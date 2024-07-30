Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 884885886887 Додано: Суб 21 чер, 2025 12:08 VASH написав: Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить

Це Ви правильно порахували. Але лише для простих процентів, тобто якщо б усі ті 3 виплати по 81,65 грн (всього 244,95 грн) відбулися в день погашення номіналу (19.08.2026).



А вони рахують по складних процентах. Спробую пояснити як людина з десятирічним стажем в банках. Тобто 81,65грн. буде отримано 20.08.2025 і ще 81,65грн - 18.02.2026. Теоретично Ви зможете вкласти ці кошти у цю ж облігацію (або в інший інструмент з аналогічним доходом) і отримаєте додатковий дохід. Тому, за період 20.08.2025 - 18.02.2026 (182 дні) Ви ще додаково можете заробити 81,65грн * 16,75% / 365 * 182 = 6,8 грн.

А за період 18.02.2026 - 19.08.2026 (також 182 дні) Ви ще теоретично зможете отримати: (81,65 + 81,65 + 6,8) * 16,75% / 365 * 182 = 14,2 грн.

Тобто всього приблизно 21 гривню за рахунок складних процентів. Якщо додасте цю суму до своїх розрахунків то приблизно і вийдете на 16,75% річних, які вони обіцяють. Це Ви правильно порахували. Але лише для простих процентів, тобто якщо б усі ті 3 виплати по 81,65 грн (всього 244,95 грн) відбулися в день погашення номіналу (19.08.2026).А вони рахують по складних процентах. Спробую пояснити як людина з десятирічним стажем в банках. Тобто 81,65грн. буде отримано 20.08.2025 і ще 81,65грн - 18.02.2026. Теоретично Ви зможете вкласти ці кошти у цю ж облігацію (або в інший інструмент з аналогічним доходом) і отримаєте додатковий дохід. Тому, за період 20.08.2025 - 18.02.2026 (182 дні) Ви ще додаково можете заробити 81,65грн * 16,75% / 365 * 182 =А за період 18.02.2026 - 19.08.2026 (також 182 дні) Ви ще теоретично зможете отримати: (81,65 + 81,65 + 6,8) * 16,75% / 365 * 182 =Тобто всього приблизноза рахунок складних процентів. Якщо додасте цю суму до своїх розрахунків то приблизно і вийдете на 16,75% річних, які вони обіцяють. The_Rebel

Повідомлень: 752 З нами з: 01.06.19 Подякував: 95 раз. Подякували: 185 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 12:27 prodigy написав: Navegantes написав: Мене цілком влаштовує net profit, який я отримую від купівлі ОВДП Мене цілком влаштовує net profit, який я отримую від купівлі ОВДП



навіщо писати 16,75% якщо 16,33% (в теорії)

а на час купівлі не більше ніж 11% (без інфляції) навіщо писати 16,75% якщо 16,33% (в теорії)(без інфляції)



Не розумію звідки Ви взяли на час купівлі 11%



Вираховуємо кількість днів з сьогоднішнього дня: 21.06.2025 -> 19.08.2026 = 424 дні

Загальна сума доходу за простими процентами (-1057,74 + 81,65 + 81,65 + 81,65 + 1000) = 187,21грн.

Отже формула наступна:

(1057,74 грн * X%)/365 *424 (дні) = 187,21 грн.

(1057,74 грн * X%)/365 = 187,21 грн / 424

(1057,74 грн * X%) = 187,21 грн / 424 * 365

X% = 187,21 грн / 424 * 365 / 1057,74 грн = 15,24% лише простих процентів, якщо рахувати із сьогоднішнього дня (на час купівлі).



Ну, а якщо додати ще дохід від складних процентів (див розрахунок вище), то і вийдемо на заявлений розмір процентів. І я вважаю це справедливим їх враховувати, адже Ви отримаєте 2 виплати процентів раніше і зможете користуватися цими грошима на свій розсуд, в т.ч. вкласти в облігації. Не розумію звідки Ви взяли на час купівлі 11%Вираховуємо кількість днів з сьогоднішнього дня: 21.06.2025 -> 19.08.2026 = 424 дніЗагальна сума доходу за простими процентами (-1057,74 + 81,65 + 81,65 + 81,65 + 1000) =Отже формула наступна:(1057,74 грн * X%)/365 *424 (дні) = 187,21 грн.(1057,74 грн * X%)/365 = 187,21 грн / 424(1057,74 грн * X%) = 187,21 грн / 424 * 365X% = 187,21 грн / 424 * 365 / 1057,74 грн =лише простих процентів, якщо рахувати із сьогоднішнього дня (на час купівлі).Ну, а якщо додати ще дохід від складних процентів (див розрахунок вище), то і вийдемо на заявлений розмір процентів. І я вважаю це справедливим їх враховувати, адже Ви отримаєте 2 виплати процентів раніше і зможете користуватися цими грошима на свій розсуд, в т.ч. вкласти в облігації. The_Rebel

Повідомлень: 752 З нами з: 01.06.19 Подякував: 95 раз. Подякували: 185 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 884885886887 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютні ОВДП

dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38 0 1045

dan74 Пон 28 кві, 2025 23:38 Продаж ОВДП

кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40 3 4515

prodigy Нед 13 жов, 2024 19:19 Овдп купівля в застосунку

sens » Вів 30 лип, 2024 10:44 1 3794

sens П'ят 02 сер, 2024 11:08