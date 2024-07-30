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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 22 чер, 2025 21:09
SAndriy1 написав: prodigy написав: SAndriy1 написав:
дали за 1 рік і 7 місяців 31% у гривні або 20% у доларі.
ви дуже дешево купили, я купив цей папір 19 вересня 2023 по 1050.33грн
у мене визвав підозру брокер у газбанку Павел (тягнув резину з паперами 6 днів, спочатку озвучив ціну 1044 (у сенсе було 1042, думаю це те саме), потім сказав 1048 (х.с. ок) а напідпис прислав по 1050 (ще через 2 дні, типу не встиг, багато роботи)
Остання покупка в Сенсі 15.09.23 була по 1043,67. Купляв на звичайних для клієнтів умовах. Значить така ціна була для всіх клієнтів Сенсу
05/09 - первинне розміщення, 15/09 Сенс продає по 19.10 %, а вже за 4 дні по 18.75 %. Зниження дохідності можна пояснити високим попитом (4 053 угоди загалом, не тільки по Сенсу, на вторинці за вересень 2023)
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Додано: Нед 22 чер, 2025 22:02
Достроковий продаж вовдп, що були придбані в дії через кінто можливий?
Як саме?
Дякую
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alibob
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Додано: Нед 22 чер, 2025 22:23
alibob написав:
Достроковий продаж вовдп, що були придбані в дії через кінто можливий?
Як саме?
Дякую
Продати можна через особистий кабінет на сайті КІНТО
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Додано: Пон 23 чер, 2025 15:04
Щось злетіла КЕП в Сенсі і через дію відновити не можу. Таке у когось було?
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ihorsic
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Додано: Пон 23 чер, 2025 20:17
ihorsic написав:
Щось злетіла КЕП в Сенсі і через дію відновити не можу. Таке у когось було?
Було десь тиждень тому. У мене це було пов'язане з переходом на 15 андроїд (відеоверифікація в Дії не працювала належним чином), довелося відновлювати КЕП через старий телефон з більш ранньою версією системи.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 22:24
Navegantes написав: alibob написав:
Достроковий продаж вовдп, що були придбані в дії через кінто можливий?
Як саме?
Дякую
Продати можна через особистий кабінет на сайті КІНТО
А рахунок в Кінто напряму якось поповнити можна, щоб безпосередньо в особистому кабінеті придбати ОВДП?
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V2
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Додано: Пон 23 чер, 2025 22:47
V2 написав:
А рахунок в Кінто напряму якось поповнити можна, щоб безпосередньо в особистому кабінеті придбати ОВДП?
Замовляєте на сайті Кінто, вам надходять реквізити для оплати - сплачуєте - на наступний день (бува через день) з"являться у портфелі в особистому кабінеті. Звідти вже можете й продавати.
П.С. Звертаю увагу на дуже велику маржу у Кінто при достроковому продажу, тримають майже до погашення. При цьому майже через день шлють пропозиції шодо "унікальної" можливості дострокового продажу.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 23:50
kharkiver написав: ihorsic написав:
Щось злетіла КЕП в Сенсі і через дію відновити не можу. Таке у когось було?
Було десь тиждень тому. У мене це було пов'язане з переходом на 15 андроїд (відеоверифікація в Дії не працювала належним чином), довелося відновлювати КЕП через старий телефон з більш ранньою версією системи.
Дякую все вирішилось після отримання другого закордонного паспорту заглючило. Верифікувався на новий і все Ок. ОВДП теж придбав 😃
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ihorsic
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