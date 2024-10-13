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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 925926927928>
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:42

  ramaz написав:
  prodigy написав:UA4000236541 валютна облігація, попит був нижче за пропозицію 250млн проти 211,8млн

середня дохідність 4,17% ціна 1002дол

31 липня буде погашення доларових ОВДП.
А наступний аукціон з розміщенням по долару буде 5 серпня - там і буде попит


ага, буде :mrgreen:

якщо дохідність 4,10-4,20% -буде те саме
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:47

  prodigy написав:вже казав вам-купуйте напряму з аукціону,
навіщо той сесн чи приват(де ніколи немає потрібної кількості цікавого паперу, як правило 1-2-3шт)

Может стратегическая Сова ещё расскажет, как это сделать, когда доллары лежат на счету в Сенсе или Привате? И их минимум 100k$ (меньше - это как-то не серьёзно для аукциона), т.е. переводить в наличку - это что-то типа пары месяцев хождений в кассу. И в нынешних реалиях важно, чтобы ножками в отделение приходить не пришлось. Небесплатный SWIFT, который в Сенсе тоже требует отделения?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:16

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:как это сделать, когда доллары лежат на счету в Сенсе или Привате?

У Сенса все розписане детально https://help.sensebank.com.ua/4407511161106-63935ada/4957379973266
У Привата теж можна запитати через підтримку контакти для подання заявок - було б бажання.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:36

  ramaz написав:У Сенса все розписане детально https://help.sensebank.com.ua/4407511161106-63935ada/4957379973266

Да да. И я даже не очень давно писал на эту почту. Получил ответ: "На сьогодні умови однакові для тих хто в додатку і без додатку проводить умови, тому можете і зараз купувати прямо в додатку цінні папери, або почекати наступного четверга." Когда-то действительно можно было купить прямой заявкой и оно на крупных суммах было несколько выгоднее, чем в SSA. Теперь цены одинаковы. Может иметь смысл разве что для гарантии, что купить получится, а не смотреть на пустоту в SSA, но в любом случае это уже на условиях вторички, а не аука.

  ramaz написав:У Привата теж можна запитати через підтримку контакти для подання заявок - було б бажання.

У Привата сайт свистит, что услуга покупки на ауке предоставляется только VIPам. Вообще с Приватом я ещё в 2021м году по поводу ОВГЗ наобщался. Потом в 2022м из него именно через покупку ОВГЗ в Приват24 доллары в основном и вывел, пока в начале войны они временно ослабили свой дурнейший финмон. Со всеми депозитарными комиссиями всё равно было дешевле, чем SWIFT. Обратно совсем не хочется.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 01:15

  prodigy написав:UA4000236541 валютна облігація, попит був нижче за пропозицію 250млн проти 211,8млн

середня дохідність 4,17% ціна 1002дол


1002$ какаято не реальная цена - гдето ближе к 1020$
т.к. первая выплата 07.08.2025
dan74
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 01:24

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  prodigy написав:
  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка хто знає з власного досвіду коли ловити в приваті і сенсі завтрашні валютні ОВДП?


краще купувати з аукціону, банк подає заявку/купує за вашим замовленням і все

ви можете нічого не вловити -то вже банк вам торгує (вторічка)


А що робити, якщо вже доходів не вистачає зі своїми банками? Підкажіть, будь ласка, за допомогою кого, окрім Райфа та Привату, можна ще купувати папери на первинному аукціоні?
Якщо й по комісіях зорієнтуєте, буду вдячний.


укрексім, відкриття рахунку коштує 250грн, та кожна виплата 500грн - якщо ОВДП

поки купляють в мінфіні
проте "кажуть", що міркують закрити роботу з приватними кліентами - якщо таке станеться, то будуть переводити ЦП в інші банки
dan74
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 06:18

  dan74 написав:
  prodigy написав:UA4000236541 валютна облігація, попит був нижче за пропозицію 250млн проти 211,8млн

середня дохідність 4,17% ціна 1002дол


1002$ какаято не реальная цена - гдето ближе к 1020$
т.к. первая выплата 07.08.2025

очипятка, так 1020
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 06:24

  moveton написав:
  prodigy написав:вже казав вам-купуйте напряму з аукціону,
навіщо той сесн чи приват(де ніколи немає потрібної кількості цікавого паперу, як правило 1-2-3шт)

Может стратегическая Сова ещё расскажет, как это сделать, когда доллары лежат на счету в Сенсе или Привате? И их минимум 100k$ (меньше - это как-то не серьёзно для аукциона), т.е. переводить в наличку - это что-то типа пары месяцев хождений в кассу. И в нынешних реалиях важно, чтобы ножками в отделение приходить не пришлось. Небесплатный SWIFT, который в Сенсе тоже требует отделения?


с аукціону по замові в укргазі купував весь липень(і червень) різними лотами одну облігацію (865), по 100-50-150-300 облігацій , с чого ви взяли 100к (це якщо ви брокер, і маєте ліценцію на цю діяльність), стосовно переводу грошей-так треба йти у відділення, я маю це робити

перші 100 купив по 1040,08
потім ціна була 1046,39-1049,56-і останні 300 по 1052,73
треба було купувати всю партію одним лотом (не хотів виходити за рівень 400к), переплатив 5700грн
-вагався,
-не бажав купувати 400к+

якщо невелика сума(або немає зайвих коштів, щоб інвестувати "нові гроші", доки ви будете забирати порціями з Сенсу і Прівату) то краще (на мій погляд) продовжити співпрацю з тими банками, де вже працювали (тобто де гроші на рахунку), бо не бачу сенсу бігати і ловити 2-3грн різниці між цінами у банках навіть якщо це суми до 500к
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 11:44

сегодня ждать % по Бахчисараю или сдавать валюту чтоб закрывать кредитки?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 11:51

emeta
минулі рази виплати були або після 13.00, або з 15.45 до 16.45.
AlexTk
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