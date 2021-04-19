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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 11:53

  rasmus написав:полагаю, достаточно только учесть % на % по первой выплате купонов.

Если считать именно YTM, то учитывать нужно всё. Но это как раз просто. Самый больной вопрос: процент-то этот для учёта где брать? Он должен быть таким же, как получится в результате всех учётов этого же процента. В итоге нужно решить нелинейное уравнение. AFAIK, аналитического решения у него пока никто не вывел, но верю, что тот, кому не сложно, справится и с таким 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 12:12

  moveton написав:
  rasmus написав:полагаю, достаточно только учесть % на % по первой выплате купонов.

Если считать именно YTM, то учитывать нужно всё. Но это как раз просто. Самый больной вопрос: процент-то этот для учёта где брать? Он должен быть таким же, как получится в результате всех учётов этого же процента. В итоге нужно решить нелинейное уравнение. AFAIK, аналитического решения у него пока никто не вывел, но верю, что тот, кому не сложно, справится и с таким 8)


Ясно, что смотреть в будущее - дело неблагодарное и часто прогнозы не сбываются.
Потому берем 2-й вариант, самый минималистический:
"Ну и по реинвестированию предположить 3 варианта:
1 - % дохода такой же как при покупке ЦБ
2 - % дохода меньше на 1%
3 - % дохода больше на 1%"
Будет там даже разница не на 1%, а больше - некритично, так как это % на %.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 12:29

  moveton написав:
  rasmus написав:полагаю, достаточно только учесть % на % по первой выплате купонов.

Если считать именно YTM, то учитывать нужно всё. Но это как раз просто. Самый больной вопрос: процент-то этот для учёта где брать? Он должен быть таким же, как получится в результате всех учётов этого же процента. В итоге нужно решить нелинейное уравнение. AFAIK, аналитического решения у него пока никто не вывел, но верю, что тот, кому не сложно, справится и с таким 8)

Сильно не заморачивался, не погружался в тему.
Но насколько я понимаю - в общем случае ответ не может быть представлен в виде функции от входных аргументов.
А потому - решал бы перебором или подбором. Это не то чтобы трудно, просто хлопотнее, чем SIM.
Да и сама стратегия YTM-инвестирования вызывает слишком много вопросов, чтобы заморачиваться вычислением её точной, академической доходности
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 12:48

  moveton написав:
  rasmus написав:1 - Встановлений рівень дохідності (%) враховує дохід з вкладених виплат по купонах. Отримав купон, вклав теж та отримав ще % до доходу.

Несколько сложнее на самом деле. Иначе SIM всегда бы был не больше, чем YTM. А он бывает.

А в каких случаях SIM будет больше YTM ?
Не могу себе представить такой вариант
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 14:07

  rasmus написав:УГБ, купівля військових ОВДП, питання щодо дохідності
UA4000231187
Дата розміщення: 07.05.2024
Термін обігу (дн.): 392
Номінальна вартість (гр.) = 1000
Встановлений рівень дохідності (%): 15.25%
Розмір купонного платежу на одну облігацію: 76.25 гр.
Дати сплати відсотків:
05.06.2024
04.12.2024
04.06.2025 (погашення)

Повний опис:
https://mof.gov.ua/storage/files/63-65% ... D1%82.docx

В договорі УГБ пише, що :
Ціна одного ЦП (гр.) = 1064.16

Дохід (ОДИН ЦП):
1-й період: 07.05.2024 - 05.06.2024 = 76.25 гр.
2-й період: 05.06.2024 - 04.12.2024 = 76.25 гр.
При поверненні отримуємо: 1000 + 76.25 = 1076.25 гр.

Всього отримано:
76.25 + 76.25 + 1076.25 = 1228.75 гр.

Абсолютний дохід за весь період (ОДИН ЦП):
1228.75 - 1064.16 = 164.59 гр.

Вираховуємо річний % доходу:
164.59 / 1064.16 * 100 * 366 / 392 = 14.44 %

Тобто не 15.25%
ПИТАННЯ - Де втрачається (хто заробляє) ?
Рахую вірно ?
Та ця Ціна одного ЦП банком встановлюється АБО Мінфіном ?


Продовжуємо розрахунки ;-)
Дохід 14.44 % річних розрахований вище - це як обговорили SIM по класифікації.
Порахував ще для YTM, тобто вкладення купонних виплат одразу в ЦП.
Припускаємо що % доходу по наступним вкладенням такий же як при купівлі ЦП спочатку.

Вкладаємо :
05.06.2024 = 76.25 гр. (1-й купон) - отримуємо дохід 11.79 гр.
04.12.2024 = 76.25 гр. (2-й купон) - отримуємо дохід 10.06 гр.
ПРИМІТКА: Враховано відкладений дохід за рахунок того що повноцінно %% по вкладених купонах отримуються після строку погашення основного ЦП, але ПЕРШІ ДВІ виплати є найбільш вагомими, тому інше можна виключити.

Загалом:
Абсолютний дохід за весь період (ОДИН ЦП):
164.59 (SIM) + 11.79 + 10.06 = 186.44 гр.

Вираховуємо річний % доходу (псевдо YTM):
186.44 / 1064.16 * 100 * 366 / 392 = 16.36 %
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 22:58

Re: Ринок ОВДП

Друзі, чого ви мучаєтеся?
Ось вам деп.калькулятор, який можна використати для врахування реінвестування. Вставити капіталізацію і можливий відсоток по реінвестуванню. А потім до цього додати основну суму доходу. https://finance.ua/ru/calc/deposit
Не дякуйте )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 23:21

>>При розрахунку процентної ставки передбачається, що у році 365 днів


а якщо рік високосний?
greenozon
 
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