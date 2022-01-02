|
Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 сер, 2025 17:48
Doda, добові ліміти на картці або просто заніс цей ресурс до чорного списку.
Howl
Повідомлень: 6360
З нами з: 08.03.18
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1140 раз.
Howl
Додано: Нед 10 сер, 2025 18:28
Doda написав:
Відмова при оплаті Стартовою на PayHub. В чому може бути причина?
Банка трохи йобобо у цьому плані: непоодинокі відмови на нормальних ресурсах. Навіть при поповненні Vodafone була відмова.
klug
Повідомлень: 8894
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1252 раз.
klug
Додано: Нед 10 сер, 2025 19:57
klug написав: Doda написав:
Відмова при оплаті Стартовою на PayHub. В чому може бути причина?
Банка трохи йобобо у цьому плані: непоодинокі відмови на нормальних ресурсах. Навіть при поповненні Vodafone була відмова.
Vodafone якраз поповнює без проблем, а з комуналеою ніяк.
Doda
Повідомлень: 204
З нами з: 23.11.11
Подякував: 58 раз.
Подякували: 2 раз.
Doda
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:44
Doda написав:
Відмова при оплаті Стартовою на PayHub. В чому може бути причина?
Моя працює безпроблемно
wolt450
Повідомлень: 3792
З нами з: 07.12.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 407 раз.
wolt450
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:16
Стартова, за доставку нової пошти, нарахують кешбек?
novichok
Повідомлень: 3640
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 313 раз.
novichok
Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:03
novichok написав:
Стартова, за доставку нової пошти, нарахують кешбек?
Ні
wolt450
Повідомлень: 3792
З нами з: 07.12.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 407 раз.
wolt450
Додано: Нед 31 сер, 2025 20:24
Сегодняшние оплаты в интернете гасить аж в декабре?
ВIВ
Повідомлень: 854
З нами з: 03.02.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 107 раз.
ВIВ
Додано: Нед 31 сер, 2025 20:53
ВIВ написав:
Сегодняшние оплаты в интернете гасить аж в декабре?
Возможно, но каждый мес нужно гасить ОМП
Amethyst
Повідомлень: 6650
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1320 раз.
Amethyst
