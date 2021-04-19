|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:28
Алексей77 Мені сказали, що тільки в Дії, а там по УГБ висока ціна і мало серій.
А яка зараз ситуація з комісіями в УГБ для первинки (брокер і депозитарій)?
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1426
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|3053
|
|
|1
|2601
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|96105
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|