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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14189141901419114192
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:29

  Успіх написав:
  stm написав:Так, я зла жінка
Може це тому, що у Вас немає велосипеда... без сідушки :oops: :D

Успіх, люди такі які вони є. Характер особливості можна бачити змалечку. Ця незмінність - основи особистості :)
І є ще одне. Законність має вищу силу за справедливість. Іноді поганці на цьому спекулюють. Але взагалі законність це добре.
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 чер, 2025 21:44, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:43

  candle645 написав:Якраз з відповідністю того, що вона творить, присязі - все норм.
"клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому" - це просто красиві слова.
А от дальше там про виконання "наказів командирів" які в присязі, як більш важливі та приоритенті, вказані перед дотриманням Конституції і законів України.
От спеціально і влаштувалась на "роботу" де їй наказують робити те, що приносить їй насолоду. А про те, що деякі злочини не мають строку давності, і не всі судді носять мантії - через свою молодість та обмеженість мабуть взагалі навіть не здогадується.

Підари-ждуни вкрай охуїли на цьому форумі, виявляється охороняти кордон це злочин.
unicdima
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  #<1 ... 14189141901419114192
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