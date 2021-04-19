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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:07
de Montaigne написав: lamal написав:
sens написав:Зранку вже немає до 20.11.2024)
Кредитні кошти вільні )
Вже є , перевірте
ICU
Наприклал з будь-якої тас не пропускає платіж, доречі бвр за кредитні також
Дивно, якраз БВР сьогодні дав за кредитні придбати через ІКУ...[/quote]
У мене в одному банку закінчився депозит
Я його розкидав на декілька рахунків в різних банках
Поки що пустило лише відсотки на 5000 та 12000 купити
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Додано: Вів 01 жов, 2024 15:24
de Montaigne написав:
sens написав:
ICU
Наприклал з будь-якої тас не пропускає платіж, доречі бвр за кредитні також
Дивно, якраз БВР сьогодні дав за кредитні придбати через ІКУ...
Я тоже только что купил Асканию за кредитные БВР. Даже, чтобы точно соблюсти условия, именно у ICU (Хотя какая банку разница? Он скорее всего даже не знает кто там продавец). И с Тазика и Изи сегодня покупал Асканию. Но охотно верю что избранным не дают. Вон, одному кадру в чате у Ромы месяц назад Приват запрещал кредиткой за ОВГЗ в Дие платить.
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moveton
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:03
moveton написав: de Montaigne написав:
sens написав:
ICU
Наприклал з будь-якої тас не пропускає платіж, доречі бвр за кредитні також
Дивно, якраз БВР сьогодні дав за кредитні придбати через ІКУ...
Я тоже только что купил Асканию за кредитные БВР. Даже, чтобы точно соблюсти условия, именно у ICU (Хотя какая банку разница? Он скорее всего даже не знает кто там продавец). И с Тазика и Изи сегодня покупал Асканию. Но охотно верю что избранным не дают. Вон, одному кадру в чате у Ромы месяц назад Приват запрещал кредиткой за ОВГЗ в Дие платить.
Спробував лише за кредитні бвр , нічого .
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sens
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:19
sens написав:
Спробував лише за кредитні бвр , нічого .
Я ж говорю, для избранных бывает. Не, меня БВР тоже утром на платеже отшибал, но в это время у него и техработы какие-то были, да и сам ICU на Асканию говорил, что нету у него уже, поэтому проверял на Кинто.
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moveton
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Додано: Вів 01 жов, 2024 19:16
moveton написав: sens написав:
Спробував лише за кредитні бвр , нічого .
Я ж говорю, для избранных бывает. Не, меня БВР тоже утром на платеже отшибал, но в это время у него и техработы какие-то были, да и сам ICU на Асканию говорил, что нету у него уже, поэтому проверял на Кинто.
БВР пустив за ВСІ кошти світу
в ICU вже немає в ДІЇ до 20-11-2024
Надія на КІНТО , поки що ТАС і ТАС-спорт по 0000
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sens
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Додано: Вів 01 жов, 2024 19:20
з дебіт
з саксес , це обидві спортивні
далі бігфайф та дебіт
було по кожній після 17-00 по 1 спробі
купляв по 5 шт
0 на виході
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sens
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Додано: Вів 01 жов, 2024 20:42
Хто раніше вже купляв через КІНТО, вони не грішать таким, як BondUA, що виплачують все на одну карту, незалежно які карти вказував при купівлі?
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Ferlakur
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Додано: Вів 01 жов, 2024 21:09
Ferlakur написав:
Хто раніше вже купляв через КІНТО, вони не грішать таким, як BondUA, що виплачують все на одну карту, незалежно які карти вказував при купівлі?
какая проблема позвонить в Бонд и поменять реквизиты карты?
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