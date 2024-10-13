RSS
Чет 11 вер, 2025 11:47

  gonzo написав:для ісу поле комісія є, але поки 0 відображає

потестив - є комісія і через ісу і через укргаз.
Так швидко навряд би скасували, наавіть якщо б і хотіли
Чет 11 вер, 2025 11:57

  la9 написав:
  gonzo написав:для ісу поле комісія є, але поки 0 відображає

потестив - є комісія і через ісу і через укргаз.
Так швидко навряд би скасували, наавіть якщо б і хотіли

https://ibb.co/wNGXggc4
Чет 11 вер, 2025 12:01

  gonzo написав:
  la9 написав:
  gonzo написав:для ісу поле комісія є, але поки 0 відображає

потестив - є комісія і через ісу і через укргаз.
Так швидко навряд би скасували, наавіть якщо б і хотіли

https://ibb.co/wNGXggc4

Зробіть наступний перехід і переконаєтесь у протилежному
Чет 11 вер, 2025 12:01

Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:От цікаво, якби ганяв кошти через 3-ох денні депо, то також би вважали, що за місяць десятиразовий прибуток від задіяної суми отримав?

А что тут интересного? Именно так и было относительно недавно. В теме Сенса любители троекратного трёхдневного депо, когда каждый день очередной закончившийся перекладываешь на депо, который кончится завтра, плакались, что им все 30 раз в месяц насчитали и потребовали справку о доходах на такую сумму. Потом как-то затихло: то ли сенсофинмон одумался, то ли все привыкли.
Чет 11 вер, 2025 13:10

  la9 написав:Зробіть наступний перехід і переконаєтесь у протилежному

ваша правда, навіть комісію через одне місце вводять
Чет 11 вер, 2025 14:03

Re: Ринок ОВДП

Теми міндіча розкрили, тому ось на ці 0,2% і буде дехто фінансувати собі вибори та комфортне життя.
Чет 11 вер, 2025 14:21

  V2 написав:Теми міндіча розкрили, тому ось на ці 0,2% і буде дехто фінансувати собі вибори та комфортне життя.
О... Знов за рибу гроші!
Для Міндіча це настільки смішні суми - ніхто б не заморочувався))
Чет 11 вер, 2025 15:57

  la9 написав:Зробіть наступний перехід і переконаєтесь у протилежному

Бачу комісію і смс про оплату приходить сума з комісією, ще одну потестив і також сума з комісією вискакує:
Зображення
  asti написав:Для Міндіча це настільки смішні суми - ніхто б не заморочувався))
Якщо у фізиків понад 100 млрд, а по можливості найчастіше купляли короткострокові облігації, то накосити пару сотен млн це радісно, а не смішно.
Чет 11 вер, 2025 17:42

Re: Ринок ОВДП

А наскільки реально змінити платіжний сервіс?:
чи рука руку миє?
Чет 11 вер, 2025 17:53

  idealstorm написав:А наскільки реально змінити платіжний сервіс?:
чи рука руку миє?

Смотря кому. Вообще у Дии настолько реально, что Укргаз сам тому пример - он же совсем недавно стал её платёжным сервисом. Предыдущий кому-то не понравился. Видимо, пришла пора отрабатывать.
