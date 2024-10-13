для тих, хто не бачив новину -
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❗️Глобус вводить комісію 4% на купівлю ОВДП через сторонні сервіси за рахунок кредитних коштів.
ℹ️ Нові умови починають діяти з 28 липня 2025р.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 04 сер, 2025 19:40
для тих, хто не бачив новину -
==========
❗️Глобус вводить комісію 4% на купівлю ОВДП через сторонні сервіси за рахунок кредитних коштів.
ℹ️ Нові умови починають діяти з 28 липня 2025р.
Додано: Пон 04 сер, 2025 21:13
гра не варта свічок
(під час виконання симфонії Бетховена у залі було менше 10 персон,
на свічне освітлення витратили більше ніж доход з продажу квитків)
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