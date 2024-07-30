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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 884885886887
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 12:08

  VASH написав:Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM

Це Ви правильно порахували. Але лише для простих процентів, тобто якщо б усі ті 3 виплати по 81,65 грн (всього 244,95 грн) відбулися в день погашення номіналу (19.08.2026).

А вони рахують по складних процентах. Спробую пояснити як людина з десятирічним стажем в банках. Тобто 81,65грн. буде отримано 20.08.2025 і ще 81,65грн - 18.02.2026. Теоретично Ви зможете вкласти ці кошти у цю ж облігацію (або в інший інструмент з аналогічним доходом) і отримаєте додатковий дохід. Тому, за період 20.08.2025 - 18.02.2026 (182 дні) Ви ще додаково можете заробити 81,65грн * 16,75% / 365 * 182 = 6,8 грн.
А за період 18.02.2026 - 19.08.2026 (також 182 дні) Ви ще теоретично зможете отримати: (81,65 + 81,65 + 6,8) * 16,75% / 365 * 182 = 14,2 грн.
Тобто всього приблизно 21 гривню за рахунок складних процентів. Якщо додасте цю суму до своїх розрахунків то приблизно і вийдете на 16,75% річних, які вони обіцяють.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 12:27

  prodigy написав:
  Navegantes написав:Мене цілком влаштовує net profit, який я отримую від купівлі ОВДП


навіщо писати 16,75% якщо 16,33% (в теорії)
а на час купівлі не більше ніж 11% (без інфляції)


Не розумію звідки Ви взяли на час купівлі 11%

Вираховуємо кількість днів з сьогоднішнього дня: 21.06.2025 -> 19.08.2026 = 424 дні
Загальна сума доходу за простими процентами (-1057,74 + 81,65 + 81,65 + 81,65 + 1000) = 187,21грн.
Отже формула наступна:
(1057,74 грн * X%)/365 *424 (дні) = 187,21 грн.
(1057,74 грн * X%)/365 = 187,21 грн / 424
(1057,74 грн * X%) = 187,21 грн / 424 * 365
X% = 187,21 грн / 424 * 365 / 1057,74 грн = 15,24% лише простих процентів, якщо рахувати із сьогоднішнього дня (на час купівлі).

Ну, а якщо додати ще дохід від складних процентів (див розрахунок вище), то і вийдемо на заявлений розмір процентів. І я вважаю це справедливим їх враховувати, адже Ви отримаєте 2 виплати процентів раніше і зможете користуватися цими грошима на свій розсуд, в т.ч. вкласти в облігації.
The_Rebel
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1
  #<1 ... 884885886887
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