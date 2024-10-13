|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 вер, 2025 14:06
l_e_x Але почало працювати за цінами 3.09.25...
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:40
Господа, Аккорд дает через ДИЮ без комиссии?
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:46
Алексей77 написав:
Господа, Аккорд дает через ДИЮ без комиссии?
Хіба там дають ліміт більше 5K? а так то дає
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:30
ukr0014959 написав:
Хіба там дають ліміт більше 5K?
Та дают. Вот для больше 30к уже не знаю каким красивым быть надо.
6
Додано: Сер 03 вер, 2025 20:49
Потенціал внутрішнього ринку ОВДП становить сотні мільярдів гривень — НБУ
Внутрішній борговий ринок України зберігає значний потенціал для фінансування дефіциту державного бюджету. Однак він не зможе повністю покрити всі потреби, тому країна й надалі залежатиме від допомоги міжнародних партнерів. Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
Потенціал ринку ОВДП
За оцінками НБУ, внутрішній ринок може залучити «пару сотень мільярдів гривень» через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). У липні цього року Рада збільшила чисте фінансування держбюджету за рахунок ОВДП з 17 млрд грн до 250 млрд грн.
Ніколайчук зазначив, що поточна ліквідність і глибина ринку дозволяють Міністерству фінансів залучити необхідні кошти без додаткових заходів.Безпека інвестицій та ризики
Коментуючи побоювання щодо великої частки державних паперів в активах банків, представник НБУ наголосив, що самі по собі ці інструменти не створюють ризиків
. За його словами, банки ретельно оцінюють ризики, а Нацбанк не вбачає надмірних загроз для їхньої діяльності.
Додано: Сер 03 вер, 2025 22:56
prodigy написав:
У липні цього року Рада збільшила чисте фінансування держбюджету за рахунок ОВДП з 17 млрд грн до 250 млрд грн.
і як це зрозуміти...
за 1 місяць надрукували цифрової макулатури на 233 млрд грн??
Додано: Чет 04 вер, 2025 08:32
greenozon написав: prodigy написав:
У липні цього року Рада збільшила чисте фінансування держбюджету за рахунок ОВДП з 17 млрд грн до 250 млрд грн.
і як це зрозуміти...
за 1 місяць надрукували цифрової макулатури на 233 млрд грн??
збільшили боргові ліміти (як на кредитній карті), щоб все було "по закону"
тепер мінфін має законні підстави на збільшення кількості овдп
у ворогів взагалі опа
«Дефицит перевалит за 10 трлн». Экономисты предупредили о катастрофической ситуации с бюджетом
«Запланирован был дефицит в 1,2 трлн рублей, но об этом уже "забыли". Сбываются прогнозы, которые высказывали многие аналитики, причем самые худшие. Дефицит растет и будет кратно больше запланированного», — отметил экономист Константин Селянин.
По его словам, самое тяжёлое положение у угольной отрасли: каждая третья шахта закрыта или готовится к закрытию, убытки исчисляются сотнями миллиардов рублей. Трудности также наблюдаются у строителей, нефтяников и металлургов.
«"Сургунефтегаз" уже сообщил, что, хоть и формально, но убыточен, остальные компании рапортовали о снижении прибыли до 70%. Если у них упали доходы, то в бюджете денег не будет, потому что налог на прибыль — это основа бюджета.
В ближайшее время улучшений ждать не приходится. Весь вопрос в том, насколько огромен будет дефицит — около 6 трлн или перевалит за 10 трлн», — размышляет эксперт.
на кінець року дефіцит буде більше 8трлн (а населенню скажуть що 5,5
)
брехня як в ссср
Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:07
Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації, складає 46 гривень за долар. Для порівняння, у 2025 році бізнеси закладали 44 грн/дол., а у 2024 році – 41 грн/дол.
чи варто на це звертати увагу при купівлі довгострокових облігацій? (1,5-3р)
Додано: Суб 06 вер, 2025 11:56
prodigy написав:
Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації, складає 46 гривень за долар. Для порівняння, у 2025 році бізнеси закладали 44 грн/дол., а у 2024 році – 41 грн/дол.
чи варто на це звертати увагу при купівлі довгострокових облігацій? (1,5-3р)
Треба рахувати, вигідно якщо гривня девальвує на такі позначки і навіть більше, десь до максимуму 55.
