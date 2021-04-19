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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:37

  candidat написав:Совсем не знаком с рынком ОВГЗ, поэтому за мои вопросы новичка не обессудьте.

Само собой, самый главный вопрос: где условия покупки самые выгодные?

Смотрю, тут на форуме все обсуждают покупку через Дию. Я правильно понимаю, что для покупки через Дию нужен биометрический паспорт? Если имею только бумажный паспорт, тогда Дия отпадает?

Попробовал купить 1 тестовую облигацию в Sense SuperApp, там как-то поменяли настройки, в результате КЭП можно было получить без Дии и без био-паспорта.
Подскажите, есть ещё варианты, где можно купить ОВГЗ без био-паспорта/Дии, чтоб это было выгоднее,чем в Sense? В последнем нет никаких комиссий, но не знаю, насколько выгодная цена по сравнению с другими местами. Пишут, что зачастую комиссии на открытие необходимых счетов съедают всю выгоду.

Не знаю, какие банки и другие организации продают ОВГЗ. Понятно, что по всем им у меня нет счетов, но если где-то есть условия лучше, чем в Sense, то вариант открыть там новые счета тоже подходит. Только с учётом отсутствия био-паспорта.

Заранее блльшое спасибо за ответы.

Підпис можна отримати багато де, наприклад, якщо ви клієнт Приват, Сенс, Укрексім, тощо.
В додатку Сенса, як на мене, купляти-продавати ОВДП найзручніше, хороший вибір, доступні гривневі та валютні папери, комісій зараз немає ніяких, ціни адекватні.
Ще популярний варіант сайт або додаток ICU, там для реєстрації потрібно заповнити стос дукументів і мати якийсь ел. підпис. Комісії відсутні, тільки гривневі папери (валютні складно, треба якось морочитись з банком Авангард), ціни бувають кращі за Сенс але виплати запізнюються на день, порівняно з Сенс.
Порівнювати ціни зручно тут:
https://uainvest.com.ua/ukrbonds
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