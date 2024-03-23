|
|
|
Представники ІТ-індустрії відповіли на критику...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 сер, 2025 03:06
Пропонуємо до обговорення:
Асоціація IT Ukraine та низка IT-кластерів опублікували спільну позицію, щодо слів голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, який розкритикував результати роботи «Дія.City».
Дивися повний текст Представники ІТ-індустрії відповіли на критику Гетманцева в бік «Дія.City»
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100485
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 сер, 2025 03:06
Якби зберегли темпи росту, які були до 2022 року, то надходження були б уже вп'ятеро більші. Але про які темпи росту можна говорити, якщо співробітників - одних уже мобілізували, інших - в любий момент можуть мобілізувати?
-
ludasavkiv
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 08.02.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|