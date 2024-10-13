|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 вер, 2025 20:19
Navegantes
Так, з Кінто.
На "гарячку" Привата додзвонитися не можу, в Дії підтримки вже теж немає!
V2
4
Додано: Сер 10 вер, 2025 20:31
V2 написав:Navegantes
Так, з Кінто.
На "гарячку" Привата додзвонитися не можу, в Дії підтримки вже теж немає!
"Гарячка" Привату вам не допоможе, лише витратите час та нерви. Зателефонуйте в Кінто, вони в курсі проблеми. Зафіксують ваше звернення та скажуть очікувати.
Navegantes
Додано: Чет 11 вер, 2025 00:05
А з ІКУ і приватом по зарахуванню на єпідтримку з комісією теж така проблема (що ніби логічно, але все буває), чи тільки з Кінто?
Oberon
Додано: Чет 11 вер, 2025 09:35
Дія(а точніше Укргаз) при покупці ОВДП через Дію тепер бере комісію 0.2%.
Вот б*** завжди з цим недобанком проблеми.
посетитель
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:12
Дія стала брати комісію за купівлю ??? Просить комісію 0,2% за купівлю через Укргаз, Кінто та ICU.
Покращення? Підтримка дії нічого не знає. В Укргазбанку кажуть, що нічого не мінялося і в них без комісії.
П***ець
При владі - зграя деге****тів
la9
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:36
В додаток Сенсу приходило раніше повідомлення про облігації що хоч в них нема Дія.карти Сенс, то можливо виплату на карту їх банку зробить дзвінком на підтримку. По Керчі подзвонив їм через кілька днів як оформив (там була приватівська Дія.карта).Пообіцяли що за добу включиться виплата на Є-підтримку Сєні. В Дії так і досі в Керчі пише ,,виплата на карту примата,,. Це шо таки ,,не шмогла я,,?
alex lem
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:39
alex lem написав:
В додаток Сенсу приходило раніше повідомлення про облігації що хоч в них нема Дія.карти Сенс, то можливо виплату на карту їх банку зробить дзвінком на підтримку. По Керчі подзвонив їм через кілька днів як оформив (там була приватівська Дія.карта).Пообіцяли що за добу включиться виплата на Є-підтримку Сєні. В Дії так і досі в Керчі пише ,,виплата на карту примата,,. Це шо таки ,,не шмогла я,,?
В Дії нічого не зміниться, так і буде вказано карту Привата, але в реалі мають виплатити на Сенс.
Navegantes
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:40
la9 написав:
Дія стала брати комісію за купівлю ??? Просить комісію 0,2% за купівлю через Укргаз, Кінто та ICU.
Покращення? Підтримка дії нічого не знає. В Укргазбанку кажуть, що нічого не мінялося і в них без комісії.
П***ець
При владі - зграя деге****тів
Дія у себе пише "При купівлі облігацій через застосунок Дія комісій немає. Але банк при оплаті облігацій може стягувати комісію в разі оплати кредитними коштами"
Navegantes
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:41
alex lem написав:
В Дії так і досі в Керчі пише ,,виплата на карту примата,,. Це шо таки ,,не шмогла я,,?
Подозреваю, что в Дие тупо фиксируют карту, которую выбирали в момент оплаты. Оно им надо отслеживать, как там в ДУ счёт для выплат меняется? ДУ его может и совсем не на еПидтримку сделать.
moveton
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:42
la9 написав:
Дія стала брати комісію за купівлю ??? Просить комісію 0,2% за купівлю через Укргаз, Кінто та ICU.
Покращення? Підтримка дії нічого не знає. В Укргазбанку кажуть, що нічого не мінялося і в них без комісії
Підтверджую.
Купляв тільки що через Дію у ІСЮ з приватівської - взяло 0,2%, в самому Приваті на сайті і в застосунку Сенса - без комісії))) На довгих паперах комісія не дуже відчутна,
але на коротких трохи є...
asti
