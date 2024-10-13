2026-2027 теж відображається Дія.Картка, тому точно не в датах справа. Переводять на Дія.Картку, як і було анонсовано.
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:27
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:10
Re: Ринок ОВДП
Вчора ще купляв облігації в Дії з виплатою на єПідтримку Укрсиба. Сьогодні в Дії при спробі купівлі вже зникли всі карти єПідтримка, і пропонується відкрити ДіяКартку, причому доступні тільки два банки: Моно і Кредит Дніпро.
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:26
Я також вчора встиг при купівлі вибрати бажану єПідтримку.
Будемо сподіватися, що інші банки підтягнуться поступово.
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:34
Re: Ринок ОВДП
А в КредитДніпрі яку тепер відкривати? "Рахунок без обмежень"?
