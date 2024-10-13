Алексей77 написав:Сейчас в Дии нельзя купить. Не видит открытые карты Е пидтримка
Мін’юст планово оновлюватиме реєстри
Із 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у «Дії» буде недоступна через те, що Мін’юст планово оновлюватиме реєстри. Як інформує «Главком», Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Дії».
«Дія» не зберігає ваші особисті дані – вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку «Дія» тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними», – ідеться у повідомленні.
Зокрема не працюватимуть: Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП; Дія.QR; єВідновлення; Бронювання працівників; Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС; Перереєстрація авто; Актові записи про зміну імені; Актові записи про народження; Актові записи про шлюб; Актові записи про розлучення; Свідоцтва про народження; Витяг про місце проживання дитини; Заява про субсидію; єМалятко; Державна реєстрація прав на нерухоме майно; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Витяг з ЄДР; Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту; Зміна місця проживання; Заяви до міжнародного Реєстру збитків; Гранти єРобота; Будівельні послуги; еПідприємець; єОселя; єДекларація; Шлюб онлайн (крім послуги заручин). Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.