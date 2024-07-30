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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 907908909910
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:36

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:які беруть зараз участь у програмі єП


знайшов на сайті мінцирку
https://1000.me.gov.ua/perelik-bankiv
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:41

  greenozon написав:
  Visky написав:які беруть зараз участь у програмі єП


знайшов на сайті мінцирку
https://1000.me.gov.ua/perelik-bankiv


"Виплата по програмі “Зимова єПідтримка” відбувається на карту Національного Кешбеку"
Navegantes
 
Повідомлень: 301
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