшая динамика пребывает в согласии с едва заметным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.05 котировки доллара на межбанке , прекратив всякое движение, консолидировались на цифре 28,48/28,50 UAH/USD, удерживаемые на месте сбалансированной торговлей. На моменте рынок продолжает ждать результатов валютного аукциона.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который приподнялся на 14,52 коп., составив 28,5035 UAH/USD.



Чуть погодя появились первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 28,4800, средневзвешенный курс – 26,4844 UAH/USD.



Текущие котировки безналичного «американца» на межбанке , не тронувшись с уровня 28,48/28,50 UAH/USD, проигнорировали эту статистику.



После 13.15 стали известны все «нюансы» валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $53,50 млн., из которых удовлетворили $40,10 млн. Цена отсечки составила 28,4800, средневзвешенный курс – 28,4844, максимальный курс - 26,4925 UAH/USD.



На фоне этой окончательной статистики цена безналичного «американца» символически просела (28,48/28,49 UAH/USD), а межбанк ушел около 13.30 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром во вторник (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 сентября с уровней: доллар – 28,20/28,50 UAH/USD, евро – 32,60/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.



Евро по сравнению с 03 сентября по спросу и по предложению вырос на 20,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 03 сентября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1612, просев до $1,1595 на закрытии азиатской сессии форекса и упав до отметки $1,1581 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,40/28,48 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 15,0 коп., прибавили столько же), евро – 32,80/33,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 сентября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 04 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях преобладания клиентского спроса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,40/28,48 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 15,0 коп., прибавили столько же), евро – 32,80/33,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 сентября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 04 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходило при некотором преобладании спроса.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного «размыли» действующие цены на доллар и евро на фоне ставшего более спокойным рынка безналичного «американца» в условиях относительного равновесия покупок и продаж при низкой ликвидности: 28,33-35/28,42-45 UAH/USD, евро – 32,75/33,00 UAH/EUR. Киевляне жалуются на спорадические обострения гривнедефицита.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле на фоне незначительного сужения спреда действующих цен: 28,38/28,48 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,411/0,415 UAH/RUB.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня сузили спред за счет снижения оферов, составив: 28,40/28,45 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», несмотря на равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,26/28,42 UAH/USD, евро – 32,76/32,99 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB, Киев опт 28,35/28,45 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,35/28,45 UAH/USD, евро (опт) 32,70-75/32,95-33,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,70-75/32,95-33,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,30/28,50 UAH/USD, евро – 32,60/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,413 RUB/USD, Одесса – опт 28,39/28,45 UAH/USD, розница – 28,35/28,48 UAH/USD; Запорожье – 28,38/28,50 UAH/USD; евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота утром во вторник снижается из-за укрепления курса доллара на фоне сохраняющейся напряженности в глобальной торговле.Доллар США в ходе торгов во вторник утром умеренно укрепляется в паре с евро и иеной на оптимистичных новостях из внешнеторговой сферы, стабилен к иене.03 сентября в США и Канаде выходной день, активность на рынке форекс на американской сессии крайне невысока.Курс пары евро-доллар установился вблизи отметки $1,1615. Пара фунт-доллар консолидировалась на уровне $1,2870.Фунт снизился в понедельник, снижение против евро стало наиболее значительным за три месяца, так как растут опасения в отношении прогресса в переговорах по Brexit.Настроение также было снижение данными по промышленности, подчеркнувшими слабость британской экономики.Участники рынка покупали фунт на прошлой неделе после того, как главный переговорщик от EC Барнье, кажется, принял примирительную позицию. Это повысило надежды на то, что прорыв в Brexit станет неизбежным, так как Британия и ЕС пытаются договориться о соглашении по торговле после выхода из ЕС.Однако изменения на британском политическом фронте подрывали эти ожидания, после того, как бывший министр иностранных дел в кабинете премьер-министра Мэй заявил, что ее стратегия по Brexit означает катастрофу для Британии.Перспектива того, что правительство Мэй не может достичь соглашения, которое получит одобрение парламента, и что Британия может выйти из ЕС в марте без соглашения, тревожили финансовые рынки.«Рынки явно неправильно поняли комментарии Барнье на прошлой неделе, и даже в свете сегодняшних шагов, инвесторы по-прежнему недооценивают риск «жесткого» Brexit»,- отмечает валютный аналитик из Commerzbank Лейхтманн.В воскресенье Барнье в интервью немецкой газете заявил, то он сильно против последних предложений Британии.Против доллара фунт снизился на 0,8% до $1,2855.Пара евро-фунт выросла с £0,8974 до £0,9024, или на 0,5%.В начале вторника фунт находится в целом во флэте.«При том, что переговоры между Великобританией и ЕС в самом разгаре, потенциальный «обрыв» жесткого Brexit стал более явно в центре внимания», - отмечают в записке аналитики UBS.Последние данные указывали на то, что инвесторы повысили короткие позиции по фунту, чистая короткая позиция достигла максимального уровня с начала мая 2017 г.Экономические данные не предоставили фунту поддержки. Согласно опросу, экспортные заказы у производителей в августе снизились, что является редкостью. Индекс деловой активности в промышленности в августе снизился до 52,8 с 53,8 в июле.Курс пары доллар-иена в 03-го стабилен вблизи 111,10.Курс доллар США/канадский доллар вырос до отметки 1,3101, что почти на 60 пунктов выше сегодняшнего минимума. В условиях относительно невысокой активности и заявлений президента США Трампа на выходных днях, негативное влияние на курс канадского доллара оказывают рекомендации Barclays Bank покупать курс доллар США/канадский доллар и банка Morgan Stanley продавать курс канадский доллар/иена.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,11% с 28,0672 UAH/USD до 28,3783 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 03 сентября гривня overnight котировалась банками по 15,75/17,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,75/17,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, м0есячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 03 сентября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», заметно прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, на межбанке 03-го в дебюте сессии наблюдались агрессивные покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов.Во-вторых, на межбанке 03-го отсутствовало предложение доллара в достаточном объеме. Прежде всего, из-за непопулярного в Украине режима валютирования «завтра» или tom. Держатели СКВ небезосновательно рассчитывали на пролонгацию роста курса доллара на ближайшей сессии и не торопились с ней расставаться.В-третьих, «бычий» тренд «зеленого» безнала был поддержан ростом курса наличного «американца».Заметное замедление роста курса «завтрашнего» доллара на межбанке после 11.25 Киева поясняется уходом с рынка «варягов», у которых для покупок СКВ была дивидендная гривня. Оставшиеся на рынке резиденты не обладали достаточными гривневыми ресурсами. Последнее подтверждалось снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 308,2 млн. грн. к отметке 49 217,2 млн. грн.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 031 сентября понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, 03-го работался доллар валютированием «завтра», в режиме, непопулярном в Украине.Во-вторых, рынок доллара стал «бычьим», что не лучшим образом сказывается на ликвидности.В-третьих, пролонгация сжатия гривневого ресурса ограничила возможности покупателей СКВ.В-четвертых, не будем забывать о «синдроме понедельника» (старт новой недели редко радует оборотами).Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в течение 03 сентября, как и накануне, следовал за курсовой динамикой «зеленого» безнала. Однако здесь были свои «нюансы».Если «зеленый» безнал без особых «затей» вырос в цене, ощутимо замедлив ралли после 11.25 Киева с выходом с рынка нерезидентов, оставшись в приподнятом состоянии до самого завершения торгов, наличный рынок в большинстве вышеперечисленных населенных пунктов, прикоснувшись ко внутридневному максимуму около 14.00 Киева, впоследствии немного скорректировался вниз, одновременно сужая спред.Причиной подобного сюжета стало состоявшееся в обед выравнивание спроса и оферов, позволив дилерам сузить спреда, а в некоторых случаях и дисконтировать цены.Большинство рынков перечисленных городов завершило сессию 03-го в балансе спроса и предложение, позволив ликвидности повторить показатели предыдущей сессии.Исключение составил рынок Запорожья, заметно удивив тамошних дилеров итоговым преобладанием клиентского предложения валюты, чего по понедельникам здесь не наблюдалось очень давно. При этом случившийся на рынке Запорожья «перекос» в сторону клиентского «приноса» не повредили итоговую ликвидность, продемонстрировавшую заметный прогресс.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-13,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы0. Офера доллара 03-го прибавили 4,0-14,0 коп. (лидерство за собой сохранил Киев).По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» выросли на 10,0-15,0 коп., позиция «предложение» прибавила 12,0-20,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова.Полагаю, нелишне обратить внимание на существенное отличие понедельничных торгов наличным и безналичным долларами. Первый был лишен «скованности» из-а выходного дня в США, однако, полагаю, проявил более заметную сдержанность по сравнению с «легковесным» по-понедельничному и вследствие «завтрашнего» режима валютирования рынком безналичного «американца». «Тонкость» последнего позволило безналичной СКВ взлететь как пушинке, без особых усилий со стороны спекулянтов и нерезидентов. Думается, именно случившееся уже к 11.25 Киева изрядное подорожание СКВ на межбанке заставило с него уйти даже столь «нетребовательных» к цене «варягов». Наличный рынок после динамичного подорожания в первой половине сессии, после обеда был вынужден вернуться «с небес на землю» из-за очевидных проблем с текущей ликвидностью, которые дилеры-«неформалы» «лечили» дисконтной «терапией».В контексте предсказательских способностей наличного «неформального» рынка для ближайшей сессии валютного межбанка, заметим, что, несмотря на внесенные длинными выходными днями в США, существует вероятность замедления темпов роста курса безналичного «американца» 04 сентября. Вопреки заметному падению притока экспортной выручки из-за рубежа. Полагаю, рост курса безналичного доллара все-таки состоится во вторник – ведь сезон репатриации дивидендов еще не завершен, но дневной «привес» курса безналичного доллара может оказаться менее значительным, чем во вторник. И дело даже не в вероятном появлении на рынке регулятора с интервенцией, просто в отличие от нерезидентов, у импортеров сезон закрытия контрактов завершился на прошлой неделе, снижая давление на курс доллара. Таким образом, в драйверах вторничного подорожания доллара на межбанке остались лишь спрос нерезидентов и ожидания дальнейшей девальвации гривни. Поскольку курсы наличного и безналичного долларов к 03 августа по сути выровнялись, тема перетока с межбанка на наличный рынок и наоборот, снята с повестки дня.Однако, мы отклонились от «генеральной» линии сюжета.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 03 сентября в целом отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь «служебным положением», на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 03 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,32/28,37 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль – 0,408/0,415 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях незначительного преобладания клиентского спроса при относительном равновесии покупок и продаж и низкой ликвидности.К полудню, благодаря «зеленым быкам» межбанка, клиенты в большей степени «интересовались» долларом, стимулируя рост его курса.Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня поднялись с открытия, составив: 28,30/28,38 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», несмотря на равновесие покупок и продаж.После полудня котировки доллара и евро в розничном сегменте наличного рынка Днепра продолжали расти, достигнув около 14.10 внутридневного максимума: 28,35/28,40 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR.После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня затормозили рост и даже отчасти понизились. На дисконтирование цен дилеры пошли из-за выросших рисков падения ликвидности. Послеобеденным сужением спреда местные дилеры удовлетворили и покупателей, и продавцов СКВ.Кроме того, сужению спреда способствовало установление равновесия покупок и продаж. Последнее сохранилось до самого финиша торгов, обеспечив повторение оборотами показателей предыдущей сессии, заслужив «четверку с минусом».В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара повысились на 7,0 коп., офера прибавили 4,0 коп. Акцентирование роста в бидах – следствие небезуспешных попыток местных дилеров катализировать клиентские предложения СКВ и тем самым выровнять рынок в баланс.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре повысились на 12,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,32/28,37 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта были вынуждены уже в первой половине дня поднимать действующие цены из-за преобладания клиентского спроса, ставшего следствием «зеленого» низколиквидного ралли на межбанке. Кроме того, цены в оптовой паре доллар-гривня росли в рамках мероприятий по выравниванию рынка.К обеденному перерыву на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,30/28,38 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На указанное время торговая активность невысокая, оптовый рынок в относительном равновесии при символическом преобладании клиентских оферов.После обеда оптовики Днепра заморозили рост курса пар доллар-гривня евро-гривня и даже немного понизили их, идя навстречу пожеланиям клиентов.Ценовые ревизии сберегли равновесие покупок и продаж, что, полагаю, позволило оптовикам Днепра сохранить итоговую ликвидность на уровне предыдущей сессии. Заслужив «тройку с плюсом».На протяжении 03 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 7,0 коп., офера стали выше на 4,0 коп. Более решительно поднимая биды, дилеры-оптовики небезуспешно пытались заставить клиентов более активнее «сдавать валюту».По сравнению с закрытием 31 августа обе позиции оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 12,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 03 сентября уровнями 32,80/32,90 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятикопеечный рост бидов на фоне такой же потери оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 10,0 коп., офера не изменились.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение понедельника пришлось заниматься восходящей курсовой динамикой более ликвидной и популярной в Украине пары доллар-гривня, перманентно теряла в цене в соответствии с настроениями клиентов и межбанка, достаточно успешно стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду стартовавшее с 09.00 Киева на мировом рынке forex ралли пары евро-доллар, проходившее в рамках «технологии» «курсовой пилы» и, несмотря на многочисленные провалы и отскоки, в конечном счете поднявшее пару по состоянию на 18.00 Киева к отметке $1,1626…Поэтому, в наличной паре евро-гривня более значимая позиции «спрос» в течение понедельника выросла на 5,0 коп.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,80/32,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную прибавку бидов на фоне такой же потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив 30 пунктов в течение 03 сентября по спросу и не изменившись по предложениюТорги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,408/0,415 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 03 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по повысившемуся на 10,0 коп. с закрытия пятницы спросу и не изменившемуся предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 сентября по спросу выросли на 30 пунктов, не изменившись по предложению.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,39/28,43 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.05 Киева повысились и обосновались на уровне 28,46/28,52 UAH/USD.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки едва заметного сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 49 217,2 млн. грн. к отметке 49 007,6млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 10.14 безналичный рынок доллара немного понизил действующие цены «американца», сделав их менее «страшными»: 28,45/28,50 UAH/USD.Текущая ликвидность низкая.По состоянию на 10.30 цена доллара на межбанке оказалась на отметке28,47/28,52 UAH/USD. Регулятор на этом фоне анонсировал прогнозированный ранее аукцион, объемом $100,0 млн. Три конкурентные заявки на участие надо успеть подать до 12.30 Киева.К 11.03 текущие котировки доллара на межбанке не показали радикальной реакции на нацбанковский анонс аукциона, ограничившись сужением спреда до 28,49/28,51 UAH/USD. Более заметное подорожание бидов свидетельствовало о серьезной нехватке СКВ.Около 11.26 котировки безналичного доллара понизились к 28,48/28,50 UAH/USD, индицируя «миграцию» покупателей СКВ на валютный аукциона.Дополуденное динамичное повышение курса безналичного «американца» сопровождалось признаками терминации «сжатия» гривневой ликвидности, на что намекали не изменившиеся с уровня 15,75/17,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта застывшая динамика пребывает в согласии с едва заметным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 12.05 котировки доллара на межбанке , прекратив всякое движение, консолидировались на цифре 28,48/28,50 UAH/USD, удерживаемые на месте сбалансированной торговлей. На моменте рынок продолжает ждать результатов валютного аукциона.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который приподнялся на 14,52 коп., составив 28,5035 UAH/USD.Чуть погодя появились первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 28,4800, средневзвешенный курс – 26,4844 UAH/USD.Текущие котировки безналичного «американца» на межбанке , не тронувшись с уровня 28,48/28,50 UAH/USD, проигнорировали эту статистику.После 13.15 стали известны все «нюансы» валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $53,50 млн., из которых удовлетворили $40,10 млн. Цена отсечки составила 28,4800, средневзвешенный курс – 28,4844, максимальный курс - 26,4925 UAH/USD.На фоне этой окончательной статистики цена безналичного «американца» символически просела (28,48/28,49 UAH/USD), а межбанк ушел около 13.30 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром во вторник (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 сентября с уровней: доллар – 28,20/28,50 UAH/USD, евро – 32,60/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.Евро по сравнению с 03 сентября по спросу и по предложению вырос на 20,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 03 сентября по спросу и по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1612, просев до $1,1595 на закрытии азиатской сессии форекса и упав до отметки $1,1581 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,40/28,48 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 15,0 коп., прибавили столько же), евро – 32,80/33,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 сентября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 04 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях преобладания клиентского спроса.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,40/28,48 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 15,0 коп., прибавили столько же), евро – 32,80/33,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 сентября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,408/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 04 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходило при некотором преобладании спроса.На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного «размыли» действующие цены на доллар и евро на фоне ставшего более спокойным рынка безналичного «американца» в условиях относительного равновесия покупок и продаж при низкой ликвидности: 28,33-35/28,42-45 UAH/USD, евро – 32,75/33,00 UAH/EUR. Киевляне жалуются на спорадические обострения гривнедефицита.По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле на фоне незначительного сужения спреда действующих цен: 28,38/28,48 UAH/USD, евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль 0,411/0,415 UAH/RUB.Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня сузили спред за счет снижения оферов, составив: 28,40/28,45 UAH/USD, евро – 32,80/32,95 UAH/EUR, рубль 0,408/0,415 UAH/RUB. На моменте торговая активность на местном рынке «невысокая», несмотря на равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,26/28,42 UAH/USD, евро – 32,76/32,99 UAH/EUR, рубль 0,410/0,415 UAH/RUB, Киев опт 28,35/28,45 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,35/28,45 UAH/USD, евро (опт) 32,70-75/32,95-33,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,70-75/32,95-33,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,30/28,50 UAH/USD, евро – 32,60/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,413 RUB/USD, Одесса – опт 28,39/28,45 UAH/USD, розница – 28,35/28,48 UAH/USD; Запорожье – 28,38/28,50 UAH/USD; евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,416 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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