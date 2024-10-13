RSS
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:27

  prodigy написав:результати аукціону непогані, але два минулих були значно краще

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

інвестори звернули увагу на облігацію однорічну
UA4000236624
попит був 4 рази вищій за минулий вівторок(коли відбулось розміщення)

UA4000236624 4х річна вже 14,96% (тобто майже 15%)

маю певну стратегію , якщо плани не зміняться
-буду використовувати наступні місяці

У вас однорічна і чотирирічна облігації мають один номер?
2
1
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:39

SAndriy1 виправив, дякую
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:53

  prodigy написав:
  ramaz написав:
  prodigy написав:результати аукціону непогані, але два минулих були значно краще

На двох минулих було розміщення валютних паперів. На цьому не було. От і весь результат.
Наступні два теж мають бути з валютними


валютні(4,16%) не цікавлять, ось весь результат
бажаєте купити валютні- робіть, як порадив
до речі, забрав свої 16,4к дол в Укргазбанку (віддали все новими синіми банкнотами, 7днів зайняло),
вже продав і купив на гривню гривневі облігації

І на який період ви зробили такий фінт вухами? Вклались на 2028 рік. 😃 Безумство храбрих поем ми песню
