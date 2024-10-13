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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 920921922923
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 08:08

Люди, будьте бдительны(с)

Кінто,зараза,відправив не на ту карту Єпідтримка, що була вказана
Причому це був всьго один платіж, на один банк
Тут писали, що декілька платежів переплутує, і як можна було переслати в зовсім інший, незрозуміло
В мене це перший раз таке, змарнував час, поки знайшов
Придурки!
kkg
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 08:13

Re: Ринок ОВДП

  SAndriy1 написав:Щодо строків - більше 40 відсотків це 2026 рік, 30% 2027, 10% 2028. 2029 поки що навіть не розглядаю


мене 100% -26рік, думаю про 2027р)))
-стримує потенційна девальвація гривні, тому не ризикую
краще 1млн на 3 міс депо під 17%, ніж 200к на 3 роки на овдп

стосовно 3х місяців, у нас і за тиждень може статися обвал, але 3 роки це як 10 до 2022р
prodigy
 
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