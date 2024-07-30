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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 903904905906
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 14:01

Re: Ринок ОВДП

asti написав:
  Visky написав:asti На всяк випадок запитайте ще в Ощаді.
А в чому там перевага пластика? Безкоміс. зняття готівки?
Справа у тому що з віртуальної є-підтримки неможливо зняти гроші у касі, переказ по П2П на інші банки з комісією. Тобто потрібно переказувати гроші на іншу ощадівську картку і вже з неї знімати. А це, по-перше, обороти (фінмон), а по-друге, потрібно чекати близько 2х годин(!) поки операція опрацюється і кошти стануть доступними
для зняття.
Не вірно, все.
По перше фін мон тільки внесення готівки або вхідний переказ, но тут переказ між своїми рахунками.
По друге, я часто переказиваю між рахунками і одразу знімаю в касі, все проходить.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 17:52

Re: Ринок ОВДП

З'явилося оголошення мінфіну щодо торгів 8.07. Щодо € ОВДП, пропонується 200 000 шт. Отже, за 7 міс. 2025 р. пропозиція по € ОВДП вдвічі менша за пропозицію протягом 7 міс 2024 р. Очікуємо на подальше зниження дохідності та обсягів розміщення у €.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:04

  vadymbanker написав:
asti написав:
  Visky написав:asti На всяк випадок запитайте ще в Ощаді.
А в чому там перевага пластика? Безкоміс. зняття готівки?
Справа у тому що з віртуальної є-підтримки неможливо зняти гроші у касі, переказ по П2П на інші банки з комісією. Тобто потрібно переказувати гроші на іншу ощадівську картку і вже з неї знімати. А це, по-перше, обороти (фінмон), а по-друге, потрібно чекати близько 2х годин(!) поки операція опрацюється і кошти стануть доступними
для зняття.
Не вірно, все.
По перше фін мон тільки внесення готівки або вхідний переказ, но тут переказ між своїми рахунками.
По друге, я часто переказиваю між рахунками і одразу знімаю в касі, все проходить.

Давайте розберемося.
Завжди влаштовувала віртуалка єПідтримки, оскільки у пластика не було тут переваг. Я вважав, що тарифи єПідтримки визначені не банком-участником програми, а державою за принципом "все безкоштовно", а банки повинні їх приймати як є, або не приймати участь у програмі.
Прошу дати посилання на тарифи єПідтримки на порталі Ощада, бо я їх там не знайшов.
Шановний asti, будь ласка, вкажіть пункти тарифів де прописані різні умови для вірт. і фіз. карт єПідтримки.
Ви пишете: "з віртуальної є-підтримки неможливо зняти гроші у касі, переказ по П2П на інші банки з комісією". А чи не є це порушенням зобов'язань банка як учасника програми? Чи я помиляюся і банки можуть встановлювати власні тарифи з комісією на єПідтримку?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:13

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Прошу дати посилання на тарифи єПідтримки на порталі Ощада, бо я їх там не знайшов.


https://www.oschadbank.ua/cards/dla-viplat
Тарифний пакет "Мій рахунок"
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:38

Navegantes Тобто у них немає окремо тарифів єПідтримки і замість карти єПідтримка карта "для виплат"?
пп. 13. До рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритого згідно Порядку надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка», входить випуск карток MC Debit World або Visa Rewards (жовтого кольору).
п.6 Видача готівки:
п. 6.4. у мережі кас банку через POS-термінал з використанням картки або без використання картки (з рахунку за реквізитами) не тарифікується (+2,99% якщо операція здійснюється кредитними коштами).
Тобто немає різниці.

Тож, шановний asti, будь ласка, вкажіть пункти тарифів де прописані різні умови для вірт. і фіз. карт по єПідтримці або роз'ясніть.
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:08

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Navegantes Тобто у них немає окремо тарифів єПідтримки і замість карти єПідтримка карта "для виплат"?


Все вірно
Navegantes
 
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  #<1 ... 903904905906
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