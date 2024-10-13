RSS
Пон 18 сер, 2025 10:29

  Boundless написав:З п'ятниці в Дії проблеми з оплатою


У мене ще з четверга. Купував у Сенса, платив карткою ПУМБ. Угода була в обробці, а потім скасування бо "ми не отримали підписані документи та оплату". Виявляється, був якийсь косяк зі сторони Дії. Як результат, кошти "заморозили", Сенс каже чекати, поки Дія розбереться
Пон 18 сер, 2025 11:19

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

Опять Дия не хочет принимать оплату
Пон 18 сер, 2025 11:45

  Ой+ написав:
  Алексей77 написав:Сейчас в Дии нельзя купить. Не видит открытые карты Е пидтримка

Вже мав би бути перехід на Дія.Картку. Сенсівської Дія не пропонує, щось підгальмовує банка.
  asti написав:Подскажите по Привату.
25-го ещё можно гасить кредит чтобы в грейсе остаться?

Свинорили практикують не просто 25 -го, що без питань, а в крайні хвилини доби.

Я не люблю такі крайнощі, але цього місяця 25 число - понеділок і доляр так упав що напевне прийдеться ОВДП продавати щоби погаситися))
Пон 18 сер, 2025 14:37

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

Вижу в Дии Диикарты только у Моно, Привата, Кредит Днепра. Оплатить невозможно, не работает сервис.
Пон 18 сер, 2025 15:17

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

Тоже пробую дальше пункта оплаты не пускает
Пон 18 сер, 2025 17:05

  Amethyst написав:
  candidat написав:ICU с ручника снимается когда-нибудь?
Половина банков уже моментально переводят, а эти?
Мало того, что отдают деньги только на следующий день, так ещё и как отдают! Оформил вывод три часа назад, и даже намека нет, что собираются отправлять

Они что, реально напоследок сдают деньги клиентов ещё на овернайт, утром ждут, когда вернут, а потом переводят деньги клиентам?
Я не знаю,как ещё можно объяснить такую заторможенную работу.
Ну у них Регламент в ДБО прописан -- до 3х дней :mrgreen:
Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет 8)
РиХлаМент!

Причём три дня на операциях с ОВГЗ - это и есть "моментально". Дия себе на возврат денег две недели оставляет. А за три часа бухгалтер даже из отпуска выйти не успеет.
Пон 18 сер, 2025 19:07

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Причём три дня на операциях с ОВГЗ - это и есть "моментально". Дия себе на возврат денег две недели оставляет. А за три часа бухгалтер даже из отпуска выйти не успеет.


Дія каже, що це не вона встановила термін у 14 робочих днів, а партнери
"Такий термін ми отримали під час взаємодії між нашими партнерами, у яких купували облігації. Це їх встановлений термін, не Дії. Повернення відбувається автоматично партнером, а не Дією"
А партнер каже просто "Чекайте".
Пон 18 сер, 2025 19:22

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Дія каже, що це не вона встановила термін у 14 робочих днів, а партнери
"Такий термін ми отримали під час взаємодії між нашими партнерами, у яких купували облігації. Це їх встановлений термін, не Дії. Повернення відбувається автоматично партнером, а не Дією"
А партнер каже просто "Чекайте".

А партнёром в данном случае Сенс, который говорит, что чего-то ждёт от Дии :mrgreen: Вот не знаю входит ли Сенс в ту половину банков, которая моментально переводит, или пока нет. Если он не входит, то в Дие остаётся только сомнительной репутации Укргаз. А если входит, тогда несколько дней не срок.
Пон 18 сер, 2025 19:34

  moveton написав:
  Navegantes написав:Дія каже, що це не вона встановила термін у 14 робочих днів, а партнери
"Такий термін ми отримали під час взаємодії між нашими партнерами, у яких купували облігації. Це їх встановлений термін, не Дії. Повернення відбувається автоматично партнером, а не Дією"
А партнер каже просто "Чекайте".

А партнёром в данном случае Сенс, который говорит, что чего-то ждёт от Дии :mrgreen: Вот не знаю входит ли Сенс в ту половину банков, которая моментально переводит, или пока нет. Если он не входит, то в Дие остаётся только сомнительной репутации Укргаз. А если входит, тогда несколько дней не срок.


В моєму випадку Сенс якраз той "партнер", який вказує на Дію, а Дія відправляє до Сенсу. Ось така весела карусель.
