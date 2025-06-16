|
Google розкрив, скільки енергії насправді споживає...
Додано: Нед 31 сер, 2025 20:11
Пропонуємо до обговорення:
Google вперше опублікував дані про енергоспоживання своїх моделей Gemini: середній запит ШІ споживає 0,24 ват-години. Компанія стверджує, що енергоефективність запитів значно зросла.
Дивися повний текст Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот Gemini
Додано: Нед 31 сер, 2025 21:50
Гаразд я роблю 10 запитів в день. Питання яка вигода гуглу з моїх безкоштовних запитів ?
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:10
yama написав:
Гаразд я роблю 10 запитів в день. Питання яка вигода гуглу з моїх безкоштовних запитів ?
Монетизують
вони їх пакують і продають комікам як готовий стендап-матеріал. Бо з твого набору питань можна скласти цілий тур — і потім весь світ рже з твоєї примітивності , навіть не знаючи, що головний автор жартів сидить у тебе в голові
