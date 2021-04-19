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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 688689690691
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:34

  Depo13 написав:Добрий день. Давно не цікавився, то нагадайте пліз чи працює карта 100днів без комісій через Дію і як краще вийти, щоб потім закрити 100 днів у Райфі?

Минулого тижня купляв через Райф. Усе пройшло без комісії. Щодо виходу проблем теж немає. Про вяк випадок подавайте заявку за три дні до дати погашення, щоб уникнути випадіння з грейс-періоду.
de Montaigne
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de Montaigne
Про вихід: яка єПідтримка сепить без комісії і з лімітом нормальним?
Є сенс, укрсиб, приват і тас.
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:53

Depo13 Мені сенс якнайкраще підходить https://sensebank.ua/kartka-epidtrimka-1
Ой+
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