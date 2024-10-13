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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 923924925926
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 16:14

  1finanсier написав:Панове, а може хтось розказати, як брокери рахують наші доходивід інвестицій, які потім подають в ДПС? Наприкоад Сенс мені в червні нічого не виплачував в червні, а якісь кошти нарахував інвестиційного прибутку, ICU більше нарахував, Укргаз більше нарахував, ніж виплатив фактично купонів. Але все ж хотілося розібратися в їх процедурі.

Все дуже залежить від брокера. З того, що мені відомо: Приват - подає дані до ДПС, як годинник, враховує як купонний дохід, так і дисконтний дохід і курсову різницю на суму інвестиції (лише на дату погашення). Ощадбанк також, як годинник, окрім того, що курсову різницю не рахує зовсім. Райф нічого не робить взагалі, не рахує та не подає.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 22:46

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть будь ласка хто знає з власного досвіду коли ловити в приваті і сенсі завтрашні валютні ОВДП?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 23:08

Сенс зазвичай на нові бумаги пуш розсилає

ПБ - загадка, річ у собі :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 08:44

  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка хто знає з власного досвіду коли ловити в приваті і сенсі завтрашні валютні ОВДП?


краще купувати з аукціону, банк подає заявку/купує за вашим замовленням і все

ви можете нічого не вловити -то вже банк вам торгує (вторічка)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 11:54

  prodigy написав:
  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка хто знає з власного досвіду коли ловити в приваті і сенсі завтрашні валютні ОВДП?


краще купувати з аукціону, банк подає заявку/купує за вашим замовленням і все

ви можете нічого не вловити -то вже банк вам торгує (вторічка)


А що робити, якщо вже доходів не вистачає зі своїми банками? Підкажіть, будь ласка, за допомогою кого, окрім Райфа та Привату, можна ще купувати папери на первинному аукціоні?
Якщо й по комісіях зорієнтуєте, буду вдячний.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 13:00

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  prodigy написав:
  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка хто знає з власного досвіду коли ловити в приваті і сенсі завтрашні валютні ОВДП?


краще купувати з аукціону, банк подає заявку/купує за вашим замовленням і все

ви можете нічого не вловити -то вже банк вам торгує (вторічка)


А що робити, якщо вже доходів не вистачає зі своїми банками? Підкажіть, будь ласка, за допомогою кого, окрім Райфа та Привату, можна ще купувати папери на первинному аукціоні?
Якщо й по комісіях зорієнтуєте, буду вдячний.


у кожного банка свої комісії (про них на сайті або в додатку банку)
військові облігації купують без комісії з аукціону (вже писав про це , в Укргазбанку)
тел. брокера :044 5941130(31) Павло(відкливається на Павел Алексеевич), Софія

в понеділок телефонуйте-робить заявку і питайте ціну на середу(на день укладення договору купівлі)

якщо облігації торгується вперше(таке буває), то ціну дізнаєтесь у вівторок у вечері (1500-1700)

стосовно доходів, 5 років тому продав квартиру і приніс від неї гроші на ОВДП (зробили для моніторингу копію договору, бажано щоб володіння нерухомістю було більше 5 років, вже не памятаю)
prodigy
 
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