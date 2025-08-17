RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  M-Audio написав:
  alibob написав:Банкомат видасть без пін-коду? Або з недійсним пін-кодом?

Пропустив це питання, але відповім на випадок, якщо хтось буде шукати.
Банкомат із недійсним пін-кодом, звісно ж, нічого не видасть, але перевіряти код він буде через зв'язок з банком-емітентом картки, тобто банкомат, на відміну від офлайн-терміналу оплати, прийме той код, який буде встановлено віддалено, через застосунок. А після введення коду і його перевірки він ще й запише той код на чіп, так що після цього і платіжні термінали почнуть авторизувати із новим пін-кодом. Саме задля цього і кажуть, що після видачі нової картки треба якусь операцію в банкоматі здійснити. Щоб пін-код записавя. Не стосується випадку, коли пін-код не встановлюється, а надається в конверті. Тоді вони вже цей код записали на картку заздалегіть, і він буде працювати.

Дяк.
Саме такої думки.
