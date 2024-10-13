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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 21 лип, 2025 15:13
Visky написав:
Чи можна в Дії бачити скільки акцій пропонує продавець?
Там не известно даже предлагает ли продавец фактически вообще или просто так висит предложение на которое через полдня придёт отлуп при попытке им воспользоваться. Какое уж там количество...
Visky написав:
Теж питання по МІБ Сенса
Низя. Народ обходится лайфхаком попытки купить такое количество бумаг, которого заведомо не наберётся.
Visky написав:
взагалі, крім Привата, десь кількість пропозиції можна бачити?
В ICU видно, если денег на счету больше, чем бумаг предлагается. Если денег нет, то ой.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 17:35
moveton Думаю, Сенс, мабуть, як й інші, для серій, які вже не ставляться на первинці, виставляють на продаж лише те, що продали клієнти за минулу добу або вихідні без залучень на вторинці у оптових продавців.
При цьому серії з погашенням в листопаді не продають, тримають для себе, дуже вигідні вони за дохідністю і датою погашення.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 17:43
Visky написав:
Думаю, Сенс, мабуть як й інші, для серій, які вже не ставляться на первинці, виставляють на продаж лише те, що продали клієнти за минулу добу або вихідні без залучень на вторинці у оптових продавців
Возможно. Хотя и такое количество может быть не таким уж скромным. Например:
Володимир, [06/19/2025 09:53]
Фсьо, в Дії відсутні облігації UA4000228910 😳
Кирило, [06/19/2025 12:23]
Зараз з'являться, близько 10к, кому цікаво 😉
Сергій Устінов, [06/19/2025 14:54]
Сьогодні не планується ще додати?
Кирило, [06/19/2025 14:59]
Додали ще 5к, в Дія з'являться після 15:00 🤝
А нам-то что откуда Сенс берёт и что придерживает?
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Додано: Пон 21 лип, 2025 17:44
Visky написав:moveton
Думаю, Сенс, мабуть, як й інші, для серій, які вже не ставляться на первинці, виставляють на продаж лише те, що продали клієнти за минулу добу або вихідні без залучень на вторинці у оптових продавців.
При цьому серії з погашенням в листопаді не продають, тримають для себе, дуже вигідні вони за дохідністю і датою погашення.
У ICU в мобільному додатку поруч із серією ОВДП (у переліку тільки ті, по яким є пропозиція) надається кількість доступних до купівлі облігацій - 5, 8, 100, 189 .... або 20000 штук
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Додано: Пон 21 лип, 2025 18:04
moveton написав:
А нам-то что откуда Сенс берёт и что придерживает?
Знання - сила! Наприклад, за цим розумінням можна розраховувати на що і коли можна сподіватись, а на що неварто
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Додано: Пон 21 лип, 2025 18:19
Visky написав: moveton написав:
А нам-то что откуда Сенс берёт и что придерживает?
Знання - сила! Наприклад, за цим розумінням можна розраховувати на що і коли можна сподіватись, а на що неварто
Если для покупок, то довольно без толку. Могут выбросить в продажу, могут нет. Если выбросили, то другие могут раскупить за 5 минут, а могут и за пару лет. Ради академических знаний ради бога, конечно....
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