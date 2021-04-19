rasmus написав:полагаю, достаточно только учесть % на % по первой выплате купонов.
Если считать именно YTM, то учитывать нужно всё. Но это как раз просто. Самый больной вопрос: процент-то этот для учёта где брать? Он должен быть таким же, как получится в результате всех учётов этого же процента. В итоге нужно решить нелинейное уравнение. AFAIK, аналитического решения у него пока никто не вывел, но верю, что тот, кому не сложно, справится и с таким
rasmus написав:полагаю, достаточно только учесть % на % по первой выплате купонов.
Если считать именно YTM, то учитывать нужно всё. Но это как раз просто. Самый больной вопрос: процент-то этот для учёта где брать? Он должен быть таким же, как получится в результате всех учётов этого же процента. В итоге нужно решить нелинейное уравнение. AFAIK, аналитического решения у него пока никто не вывел, но верю, что тот, кому не сложно, справится и с таким
Ясно, что смотреть в будущее - дело неблагодарное и часто прогнозы не сбываются. Потому берем 2-й вариант, самый минималистический: "Ну и по реинвестированию предположить 3 варианта: 1 - % дохода такой же как при покупке ЦБ 2 - % дохода меньше на 1% 3 - % дохода больше на 1%" Будет там даже разница не на 1%, а больше - некритично, так как это % на %.
rasmus написав:полагаю, достаточно только учесть % на % по первой выплате купонов.
Если считать именно YTM, то учитывать нужно всё. Но это как раз просто. Самый больной вопрос: процент-то этот для учёта где брать? Он должен быть таким же, как получится в результате всех учётов этого же процента. В итоге нужно решить нелинейное уравнение. AFAIK, аналитического решения у него пока никто не вывел, но верю, что тот, кому не сложно, справится и с таким
Сильно не заморачивался, не погружался в тему. Но насколько я понимаю - в общем случае ответ не может быть представлен в виде функции от входных аргументов. А потому - решал бы перебором или подбором. Это не то чтобы трудно, просто хлопотнее, чем SIM. Да и сама стратегия YTM-инвестирования вызывает слишком много вопросов, чтобы заморачиваться вычислением её точной, академической доходности
rasmus написав:УГБ, купівля військових ОВДП, питання щодо дохідності UA4000231187 Дата розміщення: 07.05.2024 Термін обігу (дн.): 392 Номінальна вартість (гр.) = 1000 Встановлений рівень дохідності (%): 15.25% Розмір купонного платежу на одну облігацію: 76.25 гр. Дати сплати відсотків: 05.06.2024 04.12.2024 04.06.2025 (погашення)
Тобто не 15.25% ПИТАННЯ - Де втрачається (хто заробляє) ? Рахую вірно ? Та ця Ціна одного ЦП банком встановлюється АБО Мінфіном ?
Продовжуємо розрахунки Дохід 14.44 % річних розрахований вище - це як обговорили SIM по класифікації. Порахував ще для YTM, тобто вкладення купонних виплат одразу в ЦП. Припускаємо що % доходу по наступним вкладенням такий же як при купівлі ЦП спочатку.
Вкладаємо : 05.06.2024 = 76.25 гр. (1-й купон) - отримуємо дохід 11.79 гр. 04.12.2024 = 76.25 гр. (2-й купон) - отримуємо дохід 10.06 гр. ПРИМІТКА: Враховано відкладений дохід за рахунок того що повноцінно %% по вкладених купонах отримуються після строку погашення основного ЦП, але ПЕРШІ ДВІ виплати є найбільш вагомими, тому інше можна виключити.
Загалом: Абсолютний дохід за весь період (ОДИН ЦП): 164.59 (SIM) + 11.79 + 10.06 = 186.44 гр.
Друзі, чого ви мучаєтеся? Ось вам деп.калькулятор, який можна використати для врахування реінвестування. Вставити капіталізацію і можливий відсоток по реінвестуванню. А потім до цього додати основну суму доходу. https://finance.ua/ru/calc/deposit Не дякуйте )