Успіх, люди такі які вони є. Характер особливості можна бачити змалечку. Ця незмінність - основи особистості
І є ще одне. Законність має вищу силу за справедливість. Іноді поганці на цьому спекулюють. Але взагалі законність це добре.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 21:29
Успіх, люди такі які вони є. Характер особливості можна бачити змалечку. Ця незмінність - основи особистості
І є ще одне. Законність має вищу силу за справедливість. Іноді поганці на цьому спекулюють. Але взагалі законність це добре.
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 чер, 2025 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 чер, 2025 21:43
Підари-ждуни вкрай охуїли на цьому форумі, виявляється охороняти кордон це злочин.
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