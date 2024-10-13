|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 лип, 2025 19:23
BonKyr написав:
ІКУ як завжди буде тянути до ранку(( ,а потім вивід ще до понеділка.Почав потроху на Сенс перестроюватись.
Сенс зручніший - писав вище про це. Але вивід з ICU займе пару годин завтра вранці - ніколи днями гроші від них не ходять. А якщо о 8 годині за сніданком натиснути "вивести кошти", то не встигаю доїхати до роботи, як вони вже на картці в банку)))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1012
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 23 лип, 2025 20:09
Дивно, але Сенс чомусь одну виплату повернув не туди ...
Востаннє редагувалось V2
в Сер 23 лип, 2025 20:47, всього редагувалось 1 раз.
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8317
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 1370 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 23 лип, 2025 20:41
V2 написав:
Дивно, але Сенс чомусь одну виплату не повернув ...
Шукайте на єПідтримках інших банків (якщо через Дію купували). Мені замість ПУМБ закинули на Райф. Мало бути і на Райф, і на ПУМБ, а вони всю суму на Райф кинули. Перший раз з ними такий косяк.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 23 лип, 2025 20:47
Navegantes
Дякую! Знайшов. Повернули 1ий раз не туди ...
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8317
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 1370 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 23 лип, 2025 20:59
BonKyr написав:
ІКУ як завжди буде тянути до ранку((
На еПидтримку Сенса от ICU мне сегодня сегодня заехало в 16:58, что действительно, как обычно. Может кому оно и утро.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5755
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Сер 23 лип, 2025 21:08
moveton написав: BonKyr написав:
ІКУ як завжди буде тянути до ранку((
На еПидтримку Сенса от ICU мне сегодня сегодня заехало в 16:58, что действительно, как обычно. Может кому оно и утро.
"Когда проснулся, тогда и утро")
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 23 лип, 2025 22:50
SAndriy1 написав:24589
Просто , якщо дивитися по зручності та цінам, то я Сенс та Приват ставлю у лідери. Зручно, купляєш хоч від 1 штуки, можливість продати (цим дуже рідко користуюся, але все ж таки), зарахування. Тим більш, що Приват зараз обмеження по Меморандуму мені зняв і повернув 5 млн на місяць. Але Сенс.. - це якась срань. Не хочеться знову іти в їхній Сенс клуб на обслуговування - там обіцяють ліміти 500 т в день та 5 млн на місяць, але потрібно оборот по карткам 50000 в місяць, щоб було безкоштовним обслуговування. У мене вже достатньо Преміумів від інших банків - не потягну.
Ну і ICU ще є. Він менш зручний за рахунок втрати дня при виплатах і декілька годин при зарахуваннях, але і вибір є, і ціна. І я накидав під свій ліміт їм десятку і тепер використовую свій рахунок в ICU як розподільчій - частину тримаю в коротких ОВДП і при потребі при погашені перекидаю без обмежень і меморандумів на свій рахунок у будь-якому банку.
Якщо Вас влаштовують довгі і суми лимонні, чому не купуєте на первинці з більшим доходом?
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1691
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 23 лип, 2025 22:53
asti написав:
Подскажите, с є-підтримок можно в ДИИ ОВГЗ покупать или нет?
так
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1691
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 23 лип, 2025 23:07
SAndriy1 написав:24589
Просто , якщо дивитися по зручності та цінам, то я Сенс та Приват ставлю у лідери. Зручно, купляєш хоч від 1 штуки, можливість продати (цим дуже рідко користуюся, але все ж таки), зарахування. Тим більш, що Приват зараз обмеження по Меморандуму мені зняв і повернув 5 млн на місяць. Але Сенс.. - це якась срань. Не хочеться знову іти в їхній Сенс клуб на обслуговування - там обіцяють ліміти 500 т в день та 5 млн на місяць, але потрібно оборот по карткам 50000 в місяць, щоб було безкоштовним обслуговування. У мене вже достатньо Преміумів від інших банків - не потягну.
Ну і ICU ще є. Він менш зручний за рахунок втрати дня при виплатах і декілька годин при зарахуваннях, але і вибір є, і ціна. І я накидав під свій ліміт їм десятку і тепер використовую свій рахунок в ICU як розподільчій - частину тримаю в коротких ОВДП і при потребі при погашені перекидаю без обмежень і меморандумів на свій рахунок у будь-якому банку.
зрозумів. дякую. по райфу дорого, принаймні те шо я дивився колись. та і в мене немає обсягів під 400 шт, чисто з цікавості.
де ще преміум маєте? наприклад, агріколь ще для своїх преміум клієнтів надає послугу. ощад. можливо кредо?
-
24589
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|699
|
|
|0
|2220
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|5651
|
|