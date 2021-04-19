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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 623624625626 Додано: Суб 11 тра, 2024 17:43 mustbe написав: rasmus написав: Но цена также 1067-1068 гр. за ЦБ

И доходность указана 15.60-15.75

Что есть лапша на уши !

% на % от купонов и % от купонов )))) - и то не выйдет Но цена также 1067-1068 гр. за ЦБИ доходность указана 15.60-15.75Что есть лапша на уши !% на % от купонов и % от купонов )))) - и то не выйдет

Да, лапша.

Потому я и не верю в те цифры доходности, которые рисуют брокеры, а верю в цену.

Потому в правой части таблицы и показываю настоящую, честную доходность. Чтоб можно было сравнить её с той, что рисуют брокеры. Да, лапша.Потому я и не верю в те цифры доходности, которые рисуют брокеры, а верю в цену.Потому в правой части таблицы и показываю настоящую, честную доходность. Чтоб можно было сравнить её с той, что рисуют брокеры.



поизучаю вашу табличке на примере нескольких выпусков

спасибо! поизучаю вашу табличке на примере нескольких выпусковспасибо! rasmus Повідомлень: 1366 З нами з: 23.04.09 Подякував: 855 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2024 17:47 moveton написав: rasmus написав: Про UA4000231187 в https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz нет упоминания вообще. Про UA4000231187 внет упоминания вообще.

У меня есть. Если галочку в правом верхнем углу поставить, конечно.



rasmus написав: В https://uainvest.com.ua/ukrbonds по этой ЦБ из банков только сенс по этой ЦБ из банков только сенс

А смотреть только банковских брокеров/дилеров - это религия какая-то? Если так прикапываться, тогда и Сенс не подойдёт. Как я выше упоминал, там ЦБ занимается отдельная инвестиционная компания "Торговец".



rasmus написав: и цена покупки еще выше (1067.43) чем в УГБ (1064.16), но % дохода ВЫШЕ (15.75 в сравнении с данными МинФина = 15.25) )))) - все ж по правилам математики ! и цена покупки еще выше (1067.43) чем в УГБ (1064.16), но % дохода ВЫШЕ (15.75 в сравнении с данными МинФина = 15.25) )))) - все ж по правилам математики !

А цены на точно тот же день сравнивались? Обычно считают правильно, хотя бывали прецеденты и странноватых результатов. Но то такое. Хочется для себя - считать нужно самому. У меня есть. Если галочку в правом верхнем углу поставить, конечно.А смотреть только банковских брокеров/дилеров - это религия какая-то? Если так прикапываться, тогда и Сенс не подойдёт. Как я выше упоминал, там ЦБ занимается отдельная инвестиционная компания "Торговец".А цены на точно тот же день сравнивались? Обычно считают правильно, хотя бывали прецеденты и странноватых результатов. Но то такое. Хочется для себя - считать нужно самому.



Я то откуда знаю на какой день там цена указана?

У меня есть она ОДНА - в тот день когда я купил, истратил деньги.

"считать нужно самому" - чем и занимаюсь последние дни с помощью форума ! Я то откуда знаю на какой день там цена указана?У меня есть она ОДНА - в тот день когда я купил, истратил деньги."считать нужно самому" - чем и занимаюсь последние дни с помощью форума ! rasmus Повідомлень: 1366 З нами з: 23.04.09 Подякував: 855 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2024 18:09 rasmus написав: "считать нужно самому" - чем и занимаюсь последние дни с помощью форума ! "считать нужно самому" - чем и занимаюсь последние дни с помощью форума !

Как вы собираетесь считать доходность по YTM-бумагам ? Как YTM или как SIM ?

Если как YTM - то это нетривиальная задача. На коленке, на калькуляторе не посчитаешь. Надо писать прогу или юзать внешние калькуляторы. Как по мне - оно того не стоит.

А если как SIM - то это легко, всё уже посчитано, см. правую часть таблицы Как вы собираетесь считать доходность по YTM-бумагам ? Как YTM или как SIM ?Если как YTM - то это нетривиальная задача. На коленке, на калькуляторе не посчитаешь. Надо писать прогу или юзать внешние калькуляторы. Как по мне - оно того не стоит.А если как SIM - то это легко, всё уже посчитано, см. правую часть таблицы mustbe

Повідомлень: 7665 З нами з: 27.12.17 Подякував: 176 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2024 18:23 rasmus написав: Я то откуда знаю на какой день там цена указана?

У меня есть она ОДНА - в тот день когда я купил, истратил деньги. Я то откуда знаю на какой день там цена указана?У меня есть она ОДНА - в тот день когда я купил, истратил деньги.

В таблицах обычно на сегодня. Но лучше смотреть в колонку, где эта дата написана. В обоих таблицах такая имеется. Разные даты напрямую сравнивать без толку. Разумеется, сегодня в Сенсе будет дороже, чем в Укргазе три дня назад даже, если доходность честно выше. Цена всё таки каждый день растёт на НКД. В таблицах обычно на сегодня. Но лучше смотреть в колонку, где эта дата написана. В обоих таблицах такая имеется. Разные даты напрямую сравнивать без толку. Разумеется, сегодня в Сенсе будет дороже, чем в Укргазе три дня назад даже, если доходность честно выше. Цена всё таки каждый день растёт на НКД. moveton

Повідомлень: 4502 З нами з: 23.03.18 Подякував: 28 раз. Подякували: 500 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2024 19:26 moveton написав: rasmus написав: Я то откуда знаю на какой день там цена указана?

У меня есть она ОДНА - в тот день когда я купил, истратил деньги. Я то откуда знаю на какой день там цена указана?У меня есть она ОДНА - в тот день когда я купил, истратил деньги.

В таблицах обычно на сегодня. Но лучше смотреть в колонку, где эта дата написана. В обоих таблицах такая имеется. Разные даты напрямую сравнивать без толку. Разумеется, сегодня в Сенсе будет дороже, чем в Укргазе три дня назад даже, если доходность честно выше. Цена всё таки каждый день растёт на НКД. В таблицах обычно на сегодня. Но лучше смотреть в колонку, где эта дата написана. В обоих таблицах такая имеется. Разные даты напрямую сравнивать без толку. Разумеется, сегодня в Сенсе будет дороже, чем в Укргазе три дня назад даже, если доходность честно выше. Цена всё таки каждый день растёт на НКД.

Да и считать лучше в рабочее время, в районе обеда, когда все уже обновили котировки.

А не на выходных, когда половину бумаг вообще не купишь, а те что купишь - по ценам понедельника Да и считать лучше в рабочее время, в районе обеда, когда все уже обновили котировки.А не на выходных, когда половину бумаг вообще не купишь, а те что купишь - по ценам понедельника mustbe

Повідомлень: 7665 З нами з: 27.12.17 Подякував: 176 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2024 22:03 M-A-X я про інше - заморочуватися із підрахунком реальної доходності рахуючи замість дня виплати день фактичного зарахування грошей це щось із області "нічим зайнятися"



нащо взагалі знати вийшло 16.85% чи 16.81% зза одного дня? DmitryZP Повідомлень: 4503 З нами з: 04.11.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 816 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 623624625626 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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