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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 лип, 2025 08:08
Кінто,зараза,відправив не на ту карту Єпідтримка, що була вказана
Причому це був всьго один платіж, на один банк
Тут писали, що декілька платежів переплутує, і як можна було переслати в зовсім інший, незрозуміло
В мене це перший раз таке, змарнував час, поки знайшов
Придурки!
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Додано: Чет 24 лип, 2025 08:13
SAndriy1 написав:
Щодо строків - більше 40 відсотків це 2026 рік, 30% 2027, 10% 2028. 2029 поки що навіть не розглядаю
мене 100% -26рік, думаю про 2027р)))
-стримує потенційна девальвація гривні, тому не ризикую
краще 1млн на 3 міс депо під 17%, ніж 200к на 3 роки на овдп
стосовно 3х місяців, у нас і за тиждень може статися обвал, але 3 роки це як 10 до 2022р
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