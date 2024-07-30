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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 900901902903
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 13:46

asti Карта має рахунок, там не номер карти вказується, виплата ДУ відбувається саме на карт.рахунок, а не на № карти
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 15:23

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:якась маячня, щойно дзвонив нач.відділення, сказала, зараз не може відповісти, бо знаходиться поза відділенням.
буду з'ясовувати-чому такі розбіжності

А что там выяснять? Там же рядом с калькулятором таблица приведена. Да, максимальная ставка 17.17%, но она при сроке в 3 месяца. Максимальный срок 12 месяцев, но ставка на нём уже только 16.25%. Обычное дело последних лет. Банк не уверен, что НБУ по сертификатам через 3 месяца не станет насыпать поменьше. А вот ОВГЗ - это уже уверенность на много лет.

P.S. И тут же позвонили из Рояля с предложением этого депо под 17.17% Хотя я на форум не со смартфона пишу. Везде мониторят :shock:
Востаннє редагувалось moveton в Сер 02 лип, 2025 15:26, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 15:26

  Amethyst написав:
  prodigy написав:
...По-перше, 17.17% це на 3 міс

ні, на рік
https://accordbank.com.ua/retail/deposits/
Не полінуйтеся і таки поклацайте далі по вашому урлу: Тарифи і умови/Відсоткові ставки 8) :lol:


знайшов, 17,17 на 3міс.
з акордом працював ще з 2012р,
через 3 місяці відкриваєш новий вклад на 3 міс
під 17,17%

за 3 місяці-ставка мінялась (інколи 18,3%, інколи 16,5%), часто взагалі не мінялась

не звертаю уваги на коливання до 1,5%,
більше псує нерви стрімка девальвація гривні (але і це не головне),
першорядне завдання-задвухсотить найбільше під*рів :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 15:31

  moveton написав:
  prodigy написав:якась маячня, щойно дзвонив нач.відділення, сказала, зараз не може відповісти, бо знаходиться поза відділенням.
буду з'ясовувати-чому такі розбіжності

А что там выяснять? Там же рядом с калькулятором таблица приведена. Да, максимальная ставка 17.17%, но она при сроке в 3 месяца. Максимальный срок 12 месяцев, но ставка на нём уже только 16.25%. Обычное дело последних лет. Банк не уверен, что НБУ по сертификатам через 3 месяца не станет насыпать поменьше. А вот ОВГЗ - это уже уверенность на много лет.


дякую, з телефону не побачив, потім побачив
на 3 міс. це навіть краще, є шанс що гривня не рухне значно

дивує, що досі на форумі пишуть москальською,
так важко з вищою освітою опанувати мову (перекладач гугл допоможе)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 15:33

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:з акордом працював ще з 2012р
Але в нього от зараз як ніколи встановлені якісь ліві обмеження на онлайн-вивід грошей -- якісь смішні 80..100К/міс :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 16:08

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:знайшов, 17,17 на 3міс.
з акордом працював ще з 2012р,
через 3 місяці відкриваєш новий вклад на 3 міс
під 17,17%

через 3-и місяці ви вже не зможете користуватися депозитом "Нові гроші", так як за умовами цього депозиту ваші залишки будуть перевищувати суму та ви вже будете мати відкритий депозит. Вам запропонують депозит під максимум 16% на рік.

плюс до того, на відміну від ЦП ви ж не зможете миттєво вивести кошти, коли забажаєте. На сьогодні в депозитів мінусів більше та й ставки все ж таки після мінус 18%+5% менші, якби ви там себе не тішили та не рахували "під себе". Давно (коли відкрили доступ персічним до ОВДП) вже все пораховано.
edgar_po
 
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