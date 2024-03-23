RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
Обговорення
публікацій Finance.ua
Представники ІТ-індустрії
відповіли на критику...

Представники ІТ-індустрії відповіли на критику...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 03:06

Представники ІТ-індустрії відповіли на критику...

Пропонуємо до обговорення:
Асоціація IT Ukraine та низка IT-кластерів опублікували спільну позицію, щодо слів голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, який розкритикував результати роботи «Дія.City».

Дивися повний текст
Представники ІТ-індустрії відповіли на критику Гетманцева в бік «Дія.City»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100485
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 03:06

Якби зберегли темпи росту, які були до 2022 року, то надходження були б уже вп'ятеро більші. Але про які темпи росту можна говорити, якщо співробітників - одних уже мобілізували, інших - в любий момент можуть мобілізувати?
ludasavkiv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 08.02.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
