Ринок ОВДП
Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:25
Visky написав:asti
Рада 18% з КБМФ
депо на 3 міс: Рада з бонусом від МФ 18% - 23%под. = 13,86%.
У наших ... таких банків немає 😔😔))
1
Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:29
asti все дистанційно
1
1
Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:51
1. Пів місяця тому не зміг відкрити єПідтримку в БІЗі дистанційно, потім щось в БІЗі підправили, відкрилась, але Дія її не бачить, з тих пір "працюють над проблемою".
2. Як відкрити єПідтримку в Ощаді? Такої карти вже немає. Є фіз.карта "Моя картка", але теж Дія не бачить. При виборі в Дії "Відкрити єПідтримку в іншому банку" перенаправляє на МЗ Ощада, карта в Дію не піддтягується. Спробував відкрити ще цифрову - заглючило. Чи варто добиватися її відкриття, чи Дія побачить? Бо олухи з підтримки банки нічого не знають, покоління нове, а совковість таж.
Прошу поради.
1
1
Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:19
Ощадбанк є-підтримки вже не відкриває... 😔😔😔
1
