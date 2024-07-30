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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 885886887888>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 12:08

  VASH написав:Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM

Це Ви правильно порахували. Але лише для простих процентів, тобто якщо б усі ті 3 виплати по 81,65 грн (всього 244,95 грн) відбулися в день погашення номіналу (19.08.2026).

А вони рахують по складних процентах. Спробую пояснити як людина з десятирічним стажем в банках. Тобто 81,65грн. буде отримано 20.08.2025 і ще 81,65грн - 18.02.2026. Теоретично Ви зможете вкласти ці кошти у цю ж облігацію (або в інший інструмент з аналогічним доходом) і отримаєте додатковий дохід. Тому, за період 20.08.2025 - 18.02.2026 (182 дні) Ви ще додаково можете заробити 81,65грн * 16,75% / 365 * 182 = 6,8 грн.
А за період 18.02.2026 - 19.08.2026 (також 182 дні) Ви ще теоретично зможете отримати: (81,65 + 81,65 + 6,8) * 16,75% / 365 * 182 = 14,2 грн.
Тобто всього приблизно 21 гривню за рахунок складних процентів. Якщо додасте цю суму до своїх розрахунків то приблизно і вийдете на 16,75% річних, які вони обіцяють.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 12:27

  prodigy написав:
  Navegantes написав:Мене цілком влаштовує net profit, який я отримую від купівлі ОВДП


навіщо писати 16,75% якщо 16,33% (в теорії)
а на час купівлі не більше ніж 11% (без інфляції)


Не розумію звідки Ви взяли на час купівлі 11%

Вираховуємо кількість днів з сьогоднішнього дня: 21.06.2025 -> 19.08.2026 = 424 дні
Загальна сума доходу за простими процентами (-1057,74 + 81,65 + 81,65 + 81,65 + 1000) = 187,21грн.
Отже формула наступна:
(1057,74 грн * X%)/365 *424 (дні) = 187,21 грн.
(1057,74 грн * X%)/365 = 187,21 грн / 424
(1057,74 грн * X%) = 187,21 грн / 424 * 365
X% = 187,21 грн / 424 * 365 / 1057,74 грн = 15,24% лише простих процентів, якщо рахувати із сьогоднішнього дня (на час купівлі).

Ну, а якщо додати ще дохід від складних процентів (див розрахунок вище), то і вийдемо на заявлений розмір процентів. І я вважаю це справедливим їх враховувати, адже Ви отримаєте 2 виплати процентів раніше і зможете користуватися цими грошима на свій розсуд, в т.ч. вкласти в облігації.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 12:50

Re: Ринок ОВДП

  The_Rebel написав:А вони рахують по складних процентах.
А банки теж рахують "складні %" в депозитах із щомісячною чи щоденною виплатою %?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 12:55

  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:А вони рахують по складних процентах.
А банки теж рахують "складні %" в депозитах із щомісячною чи щоденною виплатою %?

Так, це у них називається "Депозит з капіталізацією". Щоденну навряд чи використвують на практиці, але зазвичай є з місячною капіталізацію.
П.с. Якщо мається на увазі, що виплати ідують на руки, а не додаються в тіло депозиту, то тоді не рахується
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:15

Дюрі-бачі Якщо банк дає, наприклад, 16% з щомісячною виплатою, то на руки отримаєте якраз понад 1% (віднімуть податки). Відповідно при однаковій ставці щомісячні виплати значно вигідніші. Пам'ятаю ще по 3% в місяць на початку нульових і ще і грн при цьому укріпилась.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:18

  The_Rebel написав:
  VASH написав:Navegantes Зацікавило щодо дохідності UA4000235378 (Генічеськ). Перерахував за цінами понеділка (1057.74/1048.35) - виходить 15.13665%YTM

Це Ви правильно порахували. Але лише для простих процентів, тобто якщо б усі ті 3 виплати по 81,65 грн (всього 244,95 грн) відбулися в день погашення номіналу (19.08.2026).

А вони рахують по складних процентах. Спробую пояснити як людина з десятирічним стажем в банках. Тобто 81,65грн. буде отримано 20.08.2025 і ще 81,65грн - 18.02.2026. Теоретично Ви зможете вкласти ці кошти у цю ж облігацію (або в інший інструмент з аналогічним доходом) і отримаєте додатковий дохід. Тому, за період 20.08.2025 - 18.02.2026 (182 дні) Ви ще додаково можете заробити 81,65грн * 16,75% / 365 * 182 = 6,8 грн.
А за період 18.02.2026 - 19.08.2026 (також 182 дні) Ви ще теоретично зможете отримати: (81,65 + 81,65 + 6,8) * 16,75% / 365 * 182 = 14,2 грн.
Тобто всього приблизно 21 гривню за рахунок складних процентів. Якщо додасте цю суму до своїх розрахунків то приблизно і вийдете на 16,75% річних, які вони обіцяють.

Дякую за уточнення. З повагою до Вашого десятирічного банківського стажу (хоча банківський стаж він і у голови правління, він й у охоронця у відділенні), не можу не навести наступні розрахунки для обраного приклада (UA4000235378 (Генічеськ)):
Цена продажи 1057.74
Денежный поток за период - 3 купона по 81,65 = 244,95
Погашение ОВГЗ - номинал 1000 грн
Итого 1000+244,95=1244,95
Доход 1244,95-1057,74= 187,21
Общая доходность 187.21/1057,74=17,699%
17,699%/422*365=15.308% годовая доходность без реинвестирования купонов
С реинвестирования купона 81.65 (с доходностью 15.308%) от
20.08.2025 +12.49грн
18.02.2026 +6.249грн
Итого 1000+244,95+12.49грн + 6.249грн =1263,689
Доход 1263.689-1054,74= 208,949грн
Общая доходность 208,949/1057,74=19,754%
19,754%/422*365=17,086% годовая доходность с реинвестированием купонов
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:23

  The_Rebel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:А вони рахують по складних процентах.
А банки теж рахують "складні %" в депозитах із щомісячною чи щоденною виплатою %?

Так, це у них називається "Депозит з капіталізацією". Щоденну навряд чи використвують на практиці, але зазвичай є з місячною капіталізацію.
П.с. Якщо мається на увазі, що виплати ідують на руки, а не додаються в тіло депозиту, то тоді не рахується

От дивлюсь "Рюкзак" від Ізі - там щодня нараховують 0,019% (7% річних) , на депозиті на 3 місяці щомісяця платять 1,33 (16%) і т.д. Звісно потім з них 23% податків знімають, але всі відсотки рахуються без "реінвестування"...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:40

Re: Ринок ОВДП

  The_Rebel написав:додати ще дохід від складних процентів (див розрахунок вище)

не цікавлять складні відсотки, бо є визначена сума для "інвестування"(умовно 40к дол) за межі якої без потреб не виходжу

звідки 11%, тому що купівля 1к бумаги за 1057грн (це переплата 5,7%)за номінал
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:45

VASH продав долар по 38,35грн в вересні 2023, купив бумагу і після 22місяців отримав гривню у червні 2025, коли долар коштує 41,95грн

всі ваші калькуляції не мають для мене значення, бо я рахую профіт тільки в валюті
це робили і роблять на цьому форумі 18 років всі адекватні інвестори

рахувати в грн -себе не поважати, тому припиняйте і ви
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:50

  prodigy написав:
  The_Rebel написав:додати ще дохід від складних процентів (див розрахунок вище)

не цікавлять складні відсотки, бо є визначена сума для "інвестування"(умовно 40к дол) за межі якої без потреб не виходжу

звідки 11%, тому що купівля 1к бумаги за 1057грн (це переплата 5,7%)за номінал

А через 2 місяці отримати 81.65 виплат не перекриває цю передплату? Як на мене по цим паперами 16,33% в грн. Ну а вже в інших еквівалетах чи там мінус інфляція, то вже як складеться. Може бути і мінус.
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