Нещодавно за пропозицією уряду ПЛАНОВИЙ РОЗМІРфінансування дефіциту бюджету від внутрішніх запозичень був збільшений на 185 млрд. грн – до 764 млрд. грн.
За 7 місяців 2025 року від продажу ОВДП урядом було залучено близько 303 млрд. грн.
Отримати ще 461 млрд. грн в такий короткий строк – виглядає ‼️проблематичним.
залишилось 18 аукціонів -якщо результати як вчора (9млрд), ОК нехай 10, то це 180млрд
для досягнення рівня 461, треба залучати по 25,6млрд (може мінфін зробить фінт - якість цікаві плюшки?) типу 4х річні під 16%
Ви обидва маєте рацію, та я б не сприймав будь-які плани за чисту монету. Плани на те й плани, щоб відрізнятися від факту. Можуть перекрити за рахунок якихось інших джерел, можливо вже відомих уряду або майже узгоджених, цільових "грантів", тощо. Нам про це станом на зараз невідомо. Якщо уряд запозичуватиме так, як він це робить зараз, виконати план з залучення грошей (якщо це має бути саме ОВДП на всю суму) нереалістично. Підвищення ставок по гривневих, доларових та єврових запозиченнях навряд чи допоможе.
