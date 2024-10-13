|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:27
emeta написав: sens написав:
Маю погашення на 10.09. 01.10 та 15.10 - по всіх угодах в Дія відображається назва Дія-картка ОТП банк.
а разве по тем, что погашаются уже в 2026 отображается є-підримка?
Мне кажется, дело не в датах
2026-2027 теж відображається Дія.Картка, тому точно не в датах справа. Переводять на Дія.Картку, як і було анонсовано.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 397
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:10
Вчора ще купляв облігації в Дії з виплатою на єПідтримку Укрсиба. Сьогодні в Дії при спробі купівлі вже зникли всі карти єПідтримка, і пропонується відкрити ДіяКартку, причому доступні тільки два банки: Моно і Кредит Дніпро.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4425
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:26
Ferlakur написав:
Вчора ще купляв облігації в Дії з виплатою на єПідтримку Укрсиба. Сьогодні в Дії при спробі купівлі вже зникли всі карти єПідтримка, і пропонується відкрити ДіяКартку, причому доступні тільки два банки: Моно і Кредит Дніпро.
Я також вчора встиг при купівлі вибрати бажану єПідтримку.
Будемо сподіватися, що інші банки підтягнуться поступово.
UPD: При вході в застосунок Приват24 вже пропонує відкрити Дія.Картку
Востаннє редагувалось Navegantes
в Сер 13 сер, 2025 12:01, всього редагувалось 1 раз.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 397
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 13 сер, 2025 11:34
А в КредитДніпрі яку тепер відкривати? "Рахунок без обмежень"?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4425
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 13 сер, 2025 13:39
Купував ще в липні на єпідтр. Укрсибу. Зараз в дії "отримання виплати на Дія.Картка УкрСиббанк". Захожу а додаток банку - немає ніякої діякарти, єпідтримка на місці.
Вони її просто переіменують разом з рахунком? Чи самі відкриють інший для діякарти? Пропозиції чи вимоги відкрити діякартку ні в додатку банку, ні де інше не було.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 13 сер, 2025 13:54
alibob написав:
Купував ще в липні на єпідтр. Укрсибу. Зараз в дії "отримання виплати на Дія.Картка УкрСиббанк". Захожу а додаток банку - немає ніякої діякарти, єпідтримка на місці.
Судя по тому, что у меня в Дие написано, не парились и тупо в этом окошке переименовали "єПідтримка" на "Дія.Картка". А по факту выплата пойдёт, как обычно, на счёт в паспорте бумаги, который вряд ли кто-то будет менять.
alibob написав:
Вони її просто переіменують разом з рахунком? Чи самі відкриють інший для діякарти?
Вряд ли первое. Иначе бы открытие новых еПидтримок не запрещали. Наверное, второе и несколько лет поживём в состоянии, когда будет на всех бумагах написано "виплати на Дія.Картка" с возможностью угадать реальную карту разве что по дате покупки.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5844
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Сер 13 сер, 2025 14:09
Лазурне в дії є
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 13 сер, 2025 14:19
moveton написав:
... написано "виплати на Дія.Картка" с возможностью угадать реальную карту разве что по дате покупки.
Назараз в дії написано на яку саме дія.картку (якого саме банку) буде виплата. Купив Лазурне на моно, написано "Отримання виплати Дія.Картка Монобанк".
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 13 сер, 2025 14:57
alibob написав:
Назараз в дії написано на яку саме дія.картку (якого саме банку) буде виплата. Купив Лазурне на моно, написано "Дія.Картка Монобанк".
Угу. И на купленном хоть вчера условном Форосе (или даже том же Лазурном) тоже теперь написано "Дія.Картка Монобанк". А на самом деле погашение того, что куплено вчера, выплатят ещё на еПидтримку. Поэтому банку в этой надписи верить можно, а карте - не очень.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5844
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Сер 13 сер, 2025 15:07
moveton написав:
А на самом деле погашение того, что куплено вчера, выплатят ещё на еПидтримку. Поэтому банку в этой надписи верить можно, а карте - не очень.
Не думаю що якщо вчора купив наприклад Форос з погашенням в 27 році, то виплата буде таки на епідтримку.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|3134
|
|
|0
|4412
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|8314
|
|