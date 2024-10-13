prodigy написав:результати аукціону непогані, але два минулих були значно краще
На двох минулих було розміщення валютних паперів. На цьому не було. От і весь результат. Наступні два теж мають бути з валютними
валютні(4,16%) не цікавлять, ось весь результат бажаєте купити валютні- робіть, як порадив до речі, забрав свої 16,4к дол в Укргазбанку (віддали все новими синіми банкнотами, 7днів зайняло), вже продав і купив на гривню гривневі облігації
І на який період ви зробили такий фінт вухами? Вклались на 2028 рік. 😃 Безумство храбрих поем ми песню
Гроші прийдуть на карту яку ви оберете. Просто не дасть продати усі відразу. Двома партіями.
Дало продати 46 штук одним пакетом на Вайт.
А взагалі історія така: спочатку придбав 93 папери одним пакетом у самому Сенсі через їх додаток, потім докупив ще 42 папери через Дію - виплата на Є-підримку Укргазу, потім добрав ще 1 (виводив нацкешбек) з виплатою на є-підримку Сенсу, і от сьогодні продав 46 штук.
Цікаво - куди виплатяться ті що залишились?!
У Дії поки що відображає і 42 і 1 облігацію.
продаєтсья по методу FIFO. тому ви продали оці давніші 93 куплені в сенсі на сенс. буде 93-46=47 штук на сенс, 42 і 1? на укргаз
sens написав:Маю погашення на 10.09. 01.10 та 15.10 - по всіх угодах в Дія відображається назва Дія-картка ОТП банк.
У мене аналогічно - замість єПідтримки вказано Дія.Картка. Банк залишився той самий, лише змінено "єПідтримка" на "Дія.Картка". Виходить, що в банківських застосунках має змінитися назва карток єПідтримка на Дія.Картка. Чи банки автоматично відкриють Дія.Картку, куди зараховуватимуть виплати по ОВДП? Питань багато, відповідей поки що мало.