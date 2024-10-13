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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 933934935936>
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:50

  ramzes4 написав:Воу-воу, снятие наличных 20к в месяц по Выгоде действует.

знаю. мав на увазі шо по блеку 50, а по вигоді 20. щоб не думали що без змін. а так да, 3 крелитно-дебетових картки по 20к кожна вистачає
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 19:11

Re: Ринок ОВДП

  Visky написав:Може переказ надійшов лише в пн?

в житті не робив жодного СЕПу, все через банкомат або касу

до речі, може хтось підзабув, в 2017р Альфа(Сенс) зараховувала гроші на рахунок на протязі 3х годин( в той час Приват за 5хв),
у мене по факту вийшло 6 годин, дав в касу 5к дол (це була п'ятниця до 1200(відділення на Ланжеронівській), сказали відкриття депо у додатку, погуляв по Дерибасівській, ще десь-3 години минуло, дивлюсь в мобілку-не бачу коштів на рахунку, повернувся у відділення, в чому справа? бла-бла
гроші зайшли десь після 17.00
відкрив депозит- зарахували датою з понеділка
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 19:13

в понеділок нова облігація-первинне розміщення до 14/10/2026
бачу що військова 5000шт
відсоток 16,25-16,35%

виплата купона:
15.10.2025
15.04.2026
14.10.2026
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 20:22

Нагадайте, будь ласка. Якщо поповнювати ICU з його кабінету карткою через портмоне, то операція - як звичайна покупка 6211?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 21:05

  prodigy написав:в понеділок нова облігація-первинне розміщення до 14/10/2026
бачу що військова 5000шт
відсоток 16,25-16,35%

виплата купона:
15.10.2025
15.04.2026
14.10.2026


У вівторок (05/08), кількість 5 млн шт.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 21:07

  la9 написав:Нагадайте, будь ласка. Якщо поповнювати ICU з його кабінету карткою через портмоне, то операція - як звичайна покупка 6211?


Так
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 21:12

  Navegantes написав:
  prodigy написав:в понеділок нова облігація-первинне розміщення до 14/10/2026
бачу що військова 5000шт
відсоток 16,25-16,35%

виплата купона:
15.10.2025
15.04.2026
14.10.2026


У вівторок (05/08), кількість 5 млн шт.

аукціон так у вівторок,
в понеділок роблю заявки за звичаєм
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 22:03

Re: Ринок ОВДП

  prodigy написав:у мене по факту вийшло 6 годин, дав в касу 5к дол


наскільки пригадую (давно то було) дівчинка-операціоніст казала, що через касу валюту собі можна швидко закинути а можна довго (стандартно)
от для швидкості треба мати із собою валютну картку і дати касиру
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 09:20

  greenozon написав:
  prodigy написав:у мене по факту вийшло 6 годин, дав в касу 5к дол


наскільки пригадую (давно то було) дівчинка-операціоніст казала, що через касу валюту собі можна швидко закинути а можна довго (стандартно)
от для швидкості треба мати із собою валютну картку і дати касиру


валютна картка була, це так чи банк, чи відділення працювали
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 10:00

  V2 написав:
  SAndriy1 написав:І відсоткову ставку для своїх вкладень менше 7% на рік для валюти не розглядаю.


Які інструменти з такою дохідністю привернули Вашу увагу?

Написав у ПП
SAndriy1
 
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