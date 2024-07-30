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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 907908909910
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:36

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:які беруть зараз участь у програмі єП


знайшов на сайті мінцирку
https://1000.me.gov.ua/perelik-bankiv
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 16:41

  greenozon написав:
  Visky написав:які беруть зараз участь у програмі єП


знайшов на сайті мінцирку
https://1000.me.gov.ua/perelik-bankiv


"Виплата по програмі “Зимова єПідтримка” відбувається на карту Національного Кешбеку"
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 19:10

Navegantes Ось! Це не чинна єПідтримка. Це я бачив і це завершена “Зимова єПідтримка”, яка відбувалася на карту Національного Кешбеку".
Гугл і ШІ не шурупають різниці.
Приклад я наводив: Акорд (зимова), мабуть і Правекс (стара підтримка на 2600 ВПО).
Де чинний перелік банків, які відкривають карту для зарах. коштів з ОВДП?
Дуже дивно, що і опис самої програми з умовами я не знайшов. Невже Мінфін надсилав пропозицію з умовами лише банкам з грифом ЦТ?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 19:21

  Visky написав:Navegantes Ось! Це не чинна єПідтримка. Це я бачив і це завершена “Зимова єПідтримка”, яка відбувалася на карту Національного Кешбеку".
Гугл і ШІ не шурупають різниці.
Приклад я наводив: Акорд (зимова), мабуть і Правекс (стара підтримка на 2600 ВПО).
Де чинний перелік?


Немає чинного переліку банків, які досі відкривають єПідтримку. Треба умовно "заходити" в кожний банк і дивитись.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 19:32

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Дуже дивно, що і опис самої програми з умовами я не знайшов. Невже Мінфін надсилав пропозицію з умовами лише банкам з грифом ЦТ?


Програма "єПідтримка" мала діяти з 19/12/2021 по 18/12/2022, коли про військові ОВДП не йшлося зовсім. На початках було лише три банки - Приват, Ощад, Укргазбанк.
Є постанова КМУ 1272 від 9/12/2021, там в п. 5 є таке
=====
..........відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання “єПідтримка” для зарахування допомоги, соціальної допомоги або інших виплат, визначених законодавством, у тому числі отриманих у рамках допомоги від міжнародних організацій, відсоткової ставки доходу та номінальної вартості за державними облігаціями (далі - поточний рахунок), в одному з банків України, з яким Мінцифри укладено відповідний договір інформаційної взаємодії (далі - банк), та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги для виплати допомоги, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія)
==========

у Мінцифри має бути перелік банків. Якщо бажаєте, можете надіслати запит.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 20:06

Navegantes Їхня Дія навіть при купівлі ОВДП пропонує перелік, але він хибний: з Акодом, БІЗом...
Оде з найгірших міністерств в спілкуванні, декілька років тому надсилав їм скаргу про порушення ФГВФО їх профільного з-ну про Цифрові послуги, в якому зазначено, що док-ти, підписані КЕП мають однакову силу з паперовими. Фонд через місяць після надання мною запитуваних ним док-тів з КЕП, відмовився робити мені виплату за рішенням суду, поки я не надам їм паперові. Так спочатку МЦ скаргу не зареєстрували, мовляв не за адресою, а після вказання їм про порушення Закону Про ЗГ, надіслали відписку: "це не функція міністерства", але саме в переліку задач МЦ прописано: слідкувати за дотриманням норм закону всіма, тобто функції регулятора
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 20:53

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Їхня Дія навіть при купівлі ОВДП пропонує перелік, але він хибний: з Акодом, БІЗом...


Так БІЗбанк пропонує відкриття єПідтримки, в чому тут хибність.
Повертаючись до одного з попередніх дописів, якщо хочете мати весь перелік банків з єПідтримкою, то прийдеться завітати в кожний банк стосовно якого не маєте впевненості по єПідтримці
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:23

Navegantes Дякую, промах з БІЗом, не очікував там єПідтримки
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:27

Колеги, чи були випадки блокування банками рахунків при заході "значних" коштів на єПідтримку? Саме на єПідтримку виплат по ВОВДП, куплених через Дію
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:54

  Visky написав:Колеги, чи були випадки блокування банками рахунків при заході "значних" коштів на єПідтримку? Саме на єПідтримку виплат по ВОВДП, куплених через Дію


Більше 400к одним платежем ніколи не отримував, декількома і від різних платників в один день - так. Проблем не виникало.
Navegantes
 
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