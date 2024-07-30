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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 852853854855
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 12:34

Re: Ринок ОВДП

asti написав:
  vadymbanker написав:
asti написав:[quote="5853027:vadymbanker"]Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.
Именно из евро выходите,
или из украинского долга вообще?
Из евро, долл погашается осенью, грн в 26, досрочно продавать точно не буду.
В принципе, резервы на максимуме и растут - зачем продавать досрочно?![/quote]Говорю же, досрочно точно не буду.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 13:03

Re: Ринок ОВДП

А він відповіді не читає ))
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:33

Подскажите, шо это при попытке покупки через Дию
Дії невдалося визначити ваше задеклароване місце проживання. Будь ласка, зазначте адресу..
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:22

  emeta написав:Подскажите, шо это при попытке покупки через Дию
Дії невдалося визначити ваше задеклароване місце проживання. Будь ласка, зазначте адресу..

У мене теж таке вилізло
Не довго думаючи, я перевипустив Дія.Підпис і все я по маслу пішло далі
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 852853854855
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