Ой+ написав:От цікаво, якби ганяв кошти через 3-ох денні депо, то також би вважали, що за місяць десятиразовий прибуток від задіяної суми отримав?
А что тут интересного? Именно так и было относительно недавно. В теме Сенса любители троекратного трёхдневного депо, когда каждый день очередной закончившийся перекладываешь на депо, который кончится завтра, плакались, что им все 30 раз в месяц насчитали и потребовали справку о доходах на такую сумму. Потом как-то затихло: то ли сенсофинмон одумался, то ли все привыкли.