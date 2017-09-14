"Дядя, ты дурак?"Если все бизнесы "продадуть або консервують", то где люди будут работать и зарабатывать на жизнь?Если закроются все магазины, то где люди купят еду?Или вы расскажете, что это "по международным законам" обязанность оккупанта? Это, конечно, обязанность, но если люди не хотят обеспечить себя едой, то это их проблемы. Кормить бесплатно в обязанности оккупанта не входит.Чисто сталинский подход.

Я не был в оккупации, не могу судить, но не уверен, что если вместо, например, старого предрайсовета, который откажется "сотрудничать с оккупантами", они поставят своего пришлого или местного уголовника. Конечно, требования оккупантов будет обязан выполнять и старый пред., но он хоть будет ещё и думать о людях. В отличие от местного уголовника или пришлого.

У меня, например, вызывают сомнения в обвинениях в адрес учителей и директоров школ, которые учат детей в оккупации. Или дети должны были пропустить уже 3,5 учебных года и непонятно, сколько ещё? Да, они не учат украинский язык и историю Украины, но хоть остальное учат. Или лучше получить неграмотных людей? И детям лучше вырасти неграмотными? Хотя не сомневаюсь, что здесь найдутся и сторонники такого мнения.