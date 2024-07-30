prodigy написав:я не дуже про це турбуюсь, не в тому стані, щоб змагатись за кожну гривню планую робити операцію старому(85років), це може 1,5к дол або 2к
кожному своє. Але ви пишете, що якось там порахували і депозити краще ОВДП. Але це не так. Як мінімум 3-5% ви втрачаєте на депозитах, крім того на період депозиту не маєте доступу до своїх коштів від слова зовсім.
правда ваша у березні 2022 спитав у Укргазбанку (де купував ОВДП), чи є можливість продати, сказали що ніхто у нас такого ніколи не робив. 100% що продати можливо, я не став (подумав, а як би всі продали, то що Мінфіну робити?)
prodigy написав:подумав, а як би всі продали, то що Мінфіну робити?
Все продать не могут потому, что, если кто-то продал, значит кто-то купил. И большая часть облигаций у физиков - это уже результат перепродажи: банк купил на ауке и перепродал физику. Минфину с этим делать ничего не надо кроме знания кто текущий владелец, чтобы ему заплатить при погашении/купоне.
prodigy написав:подумав, а як би всі продали, то що Мінфіну робити?
Все продать не могут потому, что, если кто-то продал, значит кто-то купил. И большая часть облигаций у физиков - это уже результат перепродажи: банк купил на ауке и перепродал физику. Минфину с этим делать ничего не надо кроме знания кто текущий владелец, чтобы ему заплатить при погашении/купоне.
Логічно, 1 млн чоловіків дриснули за гроші за кордон, всі не втечуть (подумав Х переходячи Тису, чи Дністер), хтось має воювати
не впевнений, що у березні 2022 було багато бажаючих придбати за нормальну ціну, а не 40% дисконту
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 березня 2022 року, до державного бюджету залучено 6 036 921 259,29 грн.
Не знаю много это или мало и желающих считать по головам или по гривнам. Как для доходности в 10-11% в этих выпусках IMHO прилично, хотя от общего объёма выпуска часть небольшая, это да. Как я помню, чтобы поддержать страну, и на вторичке тогда не стеснялись покупать с такой доходностью.