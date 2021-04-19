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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 17:43

  mustbe написав:
  rasmus написав:Но цена также 1067-1068 гр. за ЦБ
И доходность указана 15.60-15.75
Что есть лапша на уши !
% на % от купонов и % от купонов )))) - и то не выйдет

Да, лапша.
Потому я и не верю в те цифры доходности, которые рисуют брокеры, а верю в цену.
Потому в правой части таблицы и показываю настоящую, честную доходность. Чтоб можно было сравнить её с той, что рисуют брокеры.


поизучаю вашу табличке на примере нескольких выпусков
спасибо!
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 17:47

  moveton написав:
  rasmus написав:Про UA4000231187 в https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz нет упоминания вообще.

У меня есть. Если галочку в правом верхнем углу поставить, конечно.

  rasmus написав:В https://uainvest.com.ua/ukrbonds по этой ЦБ из банков только сенс

А смотреть только банковских брокеров/дилеров - это религия какая-то? Если так прикапываться, тогда и Сенс не подойдёт. Как я выше упоминал, там ЦБ занимается отдельная инвестиционная компания "Торговец".

  rasmus написав:и цена покупки еще выше (1067.43) чем в УГБ (1064.16), но % дохода ВЫШЕ (15.75 в сравнении с данными МинФина = 15.25) )))) - все ж по правилам математики ! ;-)

А цены на точно тот же день сравнивались? Обычно считают правильно, хотя бывали прецеденты и странноватых результатов. Но то такое. Хочется для себя - считать нужно самому.


Я то откуда знаю на какой день там цена указана?
У меня есть она ОДНА - в тот день когда я купил, истратил деньги.
"считать нужно самому" - чем и занимаюсь последние дни с помощью форума ! ;-)
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 18:09

  rasmus написав:"считать нужно самому" - чем и занимаюсь последние дни с помощью форума ! ;-)

Как вы собираетесь считать доходность по YTM-бумагам ? Как YTM или как SIM ?
Если как YTM - то это нетривиальная задача. На коленке, на калькуляторе не посчитаешь. Надо писать прогу или юзать внешние калькуляторы. Как по мне - оно того не стоит.
А если как SIM - то это легко, всё уже посчитано, см. правую часть таблицы
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 18:23

  rasmus написав:Я то откуда знаю на какой день там цена указана?
У меня есть она ОДНА - в тот день когда я купил, истратил деньги.

В таблицах обычно на сегодня. Но лучше смотреть в колонку, где эта дата написана. В обоих таблицах такая имеется. Разные даты напрямую сравнивать без толку. Разумеется, сегодня в Сенсе будет дороже, чем в Укргазе три дня назад даже, если доходность честно выше. Цена всё таки каждый день растёт на НКД.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 19:26

  moveton написав:
  rasmus написав:Я то откуда знаю на какой день там цена указана?
У меня есть она ОДНА - в тот день когда я купил, истратил деньги.

В таблицах обычно на сегодня. Но лучше смотреть в колонку, где эта дата написана. В обоих таблицах такая имеется. Разные даты напрямую сравнивать без толку. Разумеется, сегодня в Сенсе будет дороже, чем в Укргазе три дня назад даже, если доходность честно выше. Цена всё таки каждый день растёт на НКД.

Да и считать лучше в рабочее время, в районе обеда, когда все уже обновили котировки.
А не на выходных, когда половину бумаг вообще не купишь, а те что купишь - по ценам понедельника
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 22:03

M-A-X я про інше - заморочуватися із підрахунком реальної доходності рахуючи замість дня виплати день фактичного зарахування грошей це щось із області "нічим зайнятися"

нащо взагалі знати вийшло 16.85% чи 16.81% зза одного дня?
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