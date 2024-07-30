знайшов на сайті мінцирку
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 лип, 2025 16:36
Re: Ринок ОВДП
знайшов на сайті мінцирку
Додано: Пон 07 лип, 2025 16:41
"Виплата по програмі “Зимова єПідтримка” відбувається на карту Національного Кешбеку"
Додано: Пон 07 лип, 2025 19:10
Navegantes Ось! Це не чинна єПідтримка. Це я бачив і це завершена “Зимова єПідтримка”, яка відбувалася на карту Національного Кешбеку".
Гугл і ШІ не шурупають різниці.
Приклад я наводив: Акорд (зимова), мабуть і Правекс (стара підтримка на 2600 ВПО).
Де чинний перелік банків, які відкривають карту для зарах. коштів з ОВДП?
Дуже дивно, що і опис самої програми з умовами я не знайшов. Невже Мінфін надсилав пропозицію з умовами лише банкам з грифом ЦТ?
Додано: Пон 07 лип, 2025 19:21
Немає чинного переліку банків, які досі відкривають єПідтримку. Треба умовно "заходити" в кожний банк і дивитись.
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