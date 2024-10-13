якась добра людина почала будувати новий фін-ресурс, вчора випадково натрапив навіть на таке - (можливо список неповний, але все ж...)
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 02 сер, 2025 10:01
якась добра людина почала будувати новий фін-ресурс, вчора випадково натрапив навіть на таке - (можливо список неповний, але все ж...)
Додано: Суб 02 сер, 2025 10:40
Re: Ринок ОВДП
Не через Дію. Карток ніяких ще в Сенсі немає. Мова поки про гривневі. От і цікавлюсь, з чого краще почати (комісії, ліміти і т.д.)
Додано: Суб 02 сер, 2025 10:47
Gunner Умовно безкоштовна
Дебетова картка White
Додано: Суб 02 сер, 2025 13:51
Додано: Суб 02 сер, 2025 14:31
Выгоду. Обслуживание бесплатно, пластик бесплатно, СЭП бесплатно, тянуть с нее бесплатно. 4% на остаток.
Додано: Суб 02 сер, 2025 14:50
Ой+
На теперішній час в Сенсі використовую картку Black із можливістю безпроцентного зняття 50000грн/місяць. Її безкоштовне використання забезпечує значний 5-ти річний депозит (долар, 5%), але він скоро закінчується. Гарантовано щомісячно виконувати вимоги для пакету Black щодо безоплатного обслуговування досить важко, тому планую понизитися до картки White. Є ще у Сенсі поточний рахунок фізичної особи, але він (наскільки розумію) не забезпечує виконання вимог (якщо чесно – не розбирався з ним, не було потреби).
P.S. Прочитав допис шановного ramzes4,так за таких умов наявна в мене катрка Вигода мене цілком задовільнить, а Black просто закрию при завершенні депозиту! Дякую ramzes4.
Додано: Суб 02 сер, 2025 16:28
зверніть увагу, шо по Вигоді не діє cash u club і зняття готівки на шару в АТМ до 20000 грн/міс
Додано: Суб 02 сер, 2025 17:35
Воу-воу, снятие наличных 20к в месяц по Выгоде действует.
Если нужно больше, можно открыть ещё Хамелеон, АТБ-карту и ПрофиПлей и будет ещё по 20к/карта. Там условия на 90% те же. Ну и кешью прицепом.
Я для себя вообще не вижу смысла в пакетах при таких условиях по кредитно-дебетным.
После окончания срока действия валютных Fast Card перешёл на валютные счета. При необходимости снять валюту буду открывать пакет, снимать и сразу закрывать пакет.
|