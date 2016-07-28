|
|
|
ОВГЗ Пошаговая инструкция
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 07 тра, 2022 13:46
mann написав:
купить военные облигации через монобанк нормальная тема?
А чого ж не нормальна? Краще за депозит, надійніше, дохідніше, можна в разі потреби продати, і війську допомога. Я через ПУМБ купую.
-
Mirax
-
-
- Повідомлень: 6727
- З нами з: 04.06.09
- Подякував: 846 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 тра, 2022 20:00
Mirax написав: mann написав:
купить военные облигации через монобанк нормальная тема?
А чого ж не нормальна? Краще за депозит, надійніше, дохідніше, можна в разі потреби продати, і війську допомога. Я через ПУМБ купую.
я именно через монобанк купить? Почему Вы в ПУМБ покупаете?
-
mann
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 07.04.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 тра, 2022 14:21
Mirax написав:
Я через ПУМБ купую.
Яким чином? Які умови/особливості в ПУМБі?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7491
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1250 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|3111
|1790100
|
|
|11
|512054
|
|
|53
|31384
|
|