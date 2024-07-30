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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 лип, 2025 16:36
Visky написав:
які беруть зараз участь у програмі єП
знайшов на сайті мінциркуhttps://1000.me.gov.ua/perelik-bankiv
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Додано: Пон 07 лип, 2025 16:41
"Виплата по програмі “Зимова єПідтримка” відбувається на карту Національного Кешбеку"
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Navegantes
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