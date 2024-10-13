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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 935936937938
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:40

для тих, хто не бачив новину -

==========

❗️Глобус вводить комісію 4% на купівлю ОВДП через сторонні сервіси за рахунок кредитних коштів.

ℹ️ Нові умови починають діяти з 28 липня 2025р.
greenozon
 
Повідомлень: 16712
З нами з: 01.06.14
Подякував: 576 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:13

  greenozon написав:для тих, хто не бачив новину -

==========

❗️Глобус вводить комісію 4% на купівлю ОВДП через сторонні сервіси за рахунок кредитних коштів.

ℹ️ Нові умови починають діяти з 28 липня 2025р.

гра не варта свічок

(під час виконання симфонії Бетховена у залі було менше 10 персон,
на свічне освітлення витратили більше ніж доход з продажу квитків)
prodigy
 
Повідомлень: 12615
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  #<1 ... 935936937938
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