RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 945946947948
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:27

  prodigy написав:результати аукціону непогані, але два минулих були значно краще

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table

інвестори звернули увагу на облігацію однорічну
UA4000236624
попит був 4 рази вищій за минулий вівторок(коли відбулось розміщення)

UA4000236624 4х річна вже 14,96% (тобто майже 15%)

маю певну стратегію , якщо плани не зміняться
-буду використовувати наступні місяці

У вас однорічна і чотирирічна облігації мають один номер?
SAndriy1
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 17.01.15
Подякував: 407 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:39

SAndriy1 виправив, дякую
prodigy
 
Повідомлень: 12631
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3326 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 19:53

  prodigy написав:
  ramaz написав:
  prodigy написав:результати аукціону непогані, але два минулих були значно краще

На двох минулих було розміщення валютних паперів. На цьому не було. От і весь результат.
Наступні два теж мають бути з валютними


валютні(4,16%) не цікавлять, ось весь результат
бажаєте купити валютні- робіть, як порадив
до речі, забрав свої 16,4к дол в Укргазбанку (віддали все новими синіми банкнотами, 7днів зайняло),
вже продав і купив на гривню гривневі облігації

І на який період ви зробили такий фінт вухами? Вклались на 2028 рік. 😃 Безумство храбрих поем ми песню
ihorsic
 
Повідомлень: 1440
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 20:51

  asti написав:
  ukr0014959 написав:
  asti написав:придется проверять опытным путем//)

Гроші прийдуть на карту яку ви оберете. Просто не дасть продати усі відразу. Двома партіями.

Дало продати 46 штук одним пакетом на Вайт.

А взагалі історія така: спочатку придбав 93 папери одним пакетом у самому Сенсі через їх додаток, потім докупив ще 42 папери через Дію - виплата на Є-підримку Укргазу, потім добрав ще 1 (виводив нацкешбек) з виплатою на є-підримку Сенсу, і от сьогодні продав 46 штук.

Цікаво - куди виплатяться ті що залишились?!

У Дії поки що відображає і 42 і 1 облігацію.
продаєтсья по методу FIFO. тому ви продали оці давніші 93 куплені в сенсі на сенс. буде 93-46=47 штук на сенс, 42 і 1? на укргаз
24589
 
Повідомлень: 242
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 20:55

Що таке метод FIFO, - вперше про таке чую//)
asti
 
Повідомлень: 4510
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 21:02

Re: Ринок ОВДП

  ihorsic написав:І на який період
поки що не купую довгі (тільки однорічні) UA4000235865 і UA4000236624 (але багато)

думаю, продовжити покупати раз на місяць на суму 200-300к грн (і тільки нове розміщення, щоб не переплачувати зайве, гроші в мене є на такі дрібниці)
prodigy
 
Повідомлень: 12631
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3326 раз.
Подякували: 3341 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 21:26

  asti написав:Що таке метод FIFO, - вперше про таке чую//)

first in - first out
won
 
Повідомлень: 112
З нами з: 15.05.24
Подякував: 251 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 08:44

Дія картка

Маю погашення на 10.09. 01.10 та 15.10 - по всіх угодах в Дія відображається назва Дія-картка ОТП банк.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18140
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 09:54

  sens написав:Маю погашення на 10.09. 01.10 та 15.10 - по всіх угодах в Дія відображається назва Дія-картка ОТП банк.


У мене аналогічно - замість єПідтримки вказано Дія.Картка. Банк залишився той самий, лише змінено "єПідтримка" на "Дія.Картка". Виходить, що в банківських застосунках має змінитися назва карток єПідтримка на Дія.Картка. Чи банки автоматично відкриють Дія.Картку, куди зараховуватимуть виплати по ОВДП? Питань багато, відповідей поки що мало.
Navegantes
 
Повідомлень: 394
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 945946947948
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 3130
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 4408
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 8310
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9479)
13.08.2025 09:54
Sense Bank (14675)
13.08.2025 09:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.