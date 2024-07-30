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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 909910911912>
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:21

  Visky написав:Колеги, чи були випадки блокування банками рахунків при заході "значних" коштів на єПідтримку? Саме на єПідтримку виплат по ВОВДП, куплених через Дію

Прямо при приходе - не случалось. Потом, если финмон не удовлетворяется пояснениями - очень даже запросто, но можно за это время успеть вывести.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:26

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:но можно за это время успеть вывести.

О_о а це як? Мене моніторив Сенс при отриманні виплати валютних ОВДП і блок і прохання пояснити звідки гроші пройшов в ту ж секунду коли вони були зараховані виплати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:31

moveton Я про те, що можливо не наважується фінмон посягати на держвиплати на єПідтримку по держпрограмі та й сенсу немає, ясно, що то з ВОВДП.
А що, дійсно були випадки коли "фінмон потім", можливо це було після переказу на свій інший рахунок в такому банку?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:33

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:но можно за это время успеть вывести.

О_о а це як? Мене моніторив Сенс при отриманні виплати валютних ОВДП і блок і прохання пояснити звідки гроші пройшов в ту ж секунду коли вони були зараховані виплати.

Может не стоило валютные ОВГЗ на еПидтримку получать? :roll: В Сенсе при выплате крупной (скажем так, сильно за миллион гривнеэквивалента) суммы валютных на обычную карту я успел и новые бумаги с неё купить, а финмон только через несколько недель решил спросить что это было. А ещё через неделю блокнул на выход мне вообще все счета потому что, как я понял, моих объяснений даже не читал. Но тех денег давно уже на счетах не было.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 08 лип, 2025 12:34, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:34

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:но можно за это время успеть вывести.

О_о а це як? Мене моніторив Сенс при отриманні виплати валютних ОВДП і блок і прохання пояснити звідки гроші пройшов в ту ж секунду коли вони були зараховані виплати.
Мова про ЄПІДТРИМКУ і ВІЙСЬКОВІ, а то був інший рах-к
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:37

  moveton написав:Может не стоило валютные ОВГЗ на еПидтримку получать?
Як? Це ж неможливо. Шуткуєте?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:39

  Visky написав:Колеги, чи були випадки блокування банками рахунків при заході "значних" коштів на єПідтримку? Саме на єПідтримку виплат по ВОВДП, куплених через Дію

Мені моно стабільно блокує після значних виплат, саме на єПідтримку по ВОВДП, куплених через Дію.
Інколи видає запит на пояснення платежів без блокування рахунків.
andrey291263
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:44

  Visky написав:
  moveton написав:Может не стоило валютные ОВГЗ на еПидтримку получать?
Як? Це ж неможливо. Шуткуєте?

А я знаю? Но раз человек это пишет в ответ на вопрос про получение на еПидтримку, значит ему как-то удалось. Я б за такое тоже блокнул :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:50

Re: Ринок ОВДП

Валютні на валютну. А хіба є щось особливе в отриманні на єПідтримку?
Якщо заблокували для фінмону за 400+ тис., то гроші нікуди вже не дінеш поки не пройдеш.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 08 лип, 2025 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:50

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Я б за такое тоже блокнул


За "введення споживачів в оману")
Неможливо отримати виплати за валютними ОВДП на картку єПідтримка
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